En busca del “Ánfora de Ouro”

El FIC cierra hoy su decimocuarta edición, todavía con aforo reducido y con medidas sanitarias, pero en camino de recuperar la normalidad. Después de nueve días, con la proyección de más de 120 cortometrajes, el festival revela esta noche los ganadores.

Las preciadas Ánforas se entregan a las 19.00 horas, en una gala de clausura dirigida por el actor César Aldea y que se podrá seguir en streaming. El acto estará marcado por la ausencia física de los directores internacionales. La pandemia lo ha vuelto a impedir, pero si estarán de manera virtual.

Como aperitivo a la gala, la jornada de ayer estuvo protagonizada por la entrega del Premio Cinema Galego a Alfonso Agra, en reconocimiento a su larga trayectoria. El actor recogió el galardón en un encuentro abierto al público y conducido por el realizador Gaspar Broullón.

La charla profundizó en los cuarenta años que Agra lleva dedicándose a la interpretación, desde sus inicios en la compañía de teatro Artello. “Entré de casualidad, era como si me llamaran los Rolling Stones”, confesó. La llegada de la TVG fue el origen de una de sus otras facetas, el doblaje, dónde ha sido la voz de Yamcha en “Dragon Ball”.

Agra reflexionó sobre aspectos de la profesión menos conocidos, como el proceso de construcción de los personajes. “Lo ideal es llegar a tener tu propio estilo, también es bueno arriesgarse”, explicó. El actor también quiso poner en valor los papeles secundarios, como la interpretación de Bustelo en la serie “Fariña”. Este proyecto fue un punto de inflexión en la industria audiovisual. “Antes te pedían tener menos acento, desde ‘Fariña’ pasa lo contrario, te piden exagerarlo”, apuntó el actor.

El premio se creó en 2016 y Agra se suma a la lista de actores galardonados, muchos de ellos compañeros de profesión con los que ha compartido rodaje, como Luis Zahera o Antonio Durán “Morris”. Este último no perdió la oportunidad de felicitar a Agra con un mensaje en la emisión del encuentro por redes sociales.

La programación de ayer se completó con el concierto del músico Marcelo Dobode, que animó el entorno del Centro Social en sesión vermú. También se celebró una charla sobre la comunicación en los festivales de cine. Por la tarde fue el turno de las proyecciones de la Sección Nacional y Galicia R, ambas con coloquios con directores de los cortometrajes.

La gala de clausura está precedida hoy por actividades paralelas para todos los públicos. Tras la Gala Escolas Galegas, el Centro Social acoge el taller “As orixes do cinema” [13.00 horas]. El encuentro descubrirá los inicios de los cortometrajes, así como la importancia de la música en el cine mudo. Precisamente, el taller contará con la actuación en directo del trío Caspervek.

La música continuará a las 17.00 horas, con el espectáculo “Dobre extra!”, donde el ilustrador Marc Taeger dibujará las canciones interpretadas por Paco Nogueiras. La recta final del festival se animará con el concierto de Two in the mirror, a las 18.15 horas.

Premio a los cortos del alumnado El festival celebra esta mañana [10.30 horas] la Gala Escolas Galegas, conducida por Bea Campos y con la presencia de los creadores de los cortometrajes de la Sección Escolas Galegas. En el acto se entregarán los premios de las tres categorías en las que se subdivide la sección: educación especial, infantil y primaria; educación secundaria y facultades y escuelas de imagen y sonido. A los premios optan también alumnos de la comarca, ya que los centros A Pedra, María Soliño y As Barxas participan en la sección con sus respectivos cortometrajes. En la gala se proyectarán las obras ganadoras.

La proyección de “Sole” cierra la gala de clausura

El festival se despide con una de las novedades de esta edición, la proyección de un largometraje. Será a las 21.30 horas, una vez ya se hayan hecho público los ganadores de la edición. La película elegida es “Sole”, la ópera prima del director Carlo Sironi. El italiano presentará la película a distancia, con una conexión en directo.

Sironi forma parte del jurado internacional de esta edición. Aunque él no estará presencialmente en la gala de clausura, si lo harán otros miembros del jurado como la realizadora Carolina Astudillo. También intervendrán la actriz Cris Iglesias, del jurado nacional, y el director Fon Cortizo, del jurado experimental.

En el acto participarán autoridades del Concello de Bueu y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. También estarán representantes de varias empresas patrocinadoras.

La gala contará con la colaboración de la Asociación Cutural de Alfombras de Bueu, que como ya viene siendo tradición, decorará la entrada al Centro Social con una alfombra. Los trabajos de confección comenzaron ayer por la tarde. “Es un verdadero honor poder colaborar con el FICBueu en un acto de tanta relevancia internacional”, apuntan desde la asociación de alfombristas.

Todavía quedan entradas para la gala de clausura del festival. Los billetes se pueden adquirir en el despacho del Centro Social do Mar con un horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 22.00 horas.