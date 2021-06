El Gobierno impone una nueva tasa para la pesca de recreo y harta al sector en Galicia

La incluye en la ley de Pesca Sostenible y afecta a la actividad en áreas marinas protegidas | Los pescadores se citan mañana en Santiago para una protesta: “Acaban con nosotros”

Una nueva medida que se suma a las incluidas en el nuevo decreto que tramita la Secretaría General de Pesca, que recoge que el sector deberá anotar y trasmitir las capturas que realicen, “marcar” los peces que pican el anzuelo o que incorpora a especies como la lubina, muy preciada en Galicia, el mero o el besugo en la lista de especies “con medidas de protección diferenciada”.

“Esto ya es el colmo, acaban con nosotros”, señala el presidente de la Federación Gallega de Pesca Marítima Responsable y Náutica de Recreo (Fedpemar), José Antonio Beiro. Los pescadores recreativos se han hartado y además de las alegaciones preparan movilizaciones, como la convocada para mañana en Santiago.

El anteproyecto impulsado por el Ministerio que dirige Luis Planas recoge una regulación para la pesca recreativa a través de dos artículos (44 y 45). Lo más destacable, como ya adelantó FARO en marzo, es la creación de un Registro de Pesca de Recreo o la necesidad de una licencia emitida por la comunidad autónoma, que en el caso de las de aguas interiores será validad para todo el país. Se trata de una serie de medidas que se regulan por real decreto (estuvo en consulta pública hasta el pasado 17 de mayo) y que surgen de la presión de la Unión Europea por controlar la actividad en aguas comunitarias y sus efectos sobre las especies y el medio marino.

Sin embargo, la nueva ley va más allá y en su disposición adicional primera contempla esta Tasa por actividades recreativas en las Reservas Marinas de Interés Pesquero. Según explican, “se crea” para “el ejercicio de la pesca marítima de recreo, tanto desde tierra como desde embarcación, y subacuáticas de recreo”.

Sin especifica todavía la cuantía que asumirán los pescadores deportivos, el articulado diferencia entre la pesca desde tierra, desde embarcación o del buceo. En el primer caso, “se determinará el importe de la tasa conforme al plazo de vigencia de la autorización”. En el segundo, la tasa irá en función de la eslora máxima del barco –“se fijarán dos tramos de esloras máximas en atención a las características de las embarcaciones y su impacto sobre los recursos pesqueros”– y en el caso de las embarcaciones de la 6ª lista (de recreo con ánimo lucrativo) “será un 25% superior” a las de la 7ª lista (de recreo particulares).

En el caso del buceo, la tasa será en función del número de buceadores (con un mínimo de dos) para el caso de particulares, mientras que para las entidades (los clubes o centros de buceo) “las cuantías podrán incrementarse o reducirse en un 20% en función de la intensidad del buceo con el fin de adecuarse al impacto ambiental de la actividad”.

¿A qué zonas afectará la tasa? Si bien desde Pesca señalaban el miércoles que “ahora comienza la tramitación”, con las reuniones para valorar las aportaciones del sector e incorporar posibles cambios al texto, por el momento esta tasa está pensada para las reservas marinas de interés pesquero, las RMIP. En España la mayoría de éstas están situadas en la costa del Mediterráneo, Baleares y Canarias, si bien en Galicia hay dos de titularidad autonómica: la de Os Miñarzos, en Lira, y la de la Ría de Cedeira. No obstante, el objetivo que se fija la Comisión Europea –a través de la Estrategia de Biodiversidad– es que las áreas marinas protegidas supongan el 30% del mar.

“Es algo que no tiene sentido y de lo que no teníamos ni idea. No dan por todos lados”

El sector ya está intranquilo. “Es algo que no tiene sentido y de lo que no teníamos ni idea. No dan por todos lados”, lamenta Beiro. La nueva tasa se suma a la regulación del real decreto, lo que lleva al hartazgo a los pescadores recreativos, que mañana vuelven a manifestarse. Tras hacerlo en tierra en Burela el sábado pasado y en el mar en Ribadeo, es el momento de Santiago. La manifestación comenzará a las 16.00 horas desde la estación de autobuses hasta el Obradoiro. Para acudir, saldrá un autobús desde Porto do Molle a las 14.00, para lo que hace falta reservar sitios (con Fedpemar).