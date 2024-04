El BNG denuncia que Caballero rechaza sancionar a Vitrasa por los recortes de frecuencias tras la huelga

El BNG denuncia que el gobierno de Abel Caballero “rexeita sancionar a Vitrasa polos recortes de frecuencias tras a folga de bus urbano en Vigo”. “Así o vén de confirmar en resposta á interpelación da fronte nacionalista realizada no último Pleno a respecto de que medidas pensaba adoptar pola redución dos servizos durante 19 días a pesar de que non contaban con autorización do Concello, como revelou o propio BNG”, señala antes de denunciar la “barra libre da que se beneficia” la concesionaria del servicio de transporte “pola complicidade do goberno de Caballero”, criticó el portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas.