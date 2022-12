Portos, pendiente de Mar de Ons para cerrar el proyecto del nuevo pantalán de Cangas

Las obras de construcción del nuevo pantalán para los barcos de pasaje a las Cíes en el muelle de Cangas siguen su curso en la dársena, en donde la empresa adjudicataria ya ha anclado, desde una pontona, varios pilotes en el mar. Sin embargo, Portos mantiene sin confirmar la longitud exacta de los módulos que tendrá la nueva instalación después de que la Cofradía de Pescadores se opusiera a la obra debido a los daños que el pantalán podría ocasionar al banco del Areeiro. Portos señala que está pendiente de una reunión que pidió la naviera del transporte de pasajeros Mar de Ons, después de que el organismo autonómico anunciara el recorte del pantalán, a petición de los pescadores, que va destinado a los bacos del servicio de temporada. Mar de Ons mantiene amarrados durante todo el año los barcos a Cíes, como el “Arroyos” o el “mar de Ons”,de gran tamaño.

El patrón mayor de Cangas, Javier Costa, asegura que la modificación del tamaño del pantalán está ya consensuada por la cofradía con Portos de Galicia, cuando se trató hace unas semanas sobre el mismo muelle; el proyecto quedó cerrado y no hay nada más que tocar, por lo que entiende que Mar de Ons no puede acometer cambioso.. Añade que la petición que hicieron a Portos cuando comenzaron los trabajos, con las nuevas medidas, son las que quedaron y no hay nada más que tocar, ni se va a ampliar aunque quiera la naviera. En lugar de un pantalán para tres barcos, será para dos con proa hacia tierra, con una longitud aproximada entre 18 y 20 metros, que son los que habitualmente “duermen” ahora junto al muelle, el “Arroyo” y “Mar de Ons”, pero en vez de hacerlo como ahora amarrados al muelle, dispondrán de pantalán para embarque y desembarque, sin ocupar más sitio.

Sin problema en la ampliación del pantalán de los barcos a Vigo

Javier Costa asegura que Portos también tiene en proyecto la ampliación del actual pantalán de pasaje del transporte regular entre Cangas y Vigo, que se va a alargar hacia fuera y al que no ven ningún problema, pero sí a un tamaño excesivo del nuevo pantalán de los barcos de Cíes porque destrozan el banco del Areeiro.

Habrá que esperar a esa reunión solicitada por Mar de Ons a Portos para determinar los detalles del nuevo pantalán, cuyo uso tendrán las navieras. En Cangas también opera en los viajes a Cíes, la naviera Nabia, de la empresaria de Bueu María Jesús Acuña.