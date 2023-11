“Vigo, puerta del mundo”, el libro póstumo del exdirector de FARO y cronista de la ciudad, Ceferino de Blas, llega esta semana a los quioscos para acercar al gran público el conocimiento de grandes personalidades y personajes singulares y de los más dispares que visitaron la ciudad a lo largo de la historia. El libro, que será presentado mañana lunes a las 19 horas en la hemeroteca de la Escuela de Artes y Oficios, forma parte del proyecto cultural en torno a Vigo y su historia impulsado por FARO en colaboración con el Concello de Vigo, con motivo del 170 aniversario del decano de la prensa nacional.

El libro de Ceferino de Blas es un excepcional recorrido por los personajes de renombre que estuvieron de paso o viajaron a la ciudad a lo largo del tiempo, una presencia que se multiplicó entre el último cuarto del siglo XIX y los años setenta del XX, en que el puerto de Vigo fue paso obligado para los barcos que unían los dos continentes: Europa y América.

A Vigo le llamaron puerta del mundo y quien le puso el nombre acertó. No solo eran los españoles los que utilizaban la ría de Vigo, eran también los europeos, cuyos barcos recalaban en los trayectos de ida y vuelta. Y los norteamericanos y sudamericanos, que tenían en el puerto el enlace perfecto para comunicar los dos continentes.

El libro completa la exposición del mismo título que se instaló el pasado verano en la rúa Príncipe de Vigo y donde permaneció expuesta al público dentro del programa de celebraciones del 170 aniversario de FARO. La obra viene a ampliar de manera más detallada y profusa este relato único nunca antes escrito. El proyecto cultural del decano en colaboración con el Concello pretende también convertirse en un gran homenaje de la ciudad al insigne periodista, investigador y ciudadano ejemplar que fue Ceferino de Blas, cronista de la urbe, fallecido en febrero pasado, y contribuir de ese modo a mantener viva su memoria y su legado inextinguible en torno a Vigo y la defensa de su historia, cultura y tradición.

El índice de personalidades y personajes famosos que se contienen en la obra y que pasaron por la ciudad o se quedaron a residir en ella durante un periodo o definitivamente refleja el incremento que experimentó Vigo como urbe portuaria. Especialmente en la primera mitad del siglo XX, que fue cuando se registró el mayor movimiento de grandes buques de transporte.

El primer capítulo “Entre la historia y la leyenda” arranca con la presencia del pretor romano Julio César en el siglo I antes de Cristo; el romano vigués Cayo Licinio Floro en el siglo IV; el caudillo musulmán Almanzor, hacia el año 997; Alfonso Enríquez de Portugal, en el siglo XII; Alfonso IX, en las Cíes; el corsario Sir Francis Drake, en el año 1589; John Milton; Ambrosio de Morales; o Cosme III de Médicis, entre otros.

El índice es infinito: Julio Verne, el Kaiser Guillermo II, el Barón de Rothschild, Edwar Wallace, Victoria Malinowska, Albert Einstein, Marconi, Ernest Hemingway, Ruth Matilda Anderson, Picasso, Sorolla, Mata Hari, Búfallo Bill, Marajá de Kapurtala, Josephine Baker, Leon Trotski, Juan Domingo Perón, Evita Perón, Stefan Zweig, Pablo Neruda, El Aga Khan, Stephen Hawhing...

De alguna manera el año 1875 resultó clave en ese devenir de personajes. Hasta entonces los viajeros destacados llegaban a cuentagotas. A partir de esa fecha, el trasiego comienza a aumentar de forma signficativa. Dos años después se produjo la primera llegada de un rey, que no fue otro que Alfonso XII.

La exuberancia de la ciudad a partir del siglo XX, industrial y cosmopolita, la hace atractiva para la llegada de muchos artistas, especialmente figuras musicales como Fleta, Rubinstein, Sarasate. También actrices y actores de teatro como Margarita Xirgú o María Guerrero; o bailarinas como La Argentinita y La Fornarina. Y los pasajes vigueses igualmente resultaron irresistibles para pintores como Pradilla, Alcalá Galiano y otros muchos.

El libro descubre también la estancia desconocida de muchos de estos personajes. No todos fueron registrados ni de todos ellos hay documentos fehacientes aunque sí testimonios a través de la referencia de otras personalidades que departieron con ellos. Como Emilia Pardo Bazán o Fernández Mato, que aluden a la presencia del gran geógrafo Humbolt, que habría venido a visitar las Cíes.

Las páginas de FARO retienen gran cantidad de nombres de visitantes, aunque lamentablemente no los ha reflejado todos. Como ejemplo de esa falta de registros, el caso más relevante ya conocido es el de Mata Hari, cuya presencia no trascendió hasta que se hizo pública su declaración ante el tribunal de París que la condenó a muerte por espía. Allí dijo que había estado en Vigo cuatro veces en 1916 para realizar viajes en barco hacia Holanda, y habló de los personajes que había contactado en la ciudad. De otras muchas personalidades, al no haber testimonios, no queda constancia de su tránsito por la ciudad.