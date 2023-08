Zona Náutico cifra en 10 millones su caída de ingresos durante O Marisquiño

Detrás del éxito organizativo y de imagen de la 24ª edición de O Marisquiño se esconde una cara oculta o no tan sobresaliente. Y es que a pesar de que el cambio de la “sede central” del festival a la playa de Samil ha dejado un sabor de boca excelente entre los participantes y asistentes, los hosteleros del centro de la ciudad ya han hecho cálculos sobre el impacto negativo de esta decisión. De esta manera, cifran una caída de alrededor de entre el 40 y 50% en la facturación de los cuatro días, lo que se traduce en unos 10 millones de euros menos en caja.

La estimación la ha realizado la asociación “Zona Náutico” al estar ya “sobre aviso” de que esto podría ocurrir. Este mismo lunes realizaron un sondeo entre los 3.000 establecimientos que hay entre Vialia, Casco Vello, Rosalía de Castro y As Avenidas, siendo el impacto aún mayor en cafeterías y restaurantes que en comercios.

“Queremos saber las cifras de la organización” señala su presidente Rubén Pérez. El año pasado, con un aforo mayor y más repartido –la cubierta de Vialia y todo el Náutico tuvieron eventos– se alcanzaron los 180.000 visitantes y 24 millones de impacto económico frente a los 150.000 de esta.

El hostelero señala que Samil “ya está lleno un fin de semana así” por lo que “no entienden ese cambio”. Es or ello que piden una reflexión a los patrocinadores del evento ya que creen que el aumento de las ayudas no se ha compensado en las ventas. “Vamos a hablar con el Concello, que ya sabían nuestra posición” añade.

El impacto económico en el centro afectaba especialmente a cafeterías y restaurantes de ticket bajo–medio debido al perfil de los visitantes. Señalan, por ejemplo, que los locales de algunas franquicias de comida rápida internacionales se convertían en los que más facturaban en toda España durante estos días. Además, señala que en la playa apenas hay unos 20 negocios entre los hoteles, supermercados y cafeterías ubicados a lo largo de la misma y en la Avenida de Europa.

Este balance contrasta con el de los taxistas, especialmente después de que el Concello les permitiera trabajar a pleno rendimiento al anular los descansos este fin de semana. Emilio Mosquera señala que fueron “cuatro días muy buenos porque hubo todo el trabajo que quisimos y más”.

Señala que hubo picos en los que “no lo das cubierto” como la finalización de los conciertos de viernes y sábado por la noche o el partido del Celta el domingo, pero señala que el colectivo estuvo “muy implicado”, garantizando la movilidad pese a la huelga vigente en el transporte urbano.

Decisión de futuro

Sin embargo, parece improbable que estas quejas alteren los planes de la dirección del festival. Este cambio de rumbo, o vuelta al origen ya que inicialmente el festival se celebraba en Samil, no esperan que sea temporal, sino que buscan consolidarlos para las próximas ediciones, especialmente de cara a 2025, cuando cumpliría su primer cuarto de siglo.

“El cambio de escenario supone un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Queremos llegar a nuestro 25 aniversario en las mejores condiciones, y contribuir con el paisaje que ofrecen Samil y las Islas Cíes a aumentar el atractivo turístico de Vigo para visitantes nacionales e internacionales”, explicó a FARO su director, Joako Ezpeleta, antes del comienzo del mismo.

Para Iván Sánchez, presidente de Ahosvi, la asociación hotelera de la urbe olívica, es un “privilegio” poder contar con este tipo de pruebas “de campeonato mundial que nos muestran al exterior y atraen a espectadores muy diversos”. “Este año han cambiado los flujos de visitantes, pero cierto es que es una vuelta al origen. El enclave principal, en plena ría y con las Cíes de fondo, es de película”, destaca este portavoz hotelero.