El cirujano vigués que opera en Abu Dabi en uno de los mejores hospitales del mundo

No es fácil rechazar la oferta de uno de los mejores hospitales del mundo y al cirujano torácico vigués Andrés Obeso le atraen los nuevos retos que le permitan crecer profesionalmente. Así que tras una satisfactoria etapa en el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), ha regresado al Cleveland Clinic de Abu Dabi, donde ya participó en el primer trasplante de pulmón realizado en los Emiratos Árabes en 2018, para asumir en el Heart & Vascular Institute un puesto sénior de consultant y con más responsabilidades.

“El CHUS tiene uno de los mejores equipos en cirugía torácica de España y allí se trabaja muy bien, pero el Cleveland Clinic contactó de nuevo conmigo y estas oportunidades no las puedes dejar pasar. Siempre estoy buscando retos y moverme de mi zona de confort. Mi filosofía es que si quieres avanzar y seguir aprendiendo tienes que exponerte a otros entornos laborales. Hasta donde yo sé, soy el único cirujano torácico español que ha conseguido trabajar en esta organización. Y tengo la suerte de que mi familia nunca me ha puesto problemas”, agradece a su mujer Bárbara y sus dos hijos, Nico y Teresa, que ya han recibido el nuevo año junto a él en el país árabe para acompañarle en esta aventura.

El Cleveland Clinic, cuya sede principal está en Ohio, se sitúa cada año en el podio mundial hospitalario –en 2023 volvió a ser el segundo tras la Clínica Mayo en el ranking de Newsweek– y tiene sedes por todo el mundo en las que garantiza los mismos estándares de calidad y protocolos. Una red que alcanza los 51.000 empleados y que inauguró precisamente en 2015 el complejo de Abu Dabi, que también fue el primer hospital 100% estadounidense fuera del país.

Obeso formó parte de su plantilla por primera vez entre 2016 y 2019 tras superar un exigente proceso de selección. Y en estos años el hospital ha seguido avanzando en asistencia, en formación, tanto de estudiantes y residentes como de profesionales en activo, y en investigación. “También es muy importante la apuesta por la innovación. Aplicar los últimos avances tecnológicos como los relacionados con la inteligencia artificial es una prioridad y ha sido nombrado uno de los hospitales inteligentes más importantes del mundo”, destaca.

Tiene uno de los dos programas de trasplante pulmonar de Oriente Medio y el único que acepta a pacientes de otros países. “Hacemos cirugía robótica, con abordajes quirúrgicos mínimamente invasivos equiparables a los de cualquier programa de alto standing europeo o americano. Desde que se retomó el programa, realizamos unos 20 trasplantes al año, que es una cifra bastante buena. En España, donde llevan dos o tres décadas en marcha, se alcanzan los 50”, apunta Obeso, que es uno de los tres cirujanos torácicos del equipo.

El médico e investigador vigués, que participa activamente en la Sociedad Española de Neumología Torácica y en otras organizaciones internacionales, subraya la calidad asistencial de nuestra sanidad y el nivel de sus profesionales. “He podido conocer cómo se trabaja en varios países de Europa, en EE UU y ahora en Emiratos y tenemos un sistema muy potente y fiable. Pero yo veo tres déficits. Uno de ellos es que nos vendemos mal. Al ser público no necesita captar pacientes, pero eso tampoco debe ser una excusa. Sobra calidad, pero falta que se conozca. El segundo problema es que a la gente que tiene talento hay que darle recursos a nivel investigador y asistencial para que destaque. Y, por último, España peca un poco de falta de reconocimiento. Veo a grandes profesionales que tienen un reconocimiento brutal a nivel internacional y que en su país ni se les conoce. Durante la pandemia tuve la esperanza, la gente aplaudía a todo el sistema sanitario, pero esa ola se ha ido difuminando y es una labor social recuperarla y reconocer a todos los colectivos implicados”, reflexiona.

Obeso lamenta que España “desaproveche” el talento: “Vivimos en un mundo cada vez más competitivo e interconectado y en dos horas estás en otro país. Sin un sistema competitivo, las nuevas generaciones de médicos, que cada vez están mejor formadas y más entrenadas en idiomas, se van a ir. Y eso repercutirá en la calidad asistencial. Hay que retenerlos porque solo cruzando la frontera con Portugal, en determinadas especialidades, ya te encuentras en mejores condiciones”.

"La motivación es esencial"

Y el cirujano vigués no solo se refiere a las salariales: “Son importantes, por supuesto, pero lo son más la estabilidad laboral y la motivación para crecer a nivel profesional y no estancarse. Para mí es esencial. Aquí, el hospital decide renovarme cada año después de hacer una revisión con mi jefe. Es complicado encontrar ese punto entre la estabilidad y la motivación, pero no son incompatibles”.

También reivindica el funcionamiento del sistema sanitario gallego. “Cuenta con grupos de investigación y se está llevando a cabo un proceso de mejora, algo que no estoy seguro que se haga en otras comunidades. En todo caso, es algo dinámico y nunca te puedes estancar”, insiste.

A pesar de que su actual puesto se traduce en largas jornadas diarias y muchas guardias por si aparecen donantes, el experto vigués aspira a seguir en contacto con sus colegas españoles e incluso invitarlos a Abu Dabi. Además seguirá presentando a nivel internacional el vídeo-atlas elaborado para la prestigiosa editorial Springer junto a otros tres cirujanos sobre una novedosa técnica en los tratamientos de cáncer de pulmón. “Tradicionalmente se extirpaba un lóbulo entero, pero las segmentectomías, aunque más complejas, resultan mejor para cientos pacientes. Y el libro está teniendo un feedback muy bueno porque actualmente los pasos a nivel mundial se están dando hacia ahí”, celebra.

“Salir de tu ambiente es muy enriquecedor”

El Cleveland Clinic en Abu Dabi tiene 400 camas y una plantilla total de unos 5.000 trabajadores, de los que 350 son médicos. “Trabajamos en equipos multidisciplinares, por ejemplo, en los casos de cáncer de pulmón, que es a lo que más me dedico, las decisiones se toman en conjunto con neumólogos, radiólogos, patólogos y oncólogos. Pero también es un ambiente en el que hay gente de muchos países y culturas diferentes. Y eso es muy enriquecedor. Quedarte siempre en tu misma zona al final te limita un poco el aprendizaje de técnicas o formas de trabajar. Por eso siempre animo a la gente joven a salir de su ambiente y tener otras perspectivas que puedes aplicar cuando vuelvas. Cuando sales de tu burbuja te das cuenta de que hay diferentes visiones y que a veces ni tú lo haces tan bien como creías ni tampoco tan mal”, defiende.

Tampoco oculta que estas decisiones implican “muchos sacrificios” a nivel personal y familiar. De hecho, él ya estaba trabajando en Abu Dabi desde septiembre a la espera de reunirse definitivamente con su mujer y sus hijos. “Les estaré eternamente agradecido y espero poder recompensarles algún día. Creo que exponerlos a un ambiente multicultural y a otros idiomas es la mejor herencia que les puedo dejar para el futuro”.

Así que sus planes pasan por aprovechar al máximo esta segunda etapa en Abu Dabi: “Mi plaza fija ahora mismo está en el Canalejo, en A Coruña, pero mi idea es permanecer aquí bastante tiempo porque el estilo de vida es muy bueno y por todo lo que me puede aportar profesionalmente. La filosofía que me enseñaron en Cleveland Clinic es que solo hay una cosa más importante que los pacientes, la familia. Si ellos se adaptan, seguiremos”.