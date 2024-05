'Ni que fuéramos' arrancó ayer con un gran éxito. El regreso de la nueva versión de 'Sálvame' conquistó a las redes y acumuló más 400.000 visitas en su primer día. La esencia del programa se palpó desde el primer momento y durante tres horas sus colaboradores rajaron de todo y de todos.

Durante este tiempo apartados de la televisión se habían guardado mucha información y en este primer programa los bombazos no dejaron de sucederse. Nada más empezar María Patiño hacía referencia a los problemas que han tenido con Mediaset para el uso de la marca ‘Sálvame’. "Ayer hubo un cambio en el nombre del programa y hoy me encuentro con casi dos problemas y es que nos íbamos a quedar sin dos colaboradores. Ayer a Víctor y Kiko les tiraron los tejos, recibieron llamadas", espetó la presentadora.

"Sí. Tuvimos una llamada de una amiga nuestra, Cristina Tárrega", reveló Víctor Sandoval. "¿Y qué te propuso?, quiso saber Patiño. "Me dijo que me va a ayudar a encontrar trabajo en Mediaset", confesó. "En cualquiera, pero a mí me encantaría trabajar en ‘Sin filtros'."

"Yo le dije que estaba vetado y ella me dijo que no", añadió Víctor Sandoval para sorpresa de todos.

Lo cierto es que Víctor no fue el único que recibió una llamada de Telecinco. Kiko Matamoros fue otro de los colaboradores que la cadena quiso recuperar a través de Cristina Tárrega.

"Me dijo que mucha suerte en esta nueva aventura y se lo agradezco muchísimo y le dije que suerte para ella que retoma otra vez ‘Sin filtros’ en Telecinco’. Y me dijo ‘oye que sepas que te he pedido para el programa. Quiero que estés conmigo, les he dicho que Kiko es el mejor. Cuando hice ‘Animales nocturnos’ estaban Alejandra Rubio y Suso de colaboradores y las audiencias no fueron buenas, yo fui al último"", confesó el colaborador.

"¿Entonces existe la posibilidad de que te vayas a trabajar a Telecinco?", le preguntó María Patiño. "No, yo le digo a Cristina . Estoy vetado en Telecinco y ella me dice' hombre no, yo no creo que haya ningún veto'. La verdad es que me ha extrañado que cuando les he dicho que quería contar contigo no han dicho que sí", terminó diciendo.