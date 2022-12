Una cuestión de banderas.

Sí, hoy se celebra el Día de la Constitución. Pero no vayan a pensar que las banderas que salen estos días a los balcones (la de ayer en la calle Redondela, en Cangas llamaba la atención por su tamaño) se debe a ello, sino al Mundial de Fútbol, que une más que la Constitución.

El BNG de Cangas busca candidato

El BNG anda a la búsqueda de un candidato en Cangas. El jueves hubo una reunión en la Casa da Xuventude. De ahí salió un rumor que se extendió por muchos rincones nacionalistas, pero que se quedó en eso. Fue desmentido por el protagonista a través de terceros. Pero nos comentaron también que Alexandra Fernández y Beito Lobera llegaron un día a Cangas con la intención de convencer a los militantes para que permitieran la entrada en la candidatura de dos personas, que no vamos a nombrar, pero que están en la élite de la política canguesa. La militancia dijo no. Pero no crean que fue por mayoría. Es lo que cuentan los filtradores enmascarados.

Menús nacionalistas: del día y a la carta

Félix Juncal quiso demostrar, en su proclamación como candidato a la Alcaldía de Bueu, el poder gastronómico de Bueu. El regidor invitó a este acto casi monárquico a los compañeros de Moaña e hizo gala del menú: vieiras, camarones y brochetas de rape con langostinos; también se sirvió carne. Los compañeros de Moaña quedaron un poco acomplejados. En la proclamación de Leticia Santos se sirvió solo churrasco. Por cierto, que en el acto estuvo el párroco de Bueu, Josechu López.