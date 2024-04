La familia de la desaparecida demandará al CSIC: “Fue un accidente laboral, lo pelearemos”

No llega la llamada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a la península de O Morrazo. Ni a la casa de la familia de Carmen Fernández, desaparecida a bordo del buque García del Cid el pasado septiembre, ni al despacho de su abogado. La mujer, que había solicitado sin éxito no volver al buque, donde había denunciado una agresión sexual por parte de otro tripulante, continúa oficialmente desaparecida.

“Tenemos que hacer las gestiones por las prestaciones, pero no hemos recibido ninguna comunicación”, reprueba el abogado Diego Leis. “No tenemos la documentación del contrato, ni las nóminas, liquidaciones...”

Según explica, el entorno de Carmen ha tenido que echar mano de imaginación para dar con un interlocutor en la entidad. Sin los trámites cumplimentados, los tres hijos de la tripulante –dos son menores de edad– no pueden acceder a una pensión de orfandad. “Sabemos lo que dijeron desde el principio, que habían prestado asistencia psicológica a la familia cuando sucedió todo. Pero no es cierto. Y es lo que han hecho siempre, no facilitar nada”.

En este punto, Leis trabaja ya en nuevas acciones legales. En particular, una demanda de la que prefiere no aportar detalles de momento. No podrá ser por la vía penal, toda vez que la Audiencia Provincial de Valencia se negó reactivar la instrucción pese a que no se realizó ninguna diligencia en sede judicial, no se tomó declaración a toda la tripulación –solo a 4 de las 16 que desembarcaron del García del Cid en el puerto levantino– ni se visionaron las cámaras de cubierta.

De ahí este nuevo paso, en el que previsiblemente la familia de Carmen apunte a una negligencia del CSIC. Aunque la institución que preside Eloísa del Pino indicó que no era posible acceder a la petición de un cambio de barco porque era una opción que no figuraba en el convenio colectivo de la embarcación, tanto el protocolo actual antiacoso –que será modificado tras este caso– como ese mismo convenio laboral sí hubiesen habilitado el traslado, como desveló FARO.

“Nadie hace nada. Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero”, dejó por escrito en una libreta. Tenía 43 años.

El buque oceanográfico del CSIC “ García del Cid “ en el que desapareció la mujer de Cangas do Morrazo Carmen Fernández, durante una campaña en 2023 / IEO

La reclamación

Teniendo en cuenta que la Justicia ha descartado hasta la fecha una causa delictiva para la desaparición de Carmen, su familia es consciente de que habrá que “pelear” con el Instituto Social de la Marina (ISM) para gestionar las indemnizaciones y las pensiones de viudedad y orfandad. “Pensamos que van a negar el carácter laboral del accidente”, sostiene Diego Leis. Es una cuestión capital.

Si la defensa de la familia logra demostrar que la muerte se originó por un accidente de trabajo, las pensiones se fijarán de acuerdo con los salarios reales percibidos por Carmen Fernández, incluidas horas extras. Pero hay un elemento adicional si se prueba esta causa del fallecimiento: tanto la pareja como los hijos tendrán derecho a lo que se conoce como indemnización a tanto alzado, que va desde una mensualidad de la base reguladora (para los hijos con pensión de orfandad) a seis mensualidades (para el marido, abonado en un único pago).

Los cambios

El caso del García del Cid no solo ha avivado las críticas hacia la gestión del CSIC, sino animado a decenas de mujeres a denunciar casos de acoso y abuso sexual en la flota oceanográfica. Ya de inmediato, la entidad ha anticipado que reformará su protocolo de acuerdo al mandato del Pleno del Congreso y incluirá explícitamente la posibilidad de cambiar de buque como medida de protección y prevención.

El Gobierno central siempre había defendido la eficacia de sus medidas contra el acoso. Lo hizo hasta el pasado 27 de febrero, cuando apuntó por escrito al Congreso que la institución científica “actuó de la forma más diligente posible” con Carmen.

A preguntas de este periódico, y en aplicación precisamente del futuro protocolo, el CSIC ha abierto la puerta a reabrir la investigación interna sobre la desaparición de Carmen Fernández. Eso sí, una semana después de haber anticipado esta posibilidad, la agencia de investigación tampoco lo ha comunicado a la familia de la tripulante.

