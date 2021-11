Más de un centenar de personas acudió al Centro Social do Mar de Bueu parar asistir a la charla que el colectivo Eólicos no Morrazo Non celebró el viernes. La iniciativa contó con la presencia de representantes de SOS Groba y de Non ao parque eólico de Castrove, que comentaron su experiencia y subrayaron la importancia de contar con información y de organizarse en plataformas ante lo que denominaron “la amenaza eólica”.

Gaspar Bernárdez, coautor del libro “As árbores do Concello de Marín”, puso en valor la “singularidad y valor natural” del espacio que “quedaría destruido por el parque eólico”, mientras que Xosé Alfredo Pereira, presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes, exigió la retirada del actual plan eólico de Galicia.