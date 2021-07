La alcaldesa de Cangas cesa a dos ediles del PSOE por la obra de Rodeira y el gobierno bipartito se tambalea

Las tiranteces internas entre miembros del bipartito local no son nuevas, pero la explanación de una parte del arenal de Rodeira ha ayudado a avivarlas. Portas estuvo unos días ausente del Concello, desde el pasado lunes, por motivos familiares, y no delegó las funciones del cargo. Ayer regresó con intención de saldar cuentas, señalan desde las filas socialistas, a las que se dirigió para exigir la dimisión inmediata de Eugenio González y Pilar Nogueira. El plazo finalizaría a las 13.30 horas, y si no atendían al requerimiento sería ella quien firmaría el decreto de cese, una hora después. También se suspendió la Xunta de Goberno Local, que debía aprobar, entre otros asuntos, una subvención de la Xunta para contratar personal de turismo.

El malestar era perceptible. A mediodía, la alcaldesa se dirigió al Servicio Provincial de Costas con la intención de recabar información sobre los permisos concedidos al Concello para limpiar y acondicionar en Rodeira un campo de juego, así como el alcance de la infracción y de las medidas necesarias a adoptar para esquivar la sanción. Al salir de la cita en Pontevedra, recalcó a los dos concejales socialistas que mantenía sus intenciones: o dimitían ya o los cesaba. Los intentos de hablar con Victoria Portas fueron en vano y los implicados se mantuvieron toda la tarde a la espera de noticias, que llegaron por la noche en forma de decreto de cese.

“Que se atengan a las consecuencias. Nosotros saldremos por la puerta del consistorio, pero ellos vendrán con nosotros agarraditos de la mano”, avisan desde el PSOE, que no encuentra razones de peso para cesar a sus ediles por motivos “bastante más leves que otras cosas que ocurren en el gobierno” y afirman que, si de verdad lo tiene la obra de Rodeira, la alcaldesa debe responder de ello, pues su nombre, cargo y firma aparecen en la orden que se remitió desde el Concello de Cangas, el día 5 de julio, a la empresa que la ejecutó. En ese documento se “autoriza” a dicha empresa “a realizar trabajos de adecentamiento en la playa de Rodeira para celebrar el Campeonato de Balonmano por la Mancomunidade”. Anoche, Portas rechazaba en un comunicado el daño causado a las dunas y la decisión de trasladar el torneo a Moaña, “siendo Cangas poseedora de los mejores arenales de Galicia”, motivos que esgrime en su decisión de cesar a Eugenio González y Pilar Nogueira.

Costas da diez días para "restituir el terreno a su estado primitivo"

“Se le requiere [al Concello de Cangas] para que se proceda de forma inmediata, como promotora de los trabajos, a la restitución de los terrenos de DPMT [Dominio Público Marítimo Terrestre] a su estado primitivo, devolviendo la arena a su cota anterior”. Es la resolución adoptada por el Servicio Provincial de Costas en relación a las obras realizadas en la playa de Rodeira que fueron denunciadas por varios colectivos sociales y particulares y que el departamento adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica lo considera una “infracción administrativa leve”.

“De hacer caso omiso a este requerimiento, se procederá a incoar a los responsables el correspondiente procedimiento sancionador con la multa que resulte de su instrucción”, advierte el jefe del Servicio de Costas, Enrique Fernández Menéndez, y otorga un plazo de diez días al Concello para presentar alegaciones”. Las desavenencias en el bipartito impiden adoptar una postura común y consensuar soluciones, para las que la alcaldesa se compromete a habilitar recursos a corto plazo.