La pesca pierde 630 empleos en cinco años por el abandono en FP y la "fuga" a otros sectores

La sangría de empleos que salpica al sector pesquero no es nada nuevo. Uno de cada tres profesionales que trabajan en alta mar tiene entre 50 y 59 años –la edad media del colectivo continúa creciendo–, pero el problema real no reside en que haya veteranos, es que no hay jóvenes. Preocupa la falta de relevo, como evidente es que se ha pronunciado, disparado, pese a la palpable merma de la flota española. Y es que hay menos buques que antaño, sí, pero también muchas menos personas que quieren enrolarse en estos, salir a faenar. La actividad extractiva no resulta atractiva para los benjamines, para quienes un buen salario es insuficiente en un oficio de largas mareas y carácter duro, temporales y labores principalmente físicas. De ahí que la pesca haya perdido centenares de puestos en los últimos cinco años: casi 630 de 2018 a 2022, según la información más actualizada del Instituto Social de la Marina (ISM).

“Se vende” una vida en el mar La situación, de la que ya han informado en múltiples ocasiones las asociaciones del gremio, ha vuelto a ser expuesta públicamente por la Confederación Española de Pesca (Cepesca). Al envejecimiento y la ausencia de interés por parte de la mayoría de estudiantes, la patronal suma como “causas directas” de las tensiones productivas del sector “la alta tasa de abandono en Formación Profesional (FP)” y que “gran parte de los titulados en enseñanzas náutico-pesqueras opta por trabajar en sectores distintos a la pesca”. “Sirvan de ejemplo los 1.725 titulados de puente y de máquinas salidos de las escuelas náutico-pesqueras gallegas en el último decenio. Hubieran podido enrolarse y dotar de mandos a unos 575 barcos pesqueros gallegos de litoral, altura y gran altura, pero en su mayoría han optado por dirigirse a la Marina Mercante, el turismo y otros sectores distintos a la pesca”, incide la entidad en un comunicado remitido a los medios recientemente, en el que insta a revertir este panorama para garantizar un futuro en estos momentos incierto. El relevo en tierra que preocupa al mar: “Hacen falta pescaderas” Lo cierto es que, como se desprende de las cifras del ISM, el número de trabajadores por cuenta ajena afiliados en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar ha venido reduciéndose progresivamente en la pesca desde 2018, cuando había 6.957. De estos pasaron a los 6.871 de 2019, los 6.645 de 2020, los 6.562 de 2021 y los 6.400 de 2022. Por la contra, la Marina Mercante ha ganado más de 550 empleos en este campo durante el mismo periodo, pasando de los 14.581 de 2018 a los 15.208 de 2022. Ya de por sí, estos últimos profesionales suponen más del doble que los que aglutina la pesca, y dan cuenta del trasvase de mano de obra del primer al segundo sector. No obstante, la problemática de la fuga cobra más fuerza para Galicia cuando se analiza al detalle uno y otro sector, pues mientras en el caso de la Marina Mercante –en crecimiento– solo supone el 8,2% de los empleos del país, en el caso de la pesca –en contracción– representa el 55,7%. En otras palabras, hay muchas papeletas para que los empleos de pesca que se pierden sean gallegos, y pocas para ganar en Marina Mercante. Navegar a contracorriente En este sentido, Vigo se posiciona como la dirección provincial que más trabajadores por cuenta ajena de pesca alberga del país (2.207), seguida, por orden, por Bizkaia (1.035), Vilagarcía de Arousa (623), A Coruña (412), Cartagena (323) y Lugo (321). En el polo opuesto, Madrid (2.626), Las Palmas (2.436), Tenerife (1.575), Alicante (1.266), Valencia (1.120) y Barcelona (1.092) son las direcciones provinciales que más trabajadores por cuenta ajena de Marina Mercante mantienen. Ante esta situación, Cepesca alerta de que la inexistencia de una tasa de reposición y el “envejecimiento acelerado” de la pesca pueden “enterrar” muchos de sus objetivos de futuro, llamando a ampliar la oferta formativa del sector en las comunidades. “Es preciso que el Gobierno y las administraciones públicas sean conscientes de la amenaza que representa el envejecimiento de nuestro sector para su supervivencia y la modernización de nuestro país. Por ello, los animamos a trabajar conjuntamente con los armadores, las escuelas náutico-pesqueras y los agentes sociales para impulsar el relevo generacional y que ni un solo barco deba permanecer amarrado por falta de tripulación”, manifiesta por su parte en el comunicado su secretario general, Javier Garat Pérez. Javier Garat Pérez: “Hay empresas que han amarrado parte de su flota al no tener tripulantes” –La mayoría del empleo pesquero español lo concentra Galicia, la comunidad que mejor debería prepararse contra la falta de relevo. ¿Somos la gran afectada? –Galicia es la comunidad más importante de toda España, con más o menos –en cifras generales– la mitad de todo. De la flota, de tripulantes... De todo lo que significa representar a la pesca. Por lo tanto, por supuesto sería la gran afectada por esta falta de relevo general. De hecho, ya lo estamos viendo. –Hablan en su nota de que “ni un solo barco debe permanecer amarrado por falta de tripulación”. ¿Se están dando casos aquí? –Ha habido barcos que se han tenido que amarrar; empresas a lo mejor con tres o cuatro barcos que han decidido amarrar algunos porque no tenían tripulantes suficientes para salir a pescar. Han tenido que agrupar a sus tripulantes en los otros barcos que sí faenaban para poder realizar su actividad. –¿Hay algún cálculo de cuánto puede perder la comunidad por la falta de relevo en el sector? – No lo tenemos. Pero en Galicia, la comunidad pesquera más importante de España y de toda la Unión Europea, obviamente el impacto –económico– sería mayor. –¿Qué razones detecta el sector como principales a la hora de justificar la “fuga” de la pesca, por ejemplo, a la Marina Mercante? –Nosotros hicimos una encuesta a las escuelas náutico-pesqueras para ver cuál era la situación, y ahí se vio que había mucha gente en las escuelas, en primer lugar, y que muchos de esos jóvenes que estaban en las escuelas no tenían intención de trabajar en el mundo de la pesca. Entre los motivos, por su puesto, se achacó la dureza. Los jóvenes consideran que hay poca remuneración, el tema de la conciliación, y además decían que no encontraban barcos para hacer las horas de práctica que necesitaban hacer. Esto contrasta con nuestra necesidad de tener tripulantes, ya que los armadores dicen que no encuentran alumnos para hacer esas prácticas. También con la remuneración, porque en general en la flota de altura y gran altura es buena, y con la conciliación. Daba la sensación de que muchos no sabían que ya tenemos todos los sistemas de comunicaciones por satélite a bordo. Si bien no es un contacto físico, como el que tienes en tierra, sí que al menos les permite comunicarse. Nos dimos cuenta de que había falta de comunicación entre las escuelas y el sector a raíz de eso, y por eso pusimos en marcha el plan estratégico del sector pesquero en el ámbito social. –¿Combatir esta situación con una mayor oferta formativa es suficiente o el sector debe seguir caminando hacia la mejora de sus condiciones? Mejores barcos… – Es vital la Formación Profesional Dual y para ello hay que apostar por la digitalización. En los barcos hay tripulantes que quieren seguir progresando. Necesitan seguir estudiando, haciendo exámenes, cursos... Es imprescindible que también lo puedan hacer online.