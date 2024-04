La Reconquista salva a la hostelería viguesa tras un invierno y Semana Santa pasados por agua

Hay ocasiones en que un simple mapa y la odonimia –nombre de las calles– puede explicarlo todo. La Praza da Constitución y La Colegiata, los dos puntos neurálgicos del Casco Vello de Vigo, están conectados por la rúa do Triunfo. Y es que este empinado vial en el que conviven comercios de artesanía, tiendas alternativas o restaurantes –y cuya primera referencia cumple 170 años– sintetiza lo que supone la fiesta de la Reconquista para toda la ciudad.

La representación de los hechos ocurridos en 1809 no solamente pone en valor la hazaña de ser la primera plaza de Europa en expulsar a los invasores franceses, sino que también actúa como salvavidas para la hostelería, comercio y economía local después de un comienzo de año complicado.

Las abundantes lluvias de enero, febrero y marzo mermaron la facturación en algunas citas donde los dos últimos años se habían logrado cifras de visitantes impensables como las luces de Navidad después de Reyes, el Entroido o la Semana Santa. Sin embargo, los cielos han dado una tregua a la gran romería urbana de Galicia.

Desde que el miércoles más de 1.500 escolares de 34 centros celebraron la Reconquistiña, la lluvia dejó de hacer acto de presencia en la ciudad. Esto propició que con la apertura del mercado en la tarde del viernes fueran cientos los vigueses que se entregaron al chouripán, la cerveza y otras delicias propias. “Hubo un ambiente muy chulo y sano, se caminaba y trabajaba bien” señala Juanjo Figueroa, sumiller y copropietario del restaurante Lume de Carozo. El miembro de Vigo Gastronómico valora la ampliación de los puestos hasta Elduayen como “positiva para dar comodidad”, algo que por el momento no ha mermado el negocio en el resto de puestos. “Los números son bastante buenos, la gente está contenta y estamos haciendo que la fiesta del barrio vuelva a ser la de todos los vigueses que disfrutan de pasear, la gastronomía y la cultura” resume en su primera valoración.

En cuanto a la ocupación hotelera no se llegará a colgar el cartel de completo debido al pronóstico cambiante del tiempo a lo largo de la semana, lo que ha lastrado las reservas desde fuera de la ciudad. En plataformas como Booking se alcanza el 90% de ocupación en los hoteles olívicos. Respecto a los medios de transporte para este domingo, el “puente aéreo” con Barajas ofrece sus últimas plazas en Iberia a más de 150 euros, mientras que los trenes rondan los 90. También las rutas de Barcelona, Londres o Canarias han registrado un aumento de la demanda de quien aplazó las visitas la semana pasada para acudir a esta fiesta.

El balón de oxígeno para ellos no llegará solamente a posteriori después de “perder” el primer pico de turismo del año. El cierre del aeropuerto de Peinador entre el 6 y el 30 de mayo supondrá una caída de “al menos el 10%” en su facturación según los propios datos de Feprohos. Y es que a pesar de que durante ese mes está previsto que entren en servicio los trenes Avril que traerán el AVE y Avlo a Vigo –con más plazas a mejores tiempos y precios– el propio Ballesteros denuncia que al final los consumidores optarán por destinos “con más facilidades” donde, a diferencia de Vigo, haya billetes a la venta con antelación en tren o avión.

El regatista y medallista olímpico, Nico Rodríguez, caracterizado como el comandante francés Chaloy y Roberto Giráldez, presidente de la Federación de Comercio de Vigo, como el alcalde Vázquez Varela / Marta G. Brea

Diez años de especiales

Con esta edición, FARO DE VIGO cumple diez años homenajeando a los héroes de la Reconquista caracterizando a personalidades de la ciudad como ellos. Durante estas ocho ediciones –con el parón obligado por el COVID en 2020 y 2021– han participando políticos, empresarios, escritores, sindicalistas, arquitectos, hosteleros, deportistas o artistas. Todo ello ha sido posible gracias a su buena predisposición y la inestimable colaboración de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo; alma máter de la fiesta desde su recuperación hace más de un cuarto de siglo. Es por ello anualmente uno de sus vecinos formará parte de este pequeño homenaje grupal a la gesta.

Roberto Giráldez Representa al alcalde Vázquez Varela “La inflación o la venta ‘online’ son los franceses para el sector del comercio”

Vivió esta fiesta muchos años sirviendo comida y bebida con compañeros de la Banda de Gaitas Xarabal. Ahora, la disfruta con su mujer y sus dos hijas pequeñas, a las que les ha inculcado el cariño por este evento junto con la madre. “Las vestimos con la ropa tradicional desde bebés para que, cuando crezcan, contribuyan a mantener esta celebración y les explicamos en qué consistió este episodio histórico”, indica Roberto Giráldez, presidente de la Federación Vigo Comercio. En su gremio, los franceses, es decir, los grandes enemigos, son “la venta online, las grandes superficies, la inflación, las heridas de la pandemia y las crisis económicas”. “Unidos, debemos derrotarlos. Son los invasores que debemos combatir”, compara. Se enfunda la vestimenta del alcalde Vázquez Varela porque le encanta la política y simboliza el papel que deben ejercer los representantes públicos: “Estuvo con el pueblo para el pueblo. Eso no está ocurriendo ahora: hay mucha crispación a nivel nacional”.

Loli Hernández Representa a Aurora “Aurora fue muy luchadora: levantó a las mujeres contra los soldados de Napoleón”

Una vecina “muy luchadora” que “levantó a las mujeres de la ciudad contra los soldados de Napoleón” para impedir que tomasen definitivamente la urbe olívica. Es como define a Aurora una de las fundadoras de la fiesta de la Reconquista, que celebra este año su trigésima edición y presume de ser de interés turístico nacional desde mediados de 2019. “La empezamos poco más de 30 vecinos de modo muy familiar y mira ahora. Los que comenzamos nunca pensamos que iba a ser así”, compara Loli Hernández, miembro del Orfeón Mariñeiro do Berbés, excantadeira do Berbés y tabernera jubilada del Casco Vello, barrio donde ha pasado toda su vida y que siente “mucho”. Reconoce que este evento, que contribuye a “valorar el barrio”, lo espera “todo el año”. “Se trabaja mucho: coser hasta las 2 o 3 de la mañana los trajes, sobre todo, al principio. Mi casa está toda patas arriba con vestimentas de la Reconquista: somos siete para vestirnos, con hijos y nietas”, señala.

Alexandre Mouriño Representa a Cachamuíña “Nos demostraron que no hay empresa demasiado grande ni reto que no se pueda superar”

Para Alexandre Mouriño, arquitecto coautor del Halo y el carril bici municipal, la Reconquista es el símbolo de “unión de todos los vigueses, sin distinción, para generar un sentimiento de orgullo y comunidad” que “pocos actos consiguen a este nivel”. “Si lo hacen, es de forma efímera, como una victoria deportiva”, señala. Destaca, a su vez, la necesidad de las ciudades de rememorar “hitos históricos y trascendentes” para “reafirmar la identidad” del pueblo olívico y, así, alumbrar “un sentido de pertenencia grupal”. Aprovecha la ocasión para aludir a los valores de la epopeya de 1809 y vincularlos con su profesión: “Ejercerla ya tiene per sé algo de heroico, pero lo importante es que no debemos ponernos límites. No hay empresa demasiado grande ni reto que no se pueda superar. Fuera complejos”. Escoge el traje del militar ourensano Cachamuíña en homenaje a su padre, fallecido hace 12 años: “Me llamaba así cariñosamente”.

Carlos Botana Representa a Carolo “Carolo representa la fuerza de la gente del mar donde nació, crece y se nutre Vigo”

Los barcos son más grandes y llegan más lejos, pero en la misma Ribeira de O Berbés donde trabajaba Carolo hoy son cientos de vigueses los que siguen de la mano de la pesca. El marinero anónimo que falleció derribando con su hacha la puerta de A Gamboa bajo el fuego enemigo representa “la fuerza de la gente del mar, donde nació, sigue creciendo y nutriéndose Vigo”. Así lo resume el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, quien comparte afouteza a la hora de blandir este arma o embarcarse en estas empresas. El máximo responsable del Puerto cree que hoy ese símbolo estaría “rompiendo barreras y puertas en todas partes del mundo, con una visión más innovadora pero llevando ese orgullo de ser vigués”. Al mismo tiempo, celebra cómo la fiesta de la Reconquista es capaz de unirnos “con nuestra historia, tradición y los valores que han marcado a la ciudad: “la vitalidady fortaleza única para luchar y seguir sobreviviendo ante cualquier adversidad.

Elena López Díez Representa a Juana Rial “La medicina se limitaba a la atención de las hospitaleras, el médico venía solo a veces”

Aunque el papel de la mujer no ocupara la primera línea en los libros de historia, era como mínimo reseñable por su importancia en el día a día incluso bajo la ocupación francesa. “La medicina se limitaba a un hospital de los pobres donde los peregrinos y enfermos eran atendidos por las hospitaleras” relata la Elena López Díez. La presidenta de la Sociedad Gallega de Urología y segunda doctora en esta especialidad en Galicia añade que la figura masculina del médico, boticario o cirujano barbero “venía solo de vez en cuando”, recayendo realmente la gestión del día a día en ellas. Es por ello que se pone en la piel de Juana Rial, quien regentaba la taberna donde los asesinatos de tres hombres por parte de los invasores levantaron a las milicias. “Afortunadamente, la mujer ha adquirido otro tipo de cánones” resume. Esta ferrolana de nacimiento y viguesa por convicción –algo que ha trasladado a sus hijas, también doctoras– cree que es una de las fiestas que mejor permiten identificarse a los vecinos de la ciudad.

Nico Rodríguez Rerpresenta a Chalot “Hace mucho que no tengo la suerte de poder estar aquí, tengo los dientes bien largos”

Durante quince largos años le tocó batallar –aunque por mar– en las fechas de la Reconquista lejos de casa, pero Nicolás Rodríguez García-Paz no ha dejado de tener “los dientes bien largos” pensando en este fin de semana. El regatista y medalla de plata en Tokio 2021 –segundo vigués con un metal olímpico– disfrutará por primera vez desde dentro una fiesta en la que además debutará su hijo de 30 meses. En esta ocasión se viste del francés Antoine Chalot, el comandante al mando de las tropas de Napoleón ante la celebración de los Juegos en París. “Son la resistencia y me ha tocado a mí ser el expulsado” ironiza ya que ni él ni la clase 470 en la que suma siete perseas internacionales estarán presentes en la Marina de Marsella este verano. “Ellos serán los rivales de todos los deportistas que vayan, pero moriremos matando” asegura._Mientras tanto, este marinero vuelve a O_Berbés y la celebración estará a la altura.

