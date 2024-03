“Un libro en papel hoy es un tesoro”

Con apenas 22 años y convertida en un fenómeno de la literatura juvenil, Imma Rubiales acaba de publicar su tercera novela, “Todos los lugares que mantuvimos en secreto” (Planeta), una hermosa historia de amor que propone también una reflexión sobre temas que afectan a las nuevas generaciones, como la salud mental, la familia, el duelo, la muerte y la propia vida o, más bien, cómo disfrutar de ella.

– En su nueva novela plantea un romance juvenil entre dos jóvenes íntimos amigos de la infancia que se reencuentran en su juventud, en principio podría parecer algo idílico propio de novela rosa .

– Aparte de romance, que es el tema principal, habla de la historia que tiene cada protagonista detrás, sus miedos y los duelos a los que se han tenido que enfrentar. Se habla de la muerte y también mucho de la vida, de que hay que aprovechar hasta el último segundo del que dispongamos. Es una novela de sentimientos, en general, que habla de la vida contemporánea.

– ¿Por qué la sitúa en Finlandia?

– Por obra del destino. Estaba buscando un escenario acogedor en Europa donde ambientar la novela, con cabañas, un lago y nieve. En medio de mi búsqueda, una amiga me comentó que había ido a Finlandia y le había encantado, así que esa noche por pura curiosidad abrí el Google maps y dejé caer el muñequito en un punto aleatorio de Finlandia, en Sarkola, un pueblo de 300 habitantes con todo lo que estaba buscando.

– La protagonista, Maeve, se siente perdida porque tiene 20 años y todavía está por definir, ¿cree que a esa edad ya tiene que estar uno encaminado?

– Por supuesto que no, por eso plasmo a Maeve de esa manera, creo que es la edad crítica en la que casi todo el mundo está muy perdido, estás empezando o terminado la carrera y asentando la base de tu vida futura, con la incertidumbre de no saber hacia donde diriges tu vida.

– El protagonista, Connor, le propone hacer una lista de diez cosas que hacer antes de morir, ¿cree que plantearse esos objetivos es conveniente o puede hacer caer a uno en la ansiedad y la frustración?

– En este caso Connor lo hace para animar a Maeve a cambiar su actitud de odio al mundo y de “mi vida no va a ningún sitio” . Precisamente la moraleja de la novela es todo lo contrario: para aprender a disfrutar de la vida no es necesario hacer una lista , bañarte en agua helada o tirarte en paracaídas, sino que está en las cosas pequeñas, en esos momentos cortos a los que no les damos importancia porque estamos muy acostumbrados a ellos, pero son donde radica la felicidad.

– Sorprende que la muerte esté tan presente en una novela escrita por alguien tan joven.

– Todos nos lo planteamos, pero no en el sentido de que sea algo que va a suceder pronto, sino que cuando llegue puedas sentir que has aprovechado la vida.

– También aborda la salud mental y el suicidio, ¿son temas ineludibles para su generación?

– Son temas de los que me sale escribir. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la gente joven se preocupa por temas serios. Esa es la razón por la que cuando vienen lectoras a mis firmas me dicen que han conectado con los personajes, que se ven reflejadas.

– Habla de lectoras, ¿atraer a los hombres a novelas románticas sigue siendo una asignatura pendiente?

– De vez en cuando vienen chicos a mis firmas, quizás tienen prejuicios sobre un género que consideran de mujeres y de segunda, cuando es uno de los géneros que está soportando el mercado editorial.

– ¿Cómo gestiona el éxito con su edad y eso de que hagan colas para verla y cómo compagina su faceta de escritora con sus estudios universitarios?

– Es precioso lo que me está pasando, pero complicado asumir que me esta pasando a mí. He soñado toda mi vida con ser escritora, recuerdo ver vídeos de firmas de libros de otras escritoras y asumir como normal que haya colas de lectoras ilusionadas. El otro día en la presentación del libro en Madrid al ver que me gritaban al salir del taxi me quedé paralizada, se ve en el vídeo. Pero eso solo pasa en las firmas, en mi día a día soy igual de normal que antes. Respecto a cómo compagino mis estudios de Relaciones Públicas y Publicidad con la escritura, es complicado porque ambas coas requieren que estés al cien por cien. Uso el calendario de mi móvil, me planifico y establezco prioridades por épocas. A veces me toca estudiar en el tren.

– ¿Por qué y para qué escribe?

– Leo libros para silenciar mi cabeza y los escribo para comprender mis pensamientos. Escribir me da la vida, me ayuda mucho a superar miedos, a conocerme a mí misma, a hacer introspección. Seguiré escribiendo aunque nadie me lea.

– En la generación del Wattpad sigue apostando por publicar en papel, ¿qué aporta la letra impresa que no la digital?

– Primero publico la novela en Wattpad y luego en papel, y no descarto ninguna de ellas. El primero me permite tener relación y cercanía con los lectores; el libro en papel se ha convertido en una especie de objeto de colección, en un tesoro. Para mí el valor que tiene el libro en papel no lo tiene el digital. A los jóvenes también nos encanta leer en papel, pero cuando eres adolescente supone un esfuerzo económico.