El millo corvo resurge para reivindicar la tradición y con su primera cosecha de cerveza artesana

El millo corvo no es solo la harina para elaborar el pan, las empanadas o los postres como la bica. El amplio abanico de posibilidades que ofrece esta característica variedad de maíz aún está por explorar y este año se suma un nuevo producto a su amplio menú gastronómico: una cerveza artesanal. Es una de las grandes novedades del XXII Encontro-Degustación do Millo Corvo de Meiro, que se abre mañana con la tradicional muíñada en los molinos de agua de O Canudo.

La fiesta se presentó oficialmente ayer en el recinto vecinal de A Morada, con la presencia de la Asociación Cultural Meiro y del Concello de Bueu. El consistorio este año ha decidido reforzar su colaboración con la comisión organizadora para dar “certidumbre y seguridad” a una cita gastronómica que llevaba dos años sin celebrarse por culpa del COVID-19. “Entendíamos que había que reforzar ese apoyo en un momento como el actual, en el que la sociedad demanda productos y alimentos de calidad, saludables y de proximidad, como el propio millo corvo”, afirmaban ayer el alcalde de Bueu, Félix Juncal, y la edil de Promoción Económica, Silvia Carballo.

El Encontro-Degustación regresa en su fecha habitual, pero fue una decisión que no adoptó en firme hasta hace pocas semanas. “Llevamos hablando desde principios de año, siempre atentos y valorando la situación sanitaria”, explican desde la directiva de la Asociación Cultural Meiro Victoria y Estrella Martínez. El epicentro de la fiesta volverá a estar en el recinto de A Morada, con una carpa que permite la apertura lateral para garantizar la ventilación y aireación. Una de las decisiones que adoptaron desde la organización es acortar la tradicional muíñada de mañana, que empezará a las 18.00 horas y que en esta ocasión no incluirá la popular queimada para evitar la aglomeración de público.

El programa del XXII Encontro-Degustación do Millo Corvo volverá a incluir charlas, talleres, rutas y música en directo, además de la ecotaberna, en la que se servirán los alimentos elaborados a partir de esta variedad de maíz. A ese catálogo se une la primera edición de cerveza artesanal elaborada a partir del millo corvo. La bebida fue elaborada por la maestra cervecera Marta Galán, de Alealé, y justo antes de la pandemia ya se había elaborado una primera tirada a modo de prueba.

Aprovechando el regreso la fiesta del millo corvo se presentará la primera cosecha de esta cerveza, que tendrá una imagen muy característica: una etiqueta diseñada por el artista de Bueu y autor de O Bichero de FARO, Luís Davila. Para la prueba se eligió una ilustración vinculada a la siembra y labranza, con una pareja de bueyes. Para la primera edición de la cerveza Millo Corvo se eligió otra escena: una persona depositando el grano de maíz en el molino para la molienda. La presentación oficial será el sábado a las 12.30 horas, con la presencia de la propia maestra cervecera Marta Galán.

Esta será la primera de las charlas de este año, una programación que vuelve a abarcar una amplia variedad de temáticas. El sábado a las 12.30 horas Andrés Reboreda hablará sobre “Microorganismo autóctonos do solo como rexeneradores do medio ambiente”, a las 13.30 horas habrá un taller de degustación de pinchitos mexicanos con Mercedes Urbiola; a las 17.00 horas la bióloga Sara González hablará sobre “Contaminación na casa”; a las 18.00 horas habrá un taller de iniciación a la cosmética con Carmen Barreiro; y a las 19.00 una charla sobre bioconstrucción con Dolores Tobío y Xulio Fernández.

El domingo se abrirá con una ruta guiada a los molinos de O Canudo a cargo de la Asociación A Illa dos Ratos [inscripción el teléfono 611 080 853]. A las 12.00 horas intervendrá un investigador del Instituto Max Planck de Física en Munich, Paolo Benincasa, para hablar sobre “O millo corvo entre gastronomía. Historia e ciencia”. A las 17.00 horas habrá una mesa coloquio sobre la multifuncionalidad de los montes, en la que intervendrán representantes de comunidades de montes vecinales, y a las 19.00 horas Enrique Banet presenta “Proxecto Corredores Verde, agricultura ecosocial”.

Música tradicional

Una parte importante de la programación del millo corvo será la música, con la presencia de varios grupos de música tradicional. El sábado a las 14.00 horas estará Darte, un conjunto de la Escola Municipal de Música Folk e Tradicional de Vigo y que tiene como profesor al músico y compositor Anxo Pintos (Berrogüeto, Matto Congrio o Son de Seu), A las 21.00 horas del sábado estará un cuarteto tradicional de O Morrazo: Mediarea, con José Pumar.

El domingo a las 14.00 horas será el tuno de Trompos os pés y a las 21.00 horas habrá una actuación aún por desvelar, además de ofrecerse la posibilidad a los músicos que lo deseen de subirse al escenario.

Sobrevivir al coronavirus ...¡y al jabalí!

La última edición del Encontro-Degustación do Millo Corvo fue en 2019. La de 2020 no llegó a celebrarse porque el estado de alarma se decretó apenas dos semanas antes de la fecha habitual de la fiesta. En este tiempo el millo corvo de Meiro no solo ha sobrevivido a la pandemia del coronavirus, sino que también tuvo que resistir los embates de otro enemigo más clásico: el jabalí. “La última cosecha la plantamos en las fincas que llamamos Chans y Agrosouto. En general fue buena, pero tuvimos mucho trabajo con el jabalí. Teníamos que ir por las fincas prácticamente todas las noches, hacer acto de presencia, llevar los perros...”, explican desde la Asociación Cultural Meiro.

En cuanto acabe la celebración de este año comenzarán los preparativos para la próxima cosecha ya que habitualmente la siembra o sementeira se realiza entre abril y mayo. Con el millo corvo regresan las fiestas gastronómicas a Bueu. La del tinta femia ya está confirmada para principios de julio. Y en las próximas semanas el Concello debe decidir sobre la Festa do Polbo.