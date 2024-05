El BNG denuncia que la actualización del Inventario de Bens e Dereitos lleva en el “limbo” desde enero de 2023

El BNG denuncia que “a actualización do Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Vigo leva no limbo administrativo ano e medio”. Solicita información del gobierno municipal sobre el estado de tramitación del expediente, que “incorpora preto de 21.000 modificacións sobre os bens e dereitos municipais, aprobado inicialmente en xaneiro de 2023 polo PSOE e o PP”. Además, urge respuestas a las alegaciones vecinales.