Retorno a Galicia, rememoración de la infancia, ajuste de cuentas y, sobre todo, reconocer que “cuando uno llega a cierta edad, le da igual meterse en charcos y generar cierta controversia”. Son las claves a las que señala Alfonso Armada al referirse a “Cuaderno de viaje al país natal”, una obra que recopila 28 artículos publicados en FARO y 8 escritos inéditos y que fue presentada ayer en el Liceo Casino en un acto en el que también tomaron parte el historiador Xosé Fortes y el arquitecto César Portela.

El escritor y presidente del Ateneo, Xaime Toxo, ejerció de maestro de ceremonias en el debut de este libro que es, resume su autor, “una vuelta a Galicia tras más de 40 años viviendo en Madrid. Esta propuesta de FARO ha sido una delicia y fue un intento de ver qué quedaba de la Galicia que yo recordaba y qué quedaba del niño que fui”. La conclusión, añade: que de ambos sobrevive ya muy poco.

Armada recuerda la frase del director de cine Nicholas Ray, “una vez que te vayas de casa, no puedes volver a ella” para destacar que “no hay modo de volver, aunque quieras, aunque sueñes con ello, aunque tengas nostalgia, no vuelves a ello, porque cambias y la vida cambia”.

Con Galicia el periodista y escritor reconoce tener “una relación extraña, una especie de amor y odio entremezclados. Me preguntan si voy a volver y digo que me gustaría volver a Galicia pero a las afueras, ir a Portugal o a Asturias, y ver Galicia desde el otro lado del Eo o del Miño. Tengo quizás una especie de cansancio con el país, también con España; ese debate permanente de qué somos, de dónde venimos, esa especie de obsesión identitaria me causa mucha pereza”.

El libro parte de la propuesta de recrear el viaje que realizó Álvaro Cunqueiro con el fotógrafo Magar en los años 60 desde O Cebreiro a Compostela. A los escenarios de este itinerario se suman otros de la infancia de Armada, como O Carballiño, a donde acudía con su abuelo, o Vigo, donde reside su familia.

Xosé Fortes hizo hincapié en que se trata de una obra singular, un viaje “de vuelta al niño que fue y al país que ya no es” en el que aúna crónica, poesía y homenaje a Galicia. De ella toca “todos los territorios sensibles”, recordó César Portela, que elogió que el autor “nos trasmite el conocimiento y la sabiduría de un país y, además, nos entretiene”.