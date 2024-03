Compositoras y cómicas, habelas hainas

En el Conservatorio Profesional de Música de Vigo (CMUS) hicieron una prueba: preguntaron cuántos nombres de compositoras conocían. Salvo los de Fanny Mendelssohn y Clara Schumann, “casi ninguno”. Pero habelas hainas. Y muchas. Tantas como para llenar cuatro horas de programación en la primera edición de la iniciativa “Unha tarde entre mulleres”, que se celebró el año pasado, y cinco horas en la segunda, que tuvo lugar ayer en el auditorio David Russell. Profesores y alumnos del centro de A Florida interpretaron las obras de más de 40 de estas creadoras.

La iniciativa parte de tres profesoras : Rebeca Carrera, de gaita; Belén Ferreiro, de viola; y Susana Pérez Otero, de piano. Juntas han creado EnClave Morada. “Aínda que agora non está como hai séculos, custa que os repertorios de mulleres estean en grandes teatros”, destaca Carrera. Por eso se han volcado en visibilizar el trabajo de las mujeres en la música y, en especial, el de las compositoras.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, han llenado de actividades el conservatorio toda la semana. El “buque insignia” de la programación, en el que han involucrado a toda la comunidad educativa del CMUS, fue la jornada de ayer. Docentes y estudiantes se relevaron en el escenario de 16 a 21 horas interpretando piezas con firma femenina, como las de María Luisa Chevallier, Barbara Strozzi, Martha Mier...

La orquesta del conservatorio, en el concierto “Unha tarde entre mulleres”. / Alba Villar

Se intercalaron con videocreaciones de alumnos de Historia de la música sobre biografías de compositoras de todos los tiempos, en un proyecto coordinado por Rosa María Pena. También interpretaron obras electroacústicas que estudiantes de Nuevas tecnologías crearon sobre textos de Luisa Villalta, a la que este año se dedica el Día das Letras Galegas. La sorpresa la dieron con el homneaje a la pintora Ángeles Santos con una obra encargada a Gloria Rodríguez Gil para poner música a su pintura “Un mundo”. Con un escenario lleno con el coro y la orquesta junior, el broche final llegó con la interpretación de “La marcha de las mujeres”, de Ethel Smith, que se convertiría en el himno del movimiento sufragista.

Las que hacen reír

La de las mujeres compositoras no fue la única labor que se reivindicó ayer en la ciudad. También la de las monologuistas. En la línea del proyecto “Cómicas, habela hainas” que el año pasado llevó a cabo la Diputación de Pontevedra, Jazmín Abuín, Arantxa Treus y Coria Castillo regresaron a los escenarios de la ciudad en el espectáculo “Xuntáronse tres un día”, organizado por el Servizo de Igualdade del Concello de Vigo.

Cuenta Abuín que este especial de comedia hecha por mujeres “intenta romper con esas preguntas que siguen haciendo todavía cuando eres mujer y cómica, como: ‘¿Qué piensas de ese comentario que se hizo hace millones de años de que las mujeres no son graciosas?”. “Aunque el imaginario colectivo tenga ya asimilado que la respuesta es ‘No’, mientras se siga haciendo la pregunta hay una brecha machista?”, sostiene. Defienden que “la comedia femenina no existe, no es un género” y para “que la gente vea que cada una habla de cosas muy distintas” buscaron juntar diferentes perfiles sobre las tablas.

Aunque la prioridad del espectáculo siempre es hacer reír, ayer aprovecharon que “las verdades con humor entran mejor”, para también hacer pensar un poco con perspectiva de género. “La cultura y la comedia son armas estupendas para remover conciencias”, defiende y, aunque cree que se ha avanzado en el reconocimiento de las cómicas, aún ve camino que recorrer.

Nacionalistas

Por otra parte, “Para todas, todo” es la campaña en la que el BNG realizará actos en toda la comarca para reclamar compromisos claros y concretos cara un futuro feminista.