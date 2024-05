Agentes sociales urgen la reunión entre Caballero y Rueda: “Se beneficiará Vigo”

Que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se reúnan. Donde sea y cuanto antes, pero que se sienten a abordar los temas capitales para la ciudad vinculados con las administraciones a las que representan, como la vivienda, la industria, la sanidad, el empleo o las acciones en materia social. Es la petición de los agentes sociales de la urbe, que piden una vez más que los mandatarios dejen a un lado las siglas. Lo hacen el día después de que el regidor olívico mandase una carta al titular autonómico para proponerle una cita en su despacho de la Praza do Rei o San Caetano. Fuentes del equipo de Rueda, a consulta de FARO, informaron que el presidente le emplazaría a un encuentro a tres en la Delegación de la Xunta con la delegada, Ana Ortiz.

Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), destaca que, desde la entidad a la que representa, se defiende “la colaboración como un elemento estratégico para afrontar cualquiera de los retos a los que se enfrenta la empresa”. “Siempre hemos defendido la colaboración público-privada como uno de los elementos esenciales para el desarrollo de las empresas y los territorios, pero los empresarios también pedimos colaboración público-pública entre las diferentes administraciones con competencias en los temas que afectan a empresas y ciudadanos. Desde ese punto de vista, felicitamos cualquier iniciativa que haga que, en Vigo, las diferentes administraciones, incluido el Gobierno central, se sienten para escuchar las necesidades de los empresarios y colaborar en la solución a los muchos retos que tiene este territorio, entre los que destaca el déficit en infraestructuras y la competitividad de los diferentes sectores estratégicos”, resume.

También aplaude la petición de reunión de Caballero y Rueda el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, José García Costas. “La valoramos muy positivamente y esperamos que se concrete a la mayor brevedad. El interés general de todos debe primar frente a los desencuentros de los últimos años y esta tiene que ser la ocasión que desbloquee esta situación”, apunta. Añade que su voluntad es que “fructifique el encuentro y se aborden temas de vital importancia para la ciudad, llegando a necesarios puntos de entendimiento”. “La defensa de las empresas de nuestra demarcación es cosa de todos y se necesita la implicación de ambas instituciones para garantizar nuestro progreso económico y la consolidación y llegada de nuevos proyectos estratégicos”, argumenta.

El presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi) y la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, reclama a los representantes de las administraciones “que dejen los colores políticos y las posturas de confrontación personales a un lado y piensen que son decenas de miles de familias las que llegan con mucha dificultad a fin de mes y necesitan soluciones a sus problemas”. “Que no les compliquen aún más la vida. Ya no es entendible ni justificable otro posicionamiento. De ellos esperamos gestión, agilidad y soluciones a los problemas reales. España, Galicia y Vigo, en concreto, tienen actualmente un grave problema de accesibilidad a la vivienda que afecta, sobre todo, a los más jóvenes y unidades familiares con rentas bajas. Esto está derivado, en parte, de una fallida ley de vivienda estatal, pero también de la falta de diálogo y consenso entre administraciones”, sentencia.

Para Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin), se debe tomar como ejemplo la foto de esta semana en la que el Concello de A Coruña, la Xunta, el Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, Adif y la Autoridad Portuaria coruñesa firmaron un protocolo de colaboración para la transformación de la fachada marítima, una cuestión pendiente desde hace años. “Es positivo sentarse con vocación de llegar a acuerdos. Espero que se produzca la reunión entre Caballero y Rueda en estos términos: beneficiará a la ciudad”, apunta antes de apostillar que lo ideal es “identificar colaboradores, no enemigos”.

El secretario comarcal de la CIG en Vigo, Alberto Gonçalves, critica que “PSOE e PP utilizan o Concello e a Xunta para os seus xogos partidistas”. “Unha escenificación vergoñenta, onde nin o alcalde nin o presidente da Xunta son capaces nin tan sequera de acordar onde, como e cando sentarse a falar. Parece claro que o último que lles importa a Abel Caballero e Alfonso Rueda é abordar as necesidades e problemas que ten a principal cidade galega. Mentres seguimos a padecer o gravísimo problema da vivenda, unha preocupante situación laboral, o aumento do empobrecemento e a pobreza ou o avance da crise industrial na cidade, un e outro utilizan as viguesas e vigueses como reféns da súa guerra inútil pensando só en si mesmos e nos seus partidos”, reflexiona. Considera que “esta estratexia irresponsábel só prexudica a cidade, que ve como o goberno municipal e a Xunta non teñen a máis mínima intención de cooperar en favor de Vigo”. “Que se deixen de contos e de egos e se poñan a traballar, que para iso cobran e moito”, concluye.

La secretaria general de CC OO en Vigo, Montserrat Carrera, urge que Caballero y Rueda se reúnan, puesto que “la ciudad lo necesita”. “Son dos mandatarios que, entre sus obligaciones, precisamente, está sentarse, hablar y negociar para buscar soluciones y lo mejor para la ciudadanía. Y no queda otra”, comenta antes de indicar la necesidad de que ambas administraciones se entiendan para potenciar el sector industrial, la sanidad pública, los servicios sociales o la vivienda. “Deberían colaborar para abordar todos estos temas, por el bien común”, asevera.

Misma petición lanza María Pérez, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec). “Llevamos años pidiendo que haya entendimiento entre la Xunta y el Concello y que sus máximos responsables se sienten por el bien de los vigueses, que siempre son los perjudicados de esta guerra absurda”, declara.

