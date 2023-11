El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado un nuevo recurso del Concello de Vigo contra la orden de la Gerencia de Urbanismo del cese de la actividad de un salón de juegos ubicado en el número 92 de la calle Torrecedeira como medida provisional tras una campaña de presión vecinal por las molestias que causaba hasta la resolución firme del expediente.

Los magistrados del Alto Tribunal gallego no acogieron los argumentos municipales entendiendo que se trata de una medida “desproporcionada” tras estar 35 años en activo y, sobre todo, no haberse producido ningún cambio sustancial ni se han introducido “nuevos elementos” desde el último recurso promovido también por el Concello y que también fue desestimado en mayo de este año. “Si en la sentencia anterior de esta Sala de este mismo año se valoró ese perjuicio asociado al cierre provisional como de difícil reparación, a la vista del informe pericial aportado por la recurrente en esta pieza de medidas cautelares no existen razones para variar la anterior valoración”, sostiene el TSXG.

La sentencia esgrime y se opone al cese de la empresa y al acogimiento del recurso afirmando que el perjuicio económico ascendería a los “28.143,49” euros mensuales así como otros perjuicios laborales y sociales “por el despido de 4 o 5 puestos de trabajo”. Tampoco defiende que pese a tener otro local en otra zona, esto pueda “reparar la magnitud del perjuicio”.

La sentencia, fechada a 20 de octubre de 2023, no es firme y contra la misma cabe recurso.