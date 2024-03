Recuperando la “sala de estar” del Casco Vello

El concepto del “no-lugar” acuñado por el antropólogo francés Marc Augé describe aquellos espacios urbanos en los que los individuos permanecen anónimos y no sirven de puntos de encuentro; pero no tienen por qué haber sido siempre así y de hecho pueden regresar. A los ejemplos de Praza América y Porta do Sol –recuperadas por los ciudadanos tras su reforma y peatonalización– se sumará el Paseo de Alfonso XII, “la sala de estar del Vigo viejo”.

Así define el escritor y profesor Manuel Bragado el privilegiado balcón hacia la ría ubicado entre Elduayen y Pi y Margall, calle donde pasó su infancia. La propuesta de Alfonso Penela y Pedro de la Puente para la prolongación del túnel hasta Torrecedeira avanzada ayer por FARO incluye la recuperación del bulevar central, la conservación total de la muralla y su musealización en lo que el escritor considera que será “sin duda” una actuación de referencia.

Bragado valora muy positivamente que ambos arquitectos –autores en el último lustro de la Cidade da Xustiza, Porta do Sol o la reforma del estadio de Balaídos– hayan unido sus firmas para esta actuación, dejando claro que “no es una ocurrencia” y existe un plan claro. Sin embargo, cree que “hay que ser muy prudentes” ya que la historia reciente de la ciudad está plagada de “maquetas muy brillantes” que nunca pasaron de ahí.

El escritor destaca principalmente la peatonalización –algo “esencial” a su juicio– y la apuesta por los espacios verdes con el bulevar central, recuperando así la estética original del siglo pasado con el quiosco racionalista como elemento principal. Aún así, muestra su preocupación y echa en falta una actuación global que abarque la calle Falperra y La Panificadora, edificio que cumple ahora cien años y que sigue sin plazos para su recuperación. A su vez, cree que la desembocadura del tráfico rodado en Torrecedeira podría generar problemas de fluidez.

Por otra parte, la musealización y exposición a través de un óculo de los restos de la muralla encontrados durante las catas arqueológicas es valorado de forma muy positiva por los historiadores. “Vigo ha sido una ciudad amurallada y la ausencia de los símbolos de ella produce una ruptura en los testimonios históricos y fragmentación del conocimiento”, explica Carlos Núñez. El miembro del Instituto de Estudios Vigueses destaca que vivimos en una de las áreas metropolitanas europeas con un mayor bagaje en iconografía histórica e identitaria. “En 4.000 años, este ciudad produjo más historia de la que consume” resume. Para ello, Manuel Bragado apunta a cotas mayores: “Necesitamos un gran museo de la ciudad” en el que puedan figurar este tipo de piezas.

Restos de la muralla y el baluarte de Falperra encontrados durante las catas del Paseo de Alfonso en 2023. / FDV

Núñez Rodríguez, padre del músico y exconcejal de la corporación municipal por el Partido Comunista entre 1979 y 1985, recalca que “los símbolos urbanos son formas de memoria cuyas enseñas recuerdan y dan sentido al pasado histórico”. En ese sentido, la recuperación de la muralla y el “engrandecimiento visual” del mirador a la ría “incrementarán la riqueza potencial y explicarán nuestra Marca-Ciudad” al ser capaces de “identificar y definir” la urbe.

El divulgador y estudioso critica las escasas alegorías históricas que sobreviven en el centro urbano y señala al sistema especulativo como “fantasma destructor de la historia” al borrar edificios y deteriorar unos símbolos que, a su juicio, “representaban la unión de los mundos de progreso, la navegación, el comercio, la industria y la naturaleza”.

Pendiente de adjudicar

El proyecto presentado por el estudio de Alfonso Penela y Capitel Arquitectura Ingeniería e Innovación (donde trabaja Pedro de la Puente) fue el mejor valorado en el concurso licitado por el Concello por 290.000 euros y está previsto que se pueda resolver en las próximas semanas después

Maqueta del proyecto. / FDV

A partir de su aprobación en Xunta de Goberno Local se abrirá un plazo de siete meses para la redacción del proyecto de ejecución. Su horizonte de finalización en otoño permitiría la solicitud de las autorizaciones sectoriales a Patrimonio y otras entidades; siendo éste el último paso antes de la licitación de obra. Aunque se desconocen los plazos para la misma, su ejecución es indispensable para poner en marcha los primeros 300 metros de túnel desde Policarpo Sanz; finalizados en 2022 y que actualmente están sin servicio.

La cuarta pata tras la movilidad, musealización y peatonalización llegará con un profundo lavado de cara hacia una de las zonas de mayor potencial: su fachada a la ría y el mar. El talud existente desde el mirador del Olivo hacia el entorno de Poboadores, actualmente en un notable estado de abandono.