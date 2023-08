Ponen a la venta en Vigo otros seis apartamentos y dos casas con okupas en su interior

Una promotora inmobiliaria con sede en las islas Baleares, Sa Roqueta Investments, continúa poniendo en el mercado de compraventa de viviendas en Vigo inmuebles con okupas en su interior. Si hace una semana FARO revelaba que habían sacado a la venta cuatro apartamentos con inquilinos irregulares en ellos a un precio reducido, la mayoría de ellos ya vendidos, ahora han puesto en el mercado prácticamente una manzana entera en la misma modalidad. Concretamente, se trata seis pisos y dos casas okupadas en el Camiño Esturáns, en el barrio de Coia.

Según se puede apreciar en el anuncio que la promotora tiene en su propia página web y también en otras especializadas y conocidas del sector como Idealista, lo que se pone a la venta es todo el conjunto, es decir, seis pisos y dos casas ubicadas en Esturáns, cerca de la avenida Castelao. Es decir, se vende todo el bloque inmobiliario, con una superficie total de 394 metros cuadrados construidos, por solamente 208.500 euros.

La promotora no permite visitas, y los trámites de desalojo debe hacerlos el comprador

La clave de que la inmobiliaria ponga un precio tan barato es precisamente el hecho de que haya okupas en el interior de los pisos y de las casas. Yes que, además, deberá ser el comprador el encargado de llevar a cabo los trámites jurídicos necesarios para expulsarlos del inmueble. Y no solo eso. La promotora no permite visitas a la propiedad a los potenciales interesados en adquirirla, por lo que no pueden comprobar el estado del interior de las viviendas. Y al estar okupadas, las probabilidades de que necesiten una reforma total son elevadas, por lo que al precio de compra habría que sumar el coste de la previsible rehabilitación. Otra de las condiciones que pone la inmobiliaria para adquirir estas propiedades es que no se pueden financiar: solamente tramitarán ofertas al contado. Es decir, los interesados no podrán solicitar una hipoteca para comprar estos inmuebles.

Más pisos

El otro piso que esta promotora tiene a la venta en la ciudad, en la misma modalidad, es decir, con okupas dentro, es el ubicado en la calle Emilia Pardo Bazán, en el barrio de A Salgueira. En este caso se trata de un apartamento de 77 metros cuadrados con dos habitaciones por el que se pide 100.000 euros. También en otros municipios del área de Vigo como Tomiño, Cangas, Ponteareas o Porriño tienen algún inmueble esperando comprador.

Tal y como explican desde Fotocasa, entre los inconvenientes estaría el hecho de que el nuevo propietario no podrá acceder a la vivienda –ni vivir ni alquilarla– hasta que se desaloje, algo que puede tardar mucho tiempo en pasar y requerir de todo tipo de acciones legales tediosas. La ventaja que más llama la atención, sin duda, el precio: tanto los pisos de bancos como los de dueños a quienes les han okupado las propiedades venden estos inmuebles a un precio menor al de mercado.