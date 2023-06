Un homenaje a la curiosidad. ‘El arte de la entrevista’, de Alfonso Armada

Lo que siempre (desde que lo descubrí, hace mucho tiempo) me atrajo del periodismo fue la estimulante combinación que encontraba en el interior de un periódico: las protestas en Túnez, corrupción policial destapada, la opinión de Vincent sobre el calor y las sandías, el descubrimiento de un túnel de la guerra civil cerca de mi casa, la partida de ajedrez al fin ha terminado, un escritor dice que la ficción es verdad, el Real Madrid pierde y en Italia se comparten los estadios desde el inicio, una empresa empieza a fabricar sin operarios y se avecinan huelgas, han descubierto la partícula de Higgs, en Melilla se celebra el Eid Fitr y recorremos la ciudad gracias al periodista, la fotografía de los quebrantahuesos que nos sobrevuelan...

El periodismo, para mí, es eso: curiosidad por todo, caleidoscopio.

A. Armada recoge en este libro un periódico de periódicos (o de libro de libros), entrevistas (respuestas y preguntas a 28 personas, desde Daniel Barenboim a James Nachtwey) que podrían componer un mundo o un homenaje a la curiosidad.

A mí, como periodista (estudié́ Periodismo, aunque nunca trabajé en el oficio, ahora doy clases de español a extranjeros y escribo mucho por la noche), nunca me ha gustado hacer críticas (opiniones) de libros, no sé qué añadir; por eso prefiero recoger citas del libro que leo y admiro, una selección: es ofrecer unos apuntes al futuro lector de El arte de la entrevista. De David Bowie a Adam Zagajewski.

Por eso, esta reseña del libro de Armada contiene varias citas de los entrevistados ante las preguntas del periodista (sin nombre, como si fueran las piezas de un mundo entrelazado), y al final dos citas del periodista que pregunta.

Porque al final AA es él el entrevistado.

Lo que dice al final del libro me parece muy relevante, clave lo que un periodista como él (nacido en Vigo en 1958) puede añadir después de tantas entrevistas, después de ver tanto, vivir, leer tanto, preguntar, ser tanto, estar aquí con todos ellos y con todos nosotros también.

Gracias.

O un mundo de curiosidad y preguntas

–Mirarse en los ojos del otro, es muy importante.

–El tacto... En el momento de la relación física el silencio dice muchas cosas. Como novelista no puedes despreciar semejante tesoro.

–Creo que el petróleo ha tenido una terrible influencia negativa en toda la región. Los petrodólares han hecho que las áreas menos desarrolladas se convirtieran en las más influyentes de todo Oriente Próximo.

–Somos seres solitarios. Pero tenemos que intentarlo, tratar de vencer esa soledad a través de nuestra curiosidad y nuestra imaginación.

–Y empecé a sentir algo acerca de la vida que no había considerado hasta que empecé a leer libros.

–La imaginación es una verdadera maravilla.

–Al principio se mostraban amables, pero empezaron a ponerse más agresivos. Y se pusieron tan duros que me di cuenta de que no podía seguir viviendo allí. Fue entonces cuando decidí salir del país.

–Se bebía café tres o cuatro veces al día, una tradición que llevaba casi una hora, porque charlabas y callabas con los amigos de esa época.

–La cultura bantú, las etnias guineanas, consideran que ser gay es una forma de copiar las costumbres de los blancos.

–Creo que los medios han jugado el papel más importante en la última década a la hora de transformar la política en espectáculo.

–Pero cuando observo que todo lo que me cuenta la religión es tan deseable eso me lleva precisamente a desconfiar, porque me doy cuenta de que representa en realidad lo que deseo. La religión es una forma de adecuarse a los deseos de la gente, de generar una ilusión.

–Nuestros ojos se mueven, producen lo que llamamos movimientos sacádicos, que son saltos del ojo de un punto de interés a otro, unas 200.000 veces al día, mientras estamos despiertos. Nuestros ojos están volando de un lugar a otro.

–Él lo intentó, pero la verdad es que todos los árboles le sabían igual.

Y un epílogo

–Si volviera a nacer sería periodista. Claro que antes estudiaría Historia, Filosofía, Geografía, y sobre todo, Física cuántica y Astronomía.

–Cada vez me interesan más los telescopios y los microscopios, el universo y el cerebro. Pero también me siguen emocionando Rosalía de Castro y Franz Kafka, las palabras y la lluvia, los trenes y la función clorofílica. Y todavía no he visto una aurora boreal.

Este libro es... Muchas gracias.

El arte de la entrevista. De David Bowie a Adam Zagajewski, Turner.