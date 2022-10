Caballero-Rueda, crónica de una reunión frustrada

Tras dos semanas de desencuentros y cartas enviadas en ambas direcciones sobre el listado de temas a debatir, el lugar de la reunión o la presencia de Fernández-Tapias, el encuentro entre el presidente de la Xunta y el alcalde vigués, fijado para hoy lunes por Alfonso Rueda, no tendrá lugar. La reunión no figura en las agendas públicas de ninguno de los convocados. Abel Caballero remitió una nueva misiva al titular del Gobierno gallego para explicarle que su planteamiento supone un “no total a la ciudad”. La disposición del regidor para el acuerdo “es total”, asegura, pero dice que no ve “la misma actitud” en Rueda.

El alcalde le reprocha que quiera “imponer la forma de la reunión”. Rueda estableció que tendría lugar en la sede de la Xunta en la Praza da Estrela y en presencia de la delegada territorial, Marta Fernández-Tapias, mientras que Caballero veta su presencia y reclama que el encuentro sea en Praza do Rei. “ Yo le planteo mano tendida para el acuerdo. Y, por tanto, tenemos que acordar la reunión la reunión tal y como le solicité hace un mes”, insiste. “Quiero que sepa además que si quiere tener una reunión con el alcalde de Vigo es para hablar de cuestiones que tengan que ver con Vigo, yo no doy fotos electorales”, añade Caballero, que sostiene que la Xunta mantiene una deuda de 2.200 millones de euros con la ciudad. Falta de respeto institucional Por su parte, la delegada de la Xunta en Vigo criticó la “falta de respeto institucional absoluta” del regidor. “Desde el minuto uno está intentando boicotear esta reunión, poniendo excusas, que nadie se cree para, al final, decir que no va a asistir”, manifestaba ayer tras conocer su decisión. Fernández-Tapias atribuye la postura de Caballero a su interés por mantener la “confrontación permanente” con la Xunta persiguiendo “fines electoralistas.”. “Cuando las administraciones suman esfuerzos los beneficios para los ciudadanos se multiplican. Y eso es lo que debería estar pensando el señor Abel Caballero, en mejorar la calidad de vida y los servicios públicos de los vigueses. Pero el piensa en confrontar y en intereses personales y electoralistas”, añadió. Fernández-Tapias lamenta que el presidente Rueda no podrá abordar el desbloqueo de inversiones de la Xunta “en las que no nos deja avanzar como la ETEA, Navia, Casco Vello o la estación intermodal”. “No sé a qué tiene miedo, por qué no quiere venir, si me tiene miedo a mí o qué es lo que le pasa. Peor pone de manifiesto la absoluta falta de respeto institucional y el poco interés por la ciudad y por Vigo. Lo único que le preocupa es él y sus fines electoralistas”, concluyó.