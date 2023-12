La Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes propone sanciones por un valor total de 762.020 euros a 25 pesqueros gallegos por desactivar su sistema de geolocalización, el AIS, mientras faenaban en alta mar cerca de la costa de Argentina, en la llamada milla 201.

Marina Mercante aplicó las sanciones –que varían entre los 15.000 y 59.700 euros, según el barco– por considerar que los navíos apagaban de forma reiterada sus sistemas de identificación automática (AIS, en inglés) mientras pescaban, lo que supone un riesgo para la seguridad, según las resoluciones, que han sido difundidas este jueves.

La Administración actuó tras recibir informes de la Comisión Europea y de la organización ambientalista Oceana de 2021, que denunciaban ese apagado, según los textos de las resoluciones, publicados por la ONG, que celebró este jueves las sanciones.

Los 25 pesqueros sancionados pertenecen a las empresas Freiremar, Gandón, Moradiña, Pesca Baqueiro, Pesca Herculina, Pescaeste, Pesqueras Barra, Pesqueras de Bon, Gadimar, Manuel Nores Canarias, Pesquerías Marinenses, Nores Marín —la del Villa de Pitanxo—, Profesionales Pesqueros y Walvifish.

AIS apagado

Oceana alegó que las embarcaciones habían desactivado su geolocalización y pasaban el doble del tiempo con el AIS apagado; la ONG habló de 27 barcos españoles pero Marina Mercante no encontró pruebas en dos de ellos.

Entre los argumentos, Marina Mercante constata que hay pruebas de esa desactivación y que aunque no entra a valorar en la razón de la ocultación de los barcos penalizados, existen muchos motivos probables. Entre esas razones puede estar el esconderse para faenar en zonas prohibidas sin que se sepa su posición o, por el contrario, no querer revelarla simplemente para que no la sepan otros buques pesqueros de la competencia.

El AIS comparte datos de localización de la embarcación y es obligatorio para fomentar la transparencia de la actividad pesquera y la seguridad en el mar. Los buques sólo pueden desactivarlo legalmente en situaciones excepcionales, como cuando navegan en zonas donde la piratería podría ser un problema.

Otros países

El asesor de la campaña de pesca ilegal y transparencia de Oceana en Europa, Ignacio Fresco Vanzini, celebró, en un comunicado, la decisión “de la Administración española por dar un paso más en favor de la transparencia” y ha pedido que otros países, como China, investiguen esa práctica.

Fresco Vanzini abundó en que, si bien estas sanciones son por cuestiones de seguridad y no por pesca ilegal, sería conveniente estudiar si por la Ley de Pesca se deben penalizar, ya que el “apagado de luces” dificulta el control de la actividad extractiva. “El uso de sistemas de identificación automática es clave para la seguridad, para que los estados sepan lo que pasa en sus aguas y para garantizar que las actividades se desarrollan dentro de la legalidad”, añadió.

Oceana apuntó que el número de barcos españoles que operan cerca de Argentina es pequeño en comparación con las flotas de China, Corea y Taiwán, “al menos unos 500”.

Fuentes de los armadores vigueses explicaron que todavía hay posibilidad de presentar alegaciones en algunos de los casos.