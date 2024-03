El orgullo de formar y cuidar a toda la ciudad

Un camino compartido desde el nacimiento -o llegada a la urbe- hasta la muerte une a todos los que desde ayer forman parte del libro dorado de la historia de la ciudad. En el ámbito educativo, en el ocio y en el deporte, en la lucha por sus derechos, en la salud y en la seguridad. La entrega de las dos Medallas de Oro de la ciudad y la docena de Vigueses y Vigueses Distinguidos pocas veces condensó de forma tan nítida el ciclo vital de un vecino. Si en 2023 la gala celebrada en el Teatro Afundación fue extraordinaria por entregar dos títulos de la máxima distinción con motivo de la Reconquista -a los Astilleros Armón y Ceferino de Blas a título póstumo- en esta ocasión el Bicentenario de la Policía Nacional y el medio siglo de vida del Hospital Povisa han aunado el reconocimiento al servicio público.

Por su parte, el comisario jefe de Vigo-Redondela quiso destacar el orgullo de representar a una comisaría que convierte a Vigo en una de las ciudades más seguras de España. Ramiro José Gómez ejemplarizó este “sacrificio y esfuerzos personales” en Purificación Álvarez Seijo, inspectora jefa de la brigada de Extranjerías que tras 41 años de servicio como pionera en el cuerpo, se jubilará el 4 de abril. Con 50 años de experiencia, 120.000 vecinos del área metropolitana a su cargo y 1.500 trabajadores que le convierten en la segunda mayor empresa de la ciudad, el Hospital Rivera Povisa recibía la segunda Medalla de Oro “con el corazón encogido por el triple honor que supone”. El jefe del servicio de Urgenias, Ángel Martín Joven, elogió lo que supone para sus profesionales, al ser entregado por la ciudad que lo vio nacer y recibirlo junto a la Policía Nacional, con la que comparte “una vocación de servicio sin igual poniendo al ciudadano por encima de todo. Desde el atril, el doctor reiteró su compromiso personal con los vigueses como “firme, auténtico e inamovible”; extendiéndolo a su escuela de Enfermería.

Las distinciones a los tres centros que cumplieron medio siglo de vida, el IES A Guía y los CEIP Lope de Vega y Quiñones de León, tuvieron como denominador el agradecimiento a todos los profesionales y familiares que confiaron en ellos durante al enseñanza y las colaboraciones con sus barrios. Completó el ámbito educativo el proyecto “Son das Flores” del CEIP Vicente Risco, donde niños de 15 nacionalidades reivindican su orgullo y “pertenencia” como vigueses desde la música.

El jefe de Urgencias de Povisa, Ángel Martín Jove (derecha). / Alba Villar

En el ámbito deportivo el Club Deportivo Coia reivindicó a todos los directivos de sus 113 años de singladura, siendo heredero de “Los Invencibles” llegados por el Cable Inglés a principios de siglo. El director deportivo Sergio González recordó como el Seis do Nadal “nació con la intención de sacar de la calle a los niños de Coia”, un logro que extendió a la presidenta Iria Otero y su fundador y álma mater, Aalí Mohamed; quienes lograron “la formación integral a nivel deportivo y personal”. Por parte del Celta Atletismo, sus presidentes Paula Mariño y Jose Ángel Serantes elogiaron la figura de Alfonso Posada -fundador, atleta y presidente fallecido hace un año- mientras recordaron los 8 atletas olímpicos que vistieron su camiseta y las dos que lo harán en París este verano.

La Coral Polifónica do Centro Cultural de Valadares y la Coral Polifónica da Sociedade Cultural Deportiva Atlántida de Matamá agradecieron el apoyo al tejido de las corales. La escritora María Reimóndez -la única que no acudió- recordó como en 1993 llegó a la “ciudad maravilla” que era la única del mundo que le permitía estudiar Traducción en gallego, al tiempo que repasó las principales reivindicaciones sociales y culturales de la urbe. El in memoriam dedicado a Emilio Sotelino, fundador de Lembranzas Galegas, fue su hija quien reivindicó cómo llevó el nombre de Vigo por Canadá, Bélgica y Turquía gracias al folklore. La Asociación de Viudas Democráticas de Vigo prometió “seguir empeñadas” en luchar por unas pensiones dignas y mejorar la calidad de vida de sus integrantes “acompañándolas”.