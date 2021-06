La CE propone 75.000 toneladas de calamar de Malvinas sin arancel para la flota gallega

La Comisión Europea ha lanzado un salvavidas a las empresas gallegas que operan en aguas de Malvinas y que cada año importan una media aproximada de 50.000 toneladas de calamar Loligo. Tal y como reclamó el sector pesquero tanto del archipiélago como de sus socios al otro lado del Atlántico, Bruselas ha decidido crear un contingente arancelario (ATQ, en inglés) para la especie de 75.000 toneladas, lo que supondrá que podrán llegar a la Unión Europea sin tener que pagar tarifa alguna.

Enmienda el reglamento de urgencia para su aplicación este mismo año | Incluye 22.500 toneladas de caballa noruega pese a la tensión con el país por las cuotas de bacalao y xarda

Para ello la CE ha enmendado de urgencia el reglamento que recoge los contingentes arancelarios para diferentes especies con la intención que su aplicación se produzca este mismo año. En principio, la medida estará vigente para la entrada de las capturas de la segunda campaña del año, aunque ya no llega para las casi 60.000 toneladas de calamar pescadas por los 16 buques durante la primera zafra del año.

El reglamento de los contingentes arancelarios se negoció el pasado año para una vigencia hasta 2023. Su aprobación tuvo lugar el 13 de noviembre, es decir, antes de que se produjese la salida de Reino Unido de la UE, lo que llevaría a que los llamados territorios británicos de ultramar dejasen también de formar parte del bloque comunitario. Malvinas (Falkland Islands) se encuentra entre ellos, y el acuerdo final por el Brexit firmado a finales de 2020 no los incluía, por lo que los aranceles entraron en vigor para todos los productos que llegasen a la UE desde las islas.

Según recoge el texto de la Comisión, los ATQ tienen por objetivo “garantizar la competitividad de la industria transformadora”. De igual forma, recuerda que la aprobación del reglamento del año pasado se llevó a cabo “en la hipótesis de que la UE y el Reino Unido celebrarían un acuerdo de libre comercio”, pero que esto no aplica sobre los “países y territorios británicos de ultramar” y “ya no gozan de reducciones arancelarias”.

Por este motivo, la enmienda recoge 75.000 toneladas de calamar de la especie Loligo gahi, cuya distribución va desde Perú hasta Brasil (rodeando el llamado Cono Sur), pero cuya captura se realiza principalmente en aguas de Malvinas por parte de los 16 buques con base en Vigo, puerto de entrada principal del 90% de las toneladas que llegan a la UE. Solo el año pasado llegaron a Galicia 59.531 toneladas (la pesca en el archipiélago fue de 60.600 toneladas), aunque el año anterior fueron casi 84.000.

El contingente arancelario de Loligo aliviará a la flota, sobre todo de cara a la segunda campaña de pesca, que comenzará el 29 de julio. Sin embargo, el documento contiene otras especies que desde el sector ya no ven con buenos ojos. Y es que, como se temía (y como adelantó este periódico), Bruselas ha incluido también arancel cero para caballa y arenque. En el primer caso, el más significativo ya que es una especie que también se captura en aguas ibéricas, la CE propone 22.500 toneladas. Esto favorece a Noruega e Islandia, ya que ambos países se autoasignaron cuotas de la especie al no llegar a un acuerdo con la UE y, tal y como denuncia la patronal pesquera europea Europêche, en lugar de ser sancionados son beneficiados con este ATQ. El lunes se decidirá si se aprueba o no esta propuesta de Bruselas.

