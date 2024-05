Rueda responde a Caballero: le ofrece una reunión de nuevo en la Delegación de la Xunta

El bloque de hielo que distancia al Concello de las instituciones dirigidas por el Partido Popular se va derritiendo paulatinamente. Al menos, es lo que demuestran las partes. El primer acercamiento se produjo con la Diputación de Pontevedra: firmarán el convenio para la reforma de la grada de Gol al 50% en un acto público en Balaídos. El segundo, esta misma semana, en Navalia. El alcalde, Abel Caballero, le tendió la mano a la Xunta “para todo lo que sea cooperación”: “Soy alcalde de Vigo, me debo a la ciudad y lo mejor es marchar en la senda de la construcción”. La cordialidad entre el regidor y el presidente autonómico, Alfonso Rueda, que se puede observar en las fotografías de la inauguración de la feria, reforzó las palabras del primer edil.

El último ejemplo de aproximación llegó ayer a través de una carta enviada desde la Praza do Rei en la que Caballero le pide una entrevista a Rueda “para abordar todas as cuestión que, desde a Xunta de Galicia, teñen que ver” con la urbe más poblada de la comunidad. “Os temas a tratar son ben coñecidos por ámbalas partes e relevantes para o desenvolvemento de Vigo”, indicó el alcalde antes de señalar que se trata de un “buen momento” para organizar un encuentro después de la “reelección” de Rueda como presidente de la Xunta –tomó posesión el 13 de abril tras lograr mayoría absoluta el PP en las elecciones del 18 de febrero–.

“Mi propuesta es la mano tendida para la cooperación; es momento de iniciarla de forma franca entre las dos partes”, explicó Caballero en un audio remitido a los medios de comunicación para informar del envío de la carta, que finaliza con la propuesta de ubicación. “Podemos celebrar o encontro tanto en Santiago [en el despacho del presidente de la Xunta] como en Vigo, onde che ofrezo a Alcaldía, na procura da cooperación precisa para seguir impulsando a marcha da cidade”, redactó. “Lo dejo a la elección del señor Rueda y espero su contestación”, apostilló en sus declaraciones a los periodistas.

Fuentes de la Xunta, a consulta de FARO, comunicaron que Rueda agradece que el regidor “decida recoller o ofrecemento de man tendida” que le hizo desde que asumió la presidencia de la Xunta. “Por suposto que estou disposto a reunirme co alcalde de Vigo, de feito, xa o intentei en dúas ocasións sen que fose posible. Do mesmo modo que, neste tempo, tamén me reunín cos alcaldes das outras seis cidades, ata en dúas ocasións, o que nos permitiu avanzar en moitos proxectos grazas a iso”, respondió el titular autonómico.

Un ejemplo de esto último: ayer, el Concello de A Coruña, la Xunta, el Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, Adif y la Autoridad Portuaria coruñesa firmaron un protocolo de colaboración para la transformación de la fachada marítima, cuestión que ya acumulaba polvo. Se consiguió este acuerdo tras los encuentros entre Rueda y la regidora herculina, Inés Rey, que incluso acudió a la toma de posesión del presidente gallego, celebrada el pasado 13 de abril.

“Sempre me atoparán do lado da colaboración leal e institucional en beneficio dos vigueses. Alégrome de que agora o alcalde se sume tamén a esa vontade”, anotó Rueda en respuesta a Caballero. La reunión que le ofrecerá el presidente gallego será con el mismo formato que las anteriores con otros alcaldes, en este caso, en la Delegación Territorial de la Xunta en Vigo con la participación de la delegada, Ana Ortiz.

El alcalde rechazó un encuentro similar hace casi dos años por la presencia de Tapias

Rueda ya ofreció a Caballero una reunión en la Delegación de la Xunta y, al igual que realizará ahora, con la delegada. Fue el 13 de septiembre de 2022 y la fecha propuesta, el 3 de octubre. El regidor la rechazó. Dijo que “la lógica democrática expone que, si la reunión va a ser en Vigo, debe ser en el Ayuntamiento”. “Si se hace en Santiago, estaré encantado de estar en el despacho del presidente”, añadió.

El lunar de capital importancia fue la invitación de la delegada, Marta Fernández-Tapias, líder del PP vigués por entonces y candidata a la Alcaldía. Las elecciones se celebraron meses después, en mayo de 2023. La actual delegada es Ana Ortiz, presidenta de la gestora del PP: ya rechazó presidir el partido en Vigo y no hay comicios locales ni autonómicos cerca.

