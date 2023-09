¿Quién no recuerda los pantalones o camisetas de profesores y alumnos manchados de tiza? Ahora las aulas se desprenden de las tradicionales pizarras verdes y solo con la yema de los dedos o un puntero, los escolares podrán dar vida a cualquier concepto que estén estudiando, sea la asignatura que sea. La digitalización es imparable y los colegios de Educación Primaria de Vigo serán testigos de ello a lo largo de este curso. Y es que la Xunta dotará a los centros de múltiples alternativas metodológicas que se adaptan a las nuevas realidades sociales como son los paneles interactivos o aulas informáticas móviles.

Este nuevo concepto permitirá convertir cualquier clase o aula en digital. El funcionamiento es sencillo, se trata de un conjunto de ordenadores que con un carro de carga incorporada permitirá desplazarlos o trasladarlos a cualquier otra aula del centro convirtiéndola así en digital. “O sistema educativo debe evolucionar e deseñar novas metodoloxías que involucren aos alumnos”, indicó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez durante su visita al CEIP Pintor Laxeiro, que ya cuenta con estos nuevos servicios.

Junto a estas aulas de informática móviles, el Gobierno autonómico también implantará en todos los centros educativos de la comunidad paneles interactivos con el fin de estimular la creatividad y el aprendizaje competencial de los alumnos. Y es que esta metodología digital no deja de ser un medio para lograr alcanzar los objetivos de cada etapa educativa pero desde una perspectiva más abierta y en sintonía con los avances de la sociedad. “Temos que recordar que non se trata dun fin en si mesmo; é necesario preparar os e as mozas para os ámbitos tecnolóxicos na vida e tamén no mundo laboral.

Esta renovación de infraestructuras educativas permitirá traballar por proxectos”, apuntó Rodríguez, quien también estuvo acompañado por el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, la directora del colegio vigués, Esther Fernández y el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Julián Cerviño, quien destacó durante su visita que la sociedad gallega “é unha sociedade dixitalmente madura, cunha educación plenamente dixitalizada polo que os desafíos para o futuro implican camiñar na vangarda na aplicación das tecnoloxías que se atopan en fase de desenvolvemento”.

Todos estos sistemas y metodologías van enfocados a la potencialización de las competencias STEM, y también artísticas de los escolares, pero sobre todo, para garantizar la equidad entre los estudiantes. “É básico universalizar as competencias dixitais, de acordo co marco fixado pola UE, para xerar igualdade de oportunidades e ter un modelo equitativo”, ratificó el conselleiro.

Esta fuerte apuesta por la digitalización de la educación gallega viene acompañada de una inversión total de 84 millones de euros. Pero no por ello se dejan de lado otras competencias, ni mejores ni peores, sino complementarias. Y es que esta inversión se hace en paralelo a la potenciación de otras habilidades como la lectura, de la mano de las bibliotecas escolares, ámbito en el que Galicia es referente y donde está en marcha el Plan LÍA (Lectura, Información y Aprendizaje).

Además, Rodríguez avanzó que la Xunta está trabajando en esta misma línea en la elaboración del Plan Educ-Arte con el objetivo de aprobarlo este año ya que, afirmó, “a educación é a canteira da cultura de Galicia”.

A estas aulas móviles de informática y los paneles interactivos hay que sumarle también el proyecto de los polos creativos, que se extenderá al total de aulas al final de este curso.

El transporte de alumnado vuelve a tener prioridad en los entornos educativos

A una semana del inicio de las clases, el alcalde de Vigo, Abel Caballero recordó que vuelve a ponerse vigente el Plan de Tráfico en los entornos escolares, de modo que el transporte de niños y niños a los colegios tendrán prioridad frente a al resto de aparcamiento. Durante las vacaciones, los espacios reservados para el transporte del alumnado son de libre utilización pero, a partir del lunes, se recupera la prioridad para el transporte del alumnado en el horario establecido en la señalización vertical, en las horas de entrada y salida de los centros. Por eso, Caballero recomendó a los conductores la necesidad de buscar otro aparcamiento en el entorno a partir del próximo lunes. Con cuyo objeto, el gobierno municipal colocará avisos para informar a la ciudadanía del cambio de la situación.