Trump amenaza con animar a Rusia a atacar a los países de la OTAN con pagos pendientes si gana las elecciones

No son nuevos los recelos de Donald Trump con la OTAN ni las críticas por la, a su juicio, insuficiente financiación de la Alianza por parte de otros Estados miembros, pero este sábado el expresidente de EEUU ha ido un paso allá al amenazar con que, si gana las elecciones presidenciales del próximo noviembre, se opondrá a defender a aquellos aliados que tengan pagos pendientes y que, incluso, alentaría a Rusia a atacarlos.

En su discurso durante un mitin de la campaña de las primarias en Carolina del Sur, Trump mencionó una conversación con un gobernante de la OTAN, sin precisar quién. "Uno de los presidentes de un gran país se levantó y dijo 'Bueno señor, si no pagamos y Rusia nos ataca ¿Nos protegerá?", contó el magnate antes de revelar su respuesta: "No, no les protegería, de hecho animaría (a Rusia) a hacer lo que les dé la gana. Deben pagar sus deudas".

Esta afirmació llega después de que Trump, probable rival del presidente Joe Biden en las urnas, presionase a congresistas republicanos para hundir un proyecto del ley que incluía ayuda para Ucrania así como reformas de las políticas migratorias y un endurecimiento de controles en la frontera sur.

"Alentar invasiones de nuestros más cercanos aliados por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado", fue la reacción de la Casa Blanca el sábado por medio de su portavoz Andrew Bates. "Más que hacer llamamientos a la guerra y promover el caos, el presidente (Joe) Biden seguirá apoyando el liderazgo estadounidense", agregó el portavoz.

Defensa mutua

El Tratado de la OTAN contiene una provisión que garantiza la defensa mutua de los estados miembros si uno de ellos es atacado.

Cuando estuvo al frente de la Casa Blanca, Trump ya fue muy crítico con la Alianza Atlántica y amenazó repetidamente con abandonar la organización. Como medida de protesta, recortó la financiación de EEUU a la OTAN y una de sus principales quejas fue que su país estaba pagando más de lo que le correspondía.

Los aliados europeos ya han manifestado su inquietud por que una posible victoria del republicano pueda poner en riesgo el compromiso de Estados Unidos con la alianza, pero el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, descartó el mes pasado que una segunda presidencia de Trump tenga como resultado la retirada de Washington.

Stoltenberg, que ha estado presionando a los estados miembros para que aumenten el gasto en defensa, afirmó también que los aliados europeos estaban aumentando sus contribuciones militares y "avanzaban en la dirección correcta".

En anteriores actos, Trump ha lanzado otros ataques a la Alianza. El mes pasado, en un mitin de campaña afirmó que no creía que los países de la OTAN apoyarsen a Estados Unidos si fuera atacado.

En cuanto a la guerra de Rusia en Ucrania, Trump ha pedido una reducción de las tensiones y se ha quejado de los miles de millones gastados hasta ahora, aunque ha presentado pocas propuestas políticas tangibles.

Desde la invasión a gran escala de Moscú en febrero de 2022, la ayuda de Estados Unidos a Ucrania ha totalizado alrededor de 75.000 millones de dólares, dijo Stoltenberg, mientras que otros miembros de la OTAN y estados socios han proporcionado más de 100.000 millones de dólares conjuntamente.

Inmigración

Durante el mitin en Carolina del Sur, Trump también celebró el fracaso del proyecto de ley que buscaba abordar la crisis migratoria en la forntera con México y prometió, de ser elegido, realizar una masiva "operación de deportación" en su primer día en el cargo.

El abandono del proyecto bipartidista esta semana en el Senado estadounidense puso de relieve el férreo control de Trump sobre el partido Republicano, al negarle a Biden una victoria en inmigración, uno de los temas de la campaña de las presidenciales.

"No olvidemos que esta semana también tuvimos otra gran victoria que debe celebrar cada uno de los conservadores. Aplastamos el desastroso proyecto de ley de fronteras abiertas del corrupto Joe Biden", declaró Trump. "Todo el grupo hizo un gran trabajo en el Congreso. Lo aplastamos", agregó.

"El primer día acabaré con todas las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden e iniciaremos la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos. No tenemos opción", dijo.

El proyecto de ley de fronteras en el Senado incluía ayudas para Ucrania e Israel, pero los republicanos rechazaron la propuesta el miércoles, a pesar de que fue el partido conservador el que instó a vincular los fondos para inmigración con los de política exterior.

La Cámara Alta considera ahora un paquete de ayuda exterior que deja excluye el tema de la frontera. El paquete de ayuda por 95.000 millones de dólares que entrará a debate incluye ayuda para Israel en su guerra contra Hamás y para su aliado estratégico Taiwán. La mayor parte, sin embargo, sería en ayuda a Ucrania para reponer su agotado arsenal.