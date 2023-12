Dicho acto, moderado por la periodista Carla Mañas, contó también con la participación de la vicerrectora de Comunicación de la Universidade de Vigo, Mónica Valderrama; el historiador y fundador del Instituto de Estudios Vigueses, Antonio Giráldez, y el periodista e investigador Rafael López Torre.

“Contar la historia de una ciudad como Vigo no es un reto fácil, pero una persona como Ceferino acabó haciéndolo fácil a base, entre otras muchas cosas, de pasar muchas páginas de FARO, con el añadido de su deseo irrefrenable de encontrar las entrañas de cualquier tema, por dificultoso que fuera”, subrayó el historiador Rafa López.

“En el Instituto de Estudios Vigueses, del que formo parte, echamos de menos especialmente la voz amable, conciliadora y siempre animosa de Ceferino”, apunta Antonio Giráldez, que llegó a colaborar con él en diferentes ocasiones, como, por ejemplo, en la colección “200 años de VIGO. 1810-2010, metamorfosis de una ciudad”. “Fueron muchas las conversaciones que tuve con Ceferino en las que celebrábamos especialmente algunas de esas visitas que miraban con una visión elogiosa a nuestra ciudad, porque veían en ella a una ciudad que crecía”, añadió.

“Ceferino llegó a Vigo para rescatar un periódico, el FARO DE VIGO”, afirma el alcalde. “Prensa Ibérica toma la decisión de adquirir FARO y eso significó su salvación. Ceferino entró en el periódico en un momento clave y en su primer haber está haber entendido tan bien lo que era Vigo”, subrayó.

Y es que según Abel Caballero, a Vigo hay que entenderlo “como la cobertura de diferentes capas del Vigo que los historiadores nos contáis. Ese Vigo que tiene tanta pertenencia a su historia y de la que nos queda mucho por ver todavía”. Y lanzó ese reto: “No puede haber una villa romana como la que hay en Toralla sin un asentamiento romano potentísimo, no puede ser un hecho aislado”.

“El núcleo de esta ciudad, históricamente, es que aquí cabe la Armada del siglo XVIII de Inglaterra. Y ésa es nuestra gran ventana, pero también es nuestro riesgo, porque gran parte de esta ciudad es la defensa: la ría es navegable y se puede invadir con facilidad; pero, al mismo tiempo, en la modernidad se convierte en nuestra vía al mundo”, destacó.

A Vigo también hay que comprenderlo “con los envoltorios que los historiadores nos van contando”, añadió Caballero. “Y todo arranca del mar, con la conserva y la salazón, a raíz de la cual empieza a aparecer una industria que hay que abastecer, que necesita mano de obra, y necesitamos la capacidad y los mercados... Y ahí empiezan a aparecer los grandes gritos de Vigo: la necesidad de comunicarnos con la meseta. No queríamos ser un lugar aislado”.

Y empezaron las reclamaciones en cuanto a las vías terrestres, el ferrocarril... “Ahí empiezan a aparecer las grandes acciones. Con el Puerto y FARO envolviendo van apareciendo también la Escuela de Artes y Oficios, o industrias ulteriores que dan lugar, por ejemplo, al naval”. “La ciudad ya tiene una dinámica económica imparable, y se genera una Caja de Ahorros para darle cobertura”, rememora Caballero. Después llega Citröen “y se empieza a fraguar esta forma de Vigo, que es una ciudad distinta, que también entendió Ceferino, porque no somos una ciudad al uso, vamos naciendo de todos estos envoltorios que se van fijando, seguramente, desde el asentamiento romano de hace 2.000 años”.

“Aparece también Zona Franca, y se convierte en un gran tirón”, subraya, al tiempo que menciona también a “la Universidad de Vigo, que nos hizo dar un salto de gigante”, y hasta al “Celta de Vigo, que conforma una forma de entender el deporte y lanzar la ciudad a tantos espacios”.

Y, después, está “FARO”. “Es el gran bastión de esta ciudad, es nuestro mascarón de proa y es el que es capaz de ir abriendo la senda. Ceferino entendió enseguida que nuestra fuerza no era competir internamente, sino ir dándole coberturas de acero al Vigo que iba creciendo”. Para añadir: “Empezamos a sentir algo muy importante: el orgullo de ser de Vigo. En esta ciudad tenemos que sentir la importancia que tenemos, ponerlo en valor y hacerlo transcendente”.

Por eso, la portada de “Vigo, puerta del mundo” tiene tanto significado. “Ese barco de papel que navega por la Ría de Vigo es imposible de hundir”.

“Cuando Juan Carlos Da Silva -subdirector general de Prensa Ibérica en Galicia- me explicó el trabajo póstumo que había dejado Ceferino y me pidió que ultimase su realización no pude decirle que no ni por Ceferino ni por él”, subraya Rafael López, que conoció a Ceferino “en la Escuela Oficial de Periodismo”: “Cuando vino a Vigo para hacerse cargo de la dirección del FARO, supo que yo estaba en Pontevedra y enseguida me llamó. Me contó que los primeros días tras su llegada había alquilado una habitación en el Parador de Pontevedra para distanciarse de Vigo antes de meterse de lleno en la tarea de la dirección. Era la primera vez que dirigía un periódico y tenía un cierto reparo en sumergirse en semejante reto”.

Desde ese momento ya no volvieron a perder la relación. “Los dos éramos dos ratas de biblioteca, él en la intrahistoria de Vigo y yo en la de Pontevedra, con lo que es fácil suponer que congeniamos más todavía, nos intercambiábamos correos para resolver dudas, personajes que conocíamos, etc.. Y por ese motivo no pude negarme a sumergirme, a su vez, en el trabajo póstumo que hizo”, reconoce.

“Destripé el libro, lo leí una y mil veces, siempre intentando ser fiel a Ceferino”, afirma. “Hay dos razones fundamentales que llaman mucho la atención sobre la venida de personajes históricos a Vigo”, expone: “Conocer las Islas Cíes y presenciar la procesión del Cristo de la Victoria”. Y, aunque el libro habla sobre Julio César también se hace mención a Rey de Léon Alfonso IX, a John Milton, Ambrosio de Morales o Francisco de Paula que visitan las Cíes antes del s. XIX. “Imagínense el tirón tan grande que tuvieron después y que siguen teniendo a día de hoy”, reflexiona.