“La investigación bebe demasiado de la vocación y a veces no es suficiente”

La mayor red de investigación de excelencia en biomedicina y ciencias de la salud, el Ciber, un consorcio público que conecta a los mejores expertos del país en cada área y que establece las principales líneas de trabajo desembarca el miércoles en la ciudad para celebrar la primera edición de sus Jornadas de Personal Científico Joven. Llegarán 350 profesionales de 13 campos diferentes. El futuro. Y algunos veteranos que les transmitirán sus conocimientos y vivencias. El vigués Miguel Bastos, que investiga en Salamana con una delas becas más codiciadas de la investigación predoctoral en salud de este país –una PFIs–, está en el comité organizador.

–¿Cuál es el objetivo de la cita?

–Varios. El primero es dar a conocer tanto el Ciber como los diferentes consorcios que se encuentran dentro y sus investigaciones. Y, sobre todo, interconectar a la gente joven. El Ciber comenzó por las grandes mentes, que hoy tienen una mayor edad. La idea es que sirva un poco para ese recambio generacional que se lleva pidiendo en los últimos años.

–¿No es algo que se produzca de forma natural?

–Sí, pero simplemente es facilitar el hecho de conocernos. Por ejemplo, yo soy del campo del cáncer, donde conocemos poco de infecciosas, de respiratorias... Es importante ser capaz de ver a qué se dedican otros grupos, qué metodologías usan, conocernos a nivel personal...

–Les faltaba ese foro .

–Sí, para conocernos y facilitar colaboraciones o estancias o, simplemente, saber cómo funcionan algunos proyectos, instituciones... Es bueno tener amigos o conocidos.

–También cuentan con ponentes más veteranos.

–Sí, para conectar con ellos, saber lo que sufrieron y para que la gente pierda ese miedo al abismo de qué hay después del doctorado. Pues sí hay cosas, sí se puede investigar en España, que es un país que sufre bastante en investigación, pero estamos empezando a despegar lentamente y está mejor que hace 10 años.

–¿Qué es el Ciber?

–El Centro de Investigación Biomédica en Red. Fue constituido en 2006 y se fueron creando diferentes consorcios, cada uno de un área del conocimiento: cáncer, infecciosas, epidemiología, enfermedad raras... Consta de más de 830 personas contratadas de manera directa y más 5.500 investigadores científicos adscritos. Incluye más de medio millar de grupos de investigación. Es una herramienta de colaboración para centros de toda España y depende directamente del Instituto de Salud Carlos III, aunque se encuentra cofinanciado por la Unión Europea.

–¿Y a quién quieren darlo a conocer?

–Fundamentalmente, a la propia gente del Ciber. Hay muchas personas que están adheridas a él, porque pertenecen a un grupo de investigación o están incluidas en un proyecto, y por falta de tiempo no conoce qué es lo que implica y sus posibilidades, que da proyectos, que da ayudas...

–¿Eso significa que no se le saca todo el provecho que se podría? ¿No se explota?

–Al final, lo acabas explotando a medida que avanzas en tu carrera profesional porque el Ciber es súper positivo en la investigación en España, que es un tanto difícil. Supone un aire fresco y una ayuda a los investigadores que están empezando. En mi caso, con 25 años, me ha abierto las puertas para alguna estancia a nivel nacional. Buscamos que lo empiecen a explotar a edades mas tempranas.

–¿Cuáles son las preocupaciones que tienen los investigadores jóvenes?

–Unas cuantas. Las principales, además del sueldo escaso, es sobre todo la estabilidad. Conozco personas con más 35 o 40 años que no lo están. Suscita muchísima preocupación. El Ciber tiene programas de estabilización postdoctoral y contratos de ayuda predoctoral. Por eso es importante que la gente lo conozca. Responde a nuestra inquietud sobre el futuro.

–Hay una de las ponencias, la de Jordi Bruix, que se titula “La carrera científica: cómo no morir en el intento”. ¿Tan negro está?

–Tiene varios problemas: bebe demasiado de la vocación y, si bien es cierto que esto ayuda a seguir, a veces no es suficiente. Conozco gente que ha dejado el doctorado, lo está pensando o se ha ido a una empresa. Ya no solo por las condiciones económicas, que son complicadas y muy duras, sino por cómo la sociedad nos ve. A veces siento como si estuviéramos detrás de una vitrina. La sociedad no llega a comprender lo que hacemos ni a considerarte un trabajador. Piensan que estamos becados, más que contratados.

–¿Cómo hacer ver que no solo sois unos trabajadores, sino unos fundamentales para que el resto se siga desarrollando?

–Primero, que se nos reconozca a nivel social y a nivel político. También debemos hacer un esfuerzo de divulgación por nuestra parte para llegar a la sociedad. A veces no somos capaces de transmitir. Desde jóvenes hay que inculcar que la investigación no es un malgasto de dinero, sino una inversión. Para obtener una vacuna se mucha gente investiga muchos años.

–A los jóvenes, que se les presupone un mayor dominio de las redes, ¿las están usando para eso?

–Sí, En los últimos años tanto personas mayores como jóvenes están haciendo cuentas de divulgación que, de manera rápida, cuentan de qué trata una investigación. Está calando en parte de la sociedad. En otra no. Estamos empezando a tener esa voz. Ese eco lentamente empieza a resonar en la sociedad.

“Estamos desbordados con la cantidad de inscripciones” Este antiguo alumno del instituto de Beade y gran embajador de Vigo, está muy ilusionado con que la hayan escogido como sede para esta cita. “Para ser la primera edición nos hemos visto desbordados por la cantidad de inscripciones”, cuenta. Recibieron más de 200 comunicaciones científicas, cuando tenían previsto que se expusieran 100. “El proceso de selección fue horroroso”. Así que habilitaron flashtalks para “dar voz a los que se habían quedado fuera”. La visita guiada por el Casco Vello tiene el aforo completo desde hace semanas y preparan con la Oficina de Turismo y la hostelería una ruta de pinchos. “Esto también podría suponer un empujón para aquellos investigadores que se plantean asentarse en la ciudad”.

