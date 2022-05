El pleno de Bueu aprobó esta mañana definitivamente los presupuestos municipales del año 2022, una sesión extraordinaria en la que se desestimaron las alegaciones presentadas por el grupo municipal del PP. Contrariamente a lo que se podía preveer inicialmente fue una sesión sin apenas tensión, en la que el grupo de gobierno y el PP hicieron gala de explicaciones por una y otra parte y un ejercicio de comprensión mutuo. Algo que en otros momentos se echaba de menos.

El primer punto del pleno incluía un reconocimiento extrajudicial de deuda de 230.000 euros, que se desglosaba en una serie de facturas a proveedores por valor de casi 60.000 euros y en cinco mensualidades del servicio de Sogama. El PP anunció su voto en contra, aunque también agradeció a continuación las explicaciones ofrecidas por el bipartito BNG-ACB para justificar la inclusión de este gasto.

El segundo punto fue el debate sobre las alegaciones presentadas al presupuesto por parte del PP. La presentación de este escrito, en el último día del periodo de exposición pública, causó profundo malestar en el seno del gobierno, que habló de “mala fe”. Un malestar que hoy no se mostró en ningún momento. Las alegaciones del PP, defendidas por Elena Estévez, pedían la dotación de una partida específica para la Festa do Polbo, el concurso de ideas de Banda do Río y echaba en falta que no se diese cobertura a una moción aprobada en su día, a instancias de los populares, para la colocación de tótems tecnológicos. Además solicitaban que se incluyesen obras al amparo de los Plan Municipal de Mobilidade Sustentable (PMUS) y del Plan de Acción por el Clima.

El alcalde, Félix Juncal, defendió que las cuentas aprobadas “son absolutamente positivas, permitirán dar respuesta a cuestiones pendientes desde hace años y afrontar el futuro con la ilusión y ambición que se requiere”. Insistió en que el concurso de ideas de Banda do Río se convocará en breve y la edil de Promoción Económica, Silvia Carballo, subrayó que a través de una ayuda de la Diputación, en el marco del programa “Commerce Inside”, se colocarán sendos tótems tecnológicos en la Praza do Concello de Bueu y en Cela, a la altura del centro de interpretación de Agrelo.