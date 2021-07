El PSOE da por roto el pacto de Gobierno y culpa a Portas, mientras la oposición exige que dimita

Portas encabeza un gobierno en minoría formado por los cuatro concejales de ACE y otros tantos del PSOE, que insisten en su intención de abandonar en grupo sus delegaciones en el Ejecutivo tras los ceses de dos ediles. Ayer, la alcaldesa justificó su decisión por la “gravedad de lo sucedido” y la alarma social creada, aunque no esconde que las desavenencias vienen de atrás y los desencuentros no son nuevos. El decreto se justifica en las “actuaciones llevadas a cabo por los concejales de Urbanismo e Deportes y Medio Ambiente, Mar, Rural e Voluntariado en fechas recientes, que conllevan una pérdida de confianza en su labor”. Todas esas atribuciones pasa a asumirlas directamente la Alcaldía, que ordenó su publicación en el Boletín Oficial da Provincia (BOP) y dará cuenta de ello en el próximo Pleno.

Si la amenaza del PSOE se oficializa, el Gobierno de Cangas tendrá solo cuatro de los 21 concejales de la Corporación (la alcaldesa y los también ediles de ACE Mariano Abalo, Aurora Prieto y Adrián Pena). Este último lleva un par de semanas sin acudir regularmente al Concello, donde señalan que estará “unos 40 días de baja”, y Prieto sí mantiene su actividad diaria, aunque las relaciones con el resto del grupo son distantes. Con ese panorama de “minoría absoluta” el reparto de áreas es aún más complicado y Victoria Portas se ve obligada a asumir la mayoría de esas vacantes.

“Con Xosé Manuel Pazos había un gobierno de varios partidos y ahora tenemos una alcaldesa que no cuenta siquiera con los compañeros del suyo propio”, afirman desde el grupo socialista, que tiene el respaldo y aval del secretario general provincial, David Regades. Aseguran que desde el fallecimiento de Xosé Manuel Pazos “hay un vacío de poder” en el Concello de Cangas, “con una alcaldesa sin criterio, que no cuenta con la opinión de sus ediles y actúa en el ordeno y mando”. Añaden que la alcaldesa “no puede pretender gobernar un Concello como el de Cangas entre ella y Mariano Abalo, porque el otro concejal [en referencia a Adrián Pena] ni está ni se le espera”. Por ello, avanzan que están dispuestos a explorar la vía de una moción de censura.

Asimismo, el PSOE cangués le exige a Portas que dimita porque, aseguran, fue ella quien se encargó “de todo el tema relacionado con Costas” para acoger un torneo de balonmano en Rodeira para el que “siempre” se mostraron a favor de buscar otra ubicación y celebrarlo “por el interés de nuestro pueblo”.

Sotelo pide respuestas o que la alcaldesa se vaya

El PP pedirá este sábado un Pleno extraordinario para reclamar la dimisión de la alcaldesa si Victoria Portas no ofrece antes explicaciones convincentes y le traslada toda la información demandada sobre la obra de Rodeira, con las responsabilidades de cada departamento. El portavoz de los populares, José Enrique Sotelo, señala a la regidora como “máxima responsable” de las actuaciones del gobierno que preside y le reprocha que ahora “quiera escurrir el bulto” cesando a dos concejales del PSOE para esquivar responsabilidades.

Para Sotelo, Portas “aterrizó en Cangas” sin conocer el municipio de la mano de Mariano Abalo y es “rehén y marioneta” del edil al que culpa de los males endémicos del Concello, de contribuir a la “desfeita” y de haber dilapidado “más de cien millones de euros en los últimos seis años en pintura y atentados contra el patrimonio”. El episodio de la playa de Rodeira, en el que “ella firmó la autorización” es solo uno más de la “nefasta gestión de un goberniño” al que achaca un “negro presente y un futuro más negro aún” si no dimite ya.

El BNG advierte de que “todo el gobierno está implicado”

El BNG califica de “broma” el cese de los concejales de Deportes y de Medio Ambiente por la alcaldesa de Cangas, pues considera que “todo el gobierno está implicado y sabía las consecuencias” de la obra que se realizaba en Rodeira, y la propia regidora firmó el documento para actuar en la playa. La portavoz de la formación nacionalista, Mercedes Giráldez, extiende las responsabilidades a las ediles de Servizos e Turismo, por “pretender avalar” la actuación; Desenvolvemento Local, por su “implicación e intento de manipular a las asociaciones de comerciantes para presionar”, y de Obras, “por no vigilar las actuaciones y participar junto a los demás concejales del PSOE en el chantaje con la hostelería y el comercio”. Reprocha a los demás miembros del gobierno que hayan “dejado hacer” y a Portas que no haya delegado las responsabilidades del cargo durante la semana en que se ausentó del Concello por motivos familiares. El BNG lamenta la “desfeita” y la falta de entendimiento y de coordinación en el grupo de gobierno, al que exige asumir sus responsabilidades, e insiste en actuar con diligencia para reponer los daños causados.

EU insta a la regidora a pedir perdón, restituir a los ediles y no poner en peligro la gobernabilidad

Esquerda Unida (EU-IU), integrada en la coalición electoral de ACE, ha terciado en la crisis del gobierno del que forma parte a través de la edil Aurora Prieto y pide a la alcaldesa que “asuma sus responsabilidades políticas” por los daños ambientales a la playa de Rodeira, y “pida perdón al pueblo de Cangas”. Además, le exige “restituir en sus cargos a los concejales cesados, ya que está poniendo en serio peligro, en un acto de total responsabilidad, la gobernabilidad que tanto costó conseguir”. Le recuerdan que hay “un pacto de gobierno firmado, que tiene que cumplir, y que el Concello de Cangas no puede ser dirigido únicamente por dos personas enviciadas en una falta de transparencia y democracia internas”.

Tras una reunión celebrada anoche, desde Esquerda Unida explican que la concejala de Servizos, Aurora Prieto, comunicó a la alcaldesa la necesidad de solicitar por escrito a Costas autorización para la limpieza del arenal de Rodeira y fue Portas quien la firmó vía telemática. Tras recibirla, Prieto dio instrucciones para realizar dicha limpieza de forma manual, al igual que se hizo en los últimos años, y ahí finalizaron sus actuaciones, recalcan, y niegan que esta concejala participara en ninguna otra reunión al respecto, como afirman otras organizaciones políticas “que pretenden falsear la realidad y manipular a la opinión pública”. Sí estuvo “el edil de Facenda, Mariano Abalo, por lo que debe ser él a quien se le pueden pedir explicaciones”.

Fue Portas, insisten, quien autorizó con su firma electrónica la contratación de una empresa de excavaciones para acondicionar el terreno para el torneo de balonmano y, tras varios días de ausencia por motivos personales y sin delegar funciones, regresó al Concello y se dirigió al despacho del PSOE en “actitud dictatorial” para pedirle a Eugenio González y Pilar Nogueira que dimitieran o serían cesados, relatan desde EU a través de un comunicado.

“Esquerda Unida-ACE solicita a la alcaldesa que asuma sus responsabilidades” y reconsidere su decisión. “En función de ella, tomará en asamblea las medidas oportunas para ser coherentes con nuestro electorado y con el pueblo de Cangas”, anuncian los representantes de esta formación.

Avante avisa que Portas "no puede eludir su responsabilidad"

El concejal de Avante Tomás Hermelo insiste en responsabilizar al conjunto del gobierno local, con la alcaldesa a la cabeza. “Las responsabilidades son de todo el gobierno, más allá de la actuación de dos concejales, y Victoria Portas no puede eludirlas”, subraya. “Eugenio González es su concejal de Urbanismo y en su momento ya avisamos de las consecuencias que podía traer”, añade. Desde Avante reprochan que una semana después de la denuncia por las obras en Rodeira “nadie asumió su responsabilidad, no se reconocieron errores y nadie pidió aún disculpas”. La formación muestra su voluntad de “ayudar y colaborar”, pero advierte que no está en sus planes “entrar en este gobierno".