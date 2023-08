La prueba piloto de trasladar el Skate a la playa de Samil en la pasada edición de O Marisquiño superó, y con creces, las expectativas de la organización del festival. Tanto fue así que animó a mover buena parte de las grandes disciplinas del evento de cultura y deporte urbano –Dirt Jump, BMX, Flatland y Break Dance– al arenal vigués, incluyendo también los conciertos, la oferta gastronómica y el mercadillo. Este cambio de rumbo, o vuelta al origen ya que inicialmente el festival se celebraba en Samil, no esperan que sea temporal, sino que buscan consolidarlos para las próximas ediciones, especialmente de cara a 2025, cuando cumpliría su primer cuarto de siglo. “El cambio de escenario supone un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Queremos llegar a nuestro 25 aniversario en las mejores condiciones, y contribuir con el paisaje que ofrecen Samil y las Islas Cíes a aumentar el atractivo turístico de Vigo para visitantes nacionales e internacionales”, explicó su director, Joako Ezpeleta.

Servicios de transporte

Para poder reforzar esta ubicación como intrínseca del festival es necesario contar con un buen servicio de movilidad, imprescindible al tratarse una zona que no es céntrica y a que, generalmente, no es fácil acudir andando. El transporte público se vuelve fundamental en este punto, si bien son conscientes de que la huelga de Vitrasa se ha convertido en un handicap en esta pretensión. Por ello, desde el festival han propuesto hasta tres ubicaciones diferentes para facilitar los desplazamientos en turismos particulares y que no exista problema luego para aparcar, ya que en la zona de la playa será prácticamente imposible.

Zonas de aparcamiento

Estas zonas de aparcamiento recomendadas son, por un lado el eje Bouzas-Balaídos-Zona Franca para continuar andando hasta las inmediaciones del festival, también la zona del skatepark de Navia, que queda relativamente a mano de Samil y por último, ofrecen una alternativa más cercana. Concretamente se trata de las inmediaciones de un campo de fútbol de A Xunqueira, ubicado bajo el puente de la VG-20 y al que se accede a través de la Rúa do Río.

Para llegar a este punto, el festival requiere de dos intensas semanas para realizar todo el montaje de las estructuras de las pruebas, que requieren de las manos de hasta 500 trabajadores.

Tráfico

Los cortes de tráfico también están a la orden del día y desde el Concello se ha regulado el tráfico en la Avenida de Samil –donde se están montando el Dirt Jump– y aportando un desvío alternativo anterior al museo Verbum para poder continuar hasta la rotonda de la pista de aeromodelismo. Precisamente será en esta zona, en As Dornas, donde se ubicarán los conciertos. Junto a Samil,el Náutico acogerá la prueba de Basket 3X3 y Porta do Sol la batalla de gallos.

Deportistas olímpicos buscan el oro en Vigo

Como es habitual en los últimos años, O Marisquiño contará de nuevo con una gran presencia de deportistas internacionales de los deportes urbanos que forman parte del programa. El polaco Dawid Godziek (Dirt Jump), el venezolano Daniel Dhers (BMX) el portugués Iván Monteiro (Skate) y el olímpico español Danny León (Skate) son algunos de los grandes nombres que estarán presentes en una edición que convertirá a Vigo en una minisede olímpica durante el fin de semana, ya que el programa del festival cuenta con cuatro disciplinas que forman parte del programa de las olimpiadas de 2024: Skateboarding, BMX, Basket 3x3 y Break Dance.

En BMX, O Marisquiño volverá a contar con el británico Alex Kennedy, uno de los grandes de la modalidad de Street en el panorama intencional, el estadounidense Jeremy Malott, medallista en los X Games en la modalidad Park, o los españoles Courage Adams, ganador de las cuatro últimas ediciones de O Marisquiño en Street y Teresa Fernández-Miranda, quien nunca se ha bajado del podio en sus participaciones. El Dirt Jump, la disciplina más espectacular del evento, vuelve a contar con muchos participantes internacionales, si bien el gran aclamado es el vigués Miguel Guerrero, Carolo, campeón de los últimos años.

Máxima categoría

El promotor y creador del festival, Carlos Domínguez ‘Pity’ destacó la importancia del trabajo que ha realizado la organización para contar con pruebas deportivas de la máxima categoría internacional, lo que permitió que este año estén presentes en Vigo deportistas de la más elevada categoría.