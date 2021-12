Liboreiro critica que los comuneros de Cela vetasen la ruta contra el parque eólico y Moaña acoge hoy una charla

La Plataforma Eólicos no Morrazo NON organiza hoy una nueva charla informativa contra el proyecto de parque eólico, que será en el salón de plenos del Concello de Moaña a partir de las 20.00 horas. Al mismo tiempo, desde la Agrupación Micolóxica Liboreiro critican la decisión de la Comunidade de Montes de Cela, que hace una semana vetó una ruta de senderismo de la Plataforma pola Defensa dos Montes do Morrazo (PDMM) porque carecía de permiso, tal como recoge de la Lei de Montes. Desde Liboreiro recuerdan que a lo largo de los años realizaron numerosas salidas y caminatas por los montes sin necesidad de solicitar autorización. “Nos parece bastante cuestionable que la ruta prevista entre dentro de los ‘actos con afluencia de público indeterminada o extraordinaria’ a los que alude el artículo en concreto de la ley”, argumentan desde Liboreiro.

La agrupación cuestiona la interpretación de la norma y se pregunta “si la salida de una asociación naturalista como la nuestra o una reunión de varias familias con niños para dar una vuelta por el monte también deberían pedir permiso”. En este sentido subrayan que la propia oficina virtual de medio ambiente de la Consellería de Medio Rural explicita que entre los objetivos de las comunidades de montes figuran los de “potenciar zonas recreativas y rutas de senderismo que profundicen en el conocimiento de nuestro entorno”. Al mismo tiempo defienden que las comunidades de montes “deben ser una manera de garantizar el aprovechamiento sostenible” del medio forestal. Desde Liboreiro aprovechan para citar otro artículo de la Lei de Montes, que se refiere a la catalogación como grave abandono o degradación. “Se entenderá esta situación cuando haya sufrido un grave deterioro ecológico, no sea explotado de acuerdo con sus recursos o sufra una extracción abusiva de los mismos [...] o el carácter depredador de las actividades extractivas de los recursos y el peligro manifiesto de la degradación de las tierras”, citan desde el colectivo. En el marco de las charlas informativas contra la iniciativa de un parque eólico en terrenos de Marín, Bueu y Moaña se organiza esta tarde una charla informativa en el salón de plenos de Moaña. Estarán presentes el presidente de la Mancomunidade de Montes do Morrazo, Xosé Ramón Millán; la bióloga de Adega Nerea Cazás; y la representante de la Asociación de Veciños O Outeiro de Sanamede do Monte (Baña), Carme Varela, que explicará la experiencia de este colectivo en la lucha contra los parques eólicos. La charla, que comenzará a las 20.00 horas, estará presentada por el biólogo moañés Tonio Nogueira, integrante también de la Plataforma Eólicos no Morrazo NON. Mociones El colectivo organizó previamente dos actividades parecidas, en Ardán y en el Centro Social do Mar de Bueu. La plataforma reclama la derogación del Plan Sectorial Eólico de Galicia y la retirada del Área de Desenvolvemento Eólico (ADE) de O Morrazo. Paralelamente, presentará en los concellos una serie de mociones para que se posicionen en contra de este proyecto de parque eólico en la comarca.