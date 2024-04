El BNG urge un plan para reparar las pistas deportivas

El grupo municipal del BNG insistió en la puesta en marcha de un plan urgente para reparar las pistas deportivas abiertas en Vigo ante el estado de “total abandono” . Así lo demandó ayer el concejal Filipe Abalde, quien señaló al Gobierno municipal como responsable de su “dejadez y desatención”. “Hai recursos para que todas as pistas poidan estar operativas coa chegada do bo tempo, o único que fai falla é un Goberno que xestione”, incidió Abalde.

Abalde puso como ejemplo la pista exterior del pabellón de Quirós “que leva demasiado tempo precintada e co mobiliario e o valado destrozado” o el caso de la alameda de la Salgueira “que por non ter non ten nin porterías” .