El PSOE mete la vía exterior en sus enmiendas a los presupuestos de la Xunta

El cambio de pista del pabellón del IES Rodeira y el arreglo de sus vestuarios, la ampliación y reparación de la nave de rederas, la construcción del centro de salud O Hío-Aldán y la carretera de circunvalación son las enmiendas que el grupo parlamentario socialista presentó a los presupuestos de la Xunta de Galicia. La nave de rederas aparece en las cuentas de la Xunta, pero solo con un presupuesto de 15.000 euros, un cantidad que los socialistas consideran muy pequeña para poder tomársela en serio. No hay que olvidar que la diputada socialista Leticia Gallego acudió en varias ocasiones a Cangas precisamente para poner de manifiesto la necesidad de ampliar y reparar la nave de rederas.

Se incluyen como enmiendas dos obras que, en su momento, la Xunta las tuvo en sus presupuestos, pero que no llegó a ejecutar nunca. Una de ellas es el famoso centro de salud de O Hío-Aldán, para lo que el Concello de Cangas ya había cedido terrenos en O Viso al Sergas y la otra es la circunvalación de Cangas. Ambas actuaciones fueron desapareciendo con el paso del tiempo. El centro de salud de O Hío-Aldán es algo por lo que la Consellería de Sanidade no apuesta, pero que hace responsable a los vecinos de ambas parroquias de que no se construya. También estuvo dentro de los presupuestos de la Xunta de Galicia la circunvalación de Cangas. En su día figuraban 2,3 millones de euros, pero como después el presupuesto del proyecto se disparó a los 6,6 millones de euros, el gobierno gallego la descartó, cuando, además, había el compromiso de que se construiría a modo de alternativa a la parte del corredor que no fue desdoblada, entre Cangas y Aldán. La Consellería de Infraestruturas alega que no puede actuar mientras que el gobierno no se aclare por dónde quiere que pase, pero hay un acuerdo plenario adoptado por la unanimidad de todas las fuerzas presentes que, entre otras cosas, sostiene que debe pasar por el tramo reservado en las Normas Subsidiarias. A Infraestructuras le valió que el Concello propusiera en un momento una alternativa a este trazado para paralizar una obra que se antoja necesaria y urgente.