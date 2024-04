DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

Australia critica la explicación de Israel al ataque contra el convoy de WCK: "No es suficientemente buena"

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha criticado este jueves la explicación de Israel al ataque contra un convoy de la ONG WCK y ha pedido a Netanyahu "plena responsabilidad". 'Zomi' Frankcom viajaba en un vehículo claramente identificado como vehículo de ayuda humanitaria. No debería haber estado en riesgo. No debería haber estado en peligro. Y lo que no es suficientemente bueno son las declaraciones que se han hecho, incluyendo que esto es sólo producto de la guerra", ha declarado.