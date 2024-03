Caballero pone en valor la tenacidad, el entusiasmo y la solidaridad, piezas clave del orgullo de ser vigueses

“A historia de Vigo é tenacidade, esforzo colectivo, solidariedade e entusiasmo. É a historia dunha cidade na que viven os bos e xenerosos. E seguiremos adiante con tesón e entusiasmo”. Fue uno de los mensajes que comunicó el alcalde, Abel Caballero, en la gala de Vigueses Distinguidos y entrega de las Medallas de Oro de la ciudad, celebrada en el Teatro Afundación –García Barbón– hoy, dos días antes de la fecha habitual por la coincidencia del 28 de marzo con el Jueves Santo –suele celebrarse ese día por ser en el que el pueblo olívico, en 1809, se convirtió en el primero de Europa en expulsar a los soldados invasores de Napoleón de una plaza ya conquistada–.

En la ceremonia se respiró un ambiente rebosante de ilusión, emoción... y resiliencia, clave en el episodio victorioso que cumple pasadomañana 215 años. “Incansable repetirei que o principal valor da nosa cidade é a súa xente e o noso orgullo de ser de Vigo, a nosa unidade. Vigo é resiliente”, apuntó el regidor.

Arroparon a los galardonados más de 400 asistentes, entre ellos, autoridades destacadas, como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; la vicepresidenta segunda de la Diputación, Luisa Sánchez; o el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, además de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También acudieron miembros del conjunto de la corporación municipal. La Orquesta Clásica de Vigo –dúo de cuerda– deleitó el oído de los presentes y despidió de forma emotiva la velada anual interpretando el himno de Galicia, que puso en pie al teatro.

Caballero destacó la “unión cidadá” que permite ahora conmemorar la Festa da Reconquista, de interés turístico nacional, tras alcanzar en 1809 una “victoria colectiva” emblemática. “Rememoramos a reconquista da liberdade. Nacemos para ser libres. Libres quixemos ser 215 anos atrás e libres queremos seguir hoxe trazando o noso futuro. Nesa mirada cara adiante, non perderemos os nosos referentes porque crecemos sobre as nosas sólidas raíces, sobre a nosa identidade”, continuó tras presumir de que Vigo se encuentra “nun gran momento”: “Está, seguramente, a vivir un dos mellores tempos das últimas décadas porque Vigo, coa conciencia de toda a cidadanía, ocupa un lugar relevante en España e en Europa. Convertémonos nunha cidade de referencia. Deixamos de ser aquela cidade que moitos nin tan sequera situaban para ocupar lugar no país. Puxemos a Vigo no mapa. Vigo ten unha brillante historia, feitos transcendentais foron configurándoa como unha gran cidade que desde algúns outros lugares querían tapar e ignorar”.

El mandatario local recordó los tiempos en los que Vigo empezó a centrarse en la economía, impulsada por la relación con América y la presencia de la emigración, para dar paso a una forma “propia” de construir ciudad “a través da pesca, da salazón, da conserva, da construción de buques e das fábricas”. “E, xa nos tempos contemporáneos, o peixe conxelado, a capacidade de exportar e de importar, a automoción. Vigo consolídase como unha referencia mundial en todo aquilo vencellado ao mar e á tecnoloxía”, aseveró. Indicó que la economía olívica se apoya en pilares “robustos e moi firmes”: “Estamos a vencer nas batallas da modernidade e a produtividade. Somos construción naval, automoción, pesca. Exportamos tecnoloxía, coñecemento e creatividade”.

Acentuó que Vigo es la ciudad con mejor calidad de vida de España y aprovechó la ocasión para abordar la importancia de la política en el aliento de la urbe, de cuyos vecinos remarcó su resiliencia. “Cando arrinca a Autonomía e Vigo renuncia a ter presenza institucional, comete un gravísimo erro que ocasionaría consecuencias moi severas. Outros batallaron e conseguiron o seu espazo, o que lle foi negado a Vigo. Daquela, tamén a algúns, noutras latitudes, acusábaselles de confrontación, pero conseguiron os seu obxectivos. Vigo non. A clase política de Vigo durante décadas permaneceu calada. E de aí debemos aprender: a lealdade coa cidade, por enriba dos nosos propios partidos; o meu partido chámase Vigo”, señaló Caballero, que volvió a poner sobre la mesa las “débedas históricas” con la urbe: la alta velocidad directa a Madrid, la autovía a Porriño en túnel, un acceso digno a la ciudad desde la AP-9 y el tren de alta velocidad Vigo-Porto-Lisboa –salida sur–.

También remarcó el esfuerzo del gobierno local para conseguir que las islas Cíes consigan el reconocimiento de Geoparque Mundial de la Unesco, así como la importancia de los fondos europeos, “a Alta Tensión Eléctrica, que chegará a Stellantis” o el auge del turismo en la urbe. “Primeira potencia turística de todo o norte e oeste de España, xa equiparable ás grandes cidades turísticas do país. E chegou da man do Nadal, ese que algúns, sen éxito, queren apagar. Porque hai algúns poucos empeñados en eclipsar o brillo da cidade, en atacar a marca Vigo, que cotiza á alza, situándonos ao nivel de cidades como Madrid ou Barcelona. E todo isto conseguímolo nós, sen axuda moitas veces, co noso proxecto vigués de unidade que iniciamos hai uns poucos anos”, pregonó el regidor vigués, que arropó a los galardonados con palabras llenas de calor, agradecimiento y reconocimiento.

Concluyó su intervención con su tradicional “Viva Vigo!” tras anticipar que la ciudad “seguirá adiante unida e máis forte que nunca”.

Luis Espada, durante su intervención en gala. / Alba Villar