Bateas en tierra firme para disfrutar del mar y la naturaleza de Udra

No están sobre el mar y de ellas no penden largas cuerdas con sacos y sacos de mejillón. Pero probablemente es lo más cerca que se puede estar de una batea en tierra firme y de vivir sobre ella. En la parroquia de Beluso se inauguró ayer el complejo Cabanas de Udra, que consiste en cuatro alojamientos turísticos inspirados en las formas de las bateas para facilitar su integración en el medio ambiente y reducir el impacto. El proyecto de momento ha servido para crear dos puestos de trabajo y cuenta con una ayuda del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra.