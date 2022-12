El Consejo de Ministros ha aprobado esta martes, en primera lectura, el anteproyecto de ley de modernización del control y la inspección, y la lucha contra la pesca ilegal, presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para revisar y modernizar los sistemas de control e inspección como garantía del cumplimiento de la Política Pesquera Común (PPC). En concreto, con esta iniciativa se busca reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como flexibilizar y modernizar el régimen de infracciones y sanciones en materia pesquera, garantizando el principio de proporcionalidad del régimen sancionador.

Agricultura ha precisado que esta norma se articula con el objetivo de disuadir las operaciones de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, para lo que figuran medidas para identificar a los infractores nacionales y para comprobar las actividades de aquellos que tengan relación con buques de terceros países que faenen fuera de las aguas comunitarias. Además, se pretende asegurar que los productos de la pesca importados en España y los exportados desde el territorio nacional hayan sido capturados con respeto a las medidas internacionales de conservación y ordenación, y que no proceden de la pesca ilegal.

Entre las novedades destaca la nueva norma establece la regulación, por separado, de planes de control e inspección anuales, e incluye las acciones a realizar para implementar la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías en los esquemas de control. También lleva a cabo una regulación más clara de las facultades de los servicios de inspección, las posibles colaboraciones con otrasadministraciones públicas y las obligaciones de los operadores del sector relativas al ejercicio de la pesca marítima.