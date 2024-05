Los “Reinos de Taifas” de Atunlo

Buena parte de lo poco que sé de Historia lo aprendí en el colegio y el instituto. Que lo que me enseñaron mis profesores forme parte a día de hoy de mi manera de ser e interpretar las cosas me parece algo maravilloso; es lo que realmente significa, para mí, dejar un legado. Y creo recordar que fue Ismael Vide el que nos habló de los Reinos de Taifas. Ya sabes, aquellos pequeños feudos musulmanes que eran un batiburrillo de mandamases que nunca se ponían de acuerdo entre sí.

No se me ocurre mejor símil para ilustrar lo que ha pasado con Atunes y Lomos (Atunlo), que ha pasado en un parpadeo de ser la mayor comercializadora de atún de España a precipitarse a galope a una liquidación.

Es justo poner todas las cartas sobre la mesa respecto de la relación entre los socios Comercial Pernas (Coper) y Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca). La segunda, armadora de renombre, estuvo en venta al menos hasta hace unos meses, como te contamos en FARO. He visto el encargo del cuaderno de venta, así que eso no tiene discusión. Que la situación de Atunlo ya depreciaba su valor de cara a esa operación y que por eso aumentaron las fricciones con los Pernas ya es más interpretable; no me han dado pie a preguntárselo. Lo mismo que con la gestión del stock desde Vigo, que a toro pasado se aprecia que podría haber sido más que mejorable.

Lo que tampoco es subjetivo es que la compañía, con más de 200 trabajadores, ha cogido el camino que ella misma determinó que sería mortal: el del concurso. Deseo de corazón que se obre un milagro. Si no sucede, y al margen de lo que determine un juzgado en base a la ley concursal, ¿hasta qué punto es permisible que un cisma corporativo interno dé al traste con tantos puestos de trabajo? No hay tribunales del sentido común. Y ya hemos visto cómo se finiquitaron, de manera vergonzosa, quiebras como las de Hijos de J. Barreras o Factorías Vulcano. O cómo seguimos esperando que el artista que devoró Hiperxel desde dentro, Eusebio Novas, continúa disfrutando del palco VIP del Real Madrid tras mandar a la calle a más de 300 trabajadores.

Y una pregunta más, hablando de Justicia. ¿Crees que existe aunque ésta se pronuncie una vez que hayamos muerto? Hace unos días falleció el padre de uno de los marineros del Villa de Pitanxo; no ha conocido en vida el resultado de la investigación. Lo heredarán sus nietos, parco consuelo. Estaré este viernes en Portugalete, por cierto, en una conferencia sobre la investigación de este periódico respecto de la catástrofe del buque de Nores. Deséame suerte.

Muy feliz semana.