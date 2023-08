Una de las grandes citas del verano en el municipio vigués es sin duda la celebración de O Marisquiño, que centra este año buena parte de sus pruebas en el arenal de Samil. ¿Ventaja? El marco idílico de las playas y Cíes. ¿Inconveniente? Su distancia del centro o núcleo urbano. Por ello, uno de los puntos más importantes para la organización del festival son los desplazamientos, la facilidad con la que los asistentes, desde familias a deportistas, pudieran llegar hasta el lugar donde se dispondrán las diferentes disciplinas. Con la huelga de Vitrasa ya confirmada por el comité de trabajadores de la empresa para dicho fin de semana –del 11 a 13 de agosto–, los taxistas de Vigo han querido dar un paso adelante para garantizar estos desplazamientos, que se esperan masivos.

Calidad y cantidad

Así, han propuesto al Concello de Vigo un cambio en la ordenanza correspondiente a los descansos diurnos del sector, de manera que durante el fin de semana que se celebra o Marisquiño, estos descanso quedan interrumpidos. “Es responsabilidad de nuestro colectivo garantizar una adecuada prestación del servicio de taxi en cuanto a cantidad y calidad”, solicitaba el presidente de la Junta Directiva de Autopatronos del Taxi de Pontevedra, Emilio Mosquera.

Aumento de la demanda

Y es que, añade, “para los días 11, 12 y 13 de agosto se prevé un importante aumento de la demanda de nuestro s servicios, unido al resto de fiestas, eventos, turismo, etc.” por lo que han acordado suspender, de forma temporal, sus descansos obligatorios; medida que ya ha sido aprobada por el Concello.

Aprobación del Concello

En dicha solicitud, se hace también referencia a la huelga de Vitrasa que paralizará muchos buses en fechas clave lo que hace prever a los taxistas “una demanda de transporte colectivo que se verá incrementada con respecto a otras ediciones”. En base a estos argumentos, el Concello sostiene que es procedente adoptar medidas para garantizar que el servicio sea suficiente para satisfacer la demanda y evitar que esta sea superior a los desplazamientos.

Preocupación de O Marisquiño

Y es que en varias ocasiones, la dirección del festival ya mostró su preocupación por estos desplazamientos desde el centro o parroquias a Samil teniendo en cuenta la huelga, ya confirmada, de los trabajadores de Vitrasa durante el fin de semana de O Marisquiño precisamente por el alto volumen de usuarios y desplazamientos que se esperan.

Tanto es así, que la propia dirección propuso varios espacios para aparcar los vehículos personales a una distancia relativamente cerca del festival y que ahora viene a ser reforzada por esta medida de los taxistas del municipio.

Inversión municipal

Hoy, a una semana del inicio del festival, la organización presentará de forma oficial el festival desvelando los últimos entramados que lo rodean. Una de las cuestiones que más bullicio generó en estas jornadas previas fue, como ya es habitual, su financiación pública, ya que hay que recordar que el festival es completamente gratuito para todos los usuarios. El alcalde Abel Caballero anunció que entre la aportación municipal y la de la Diputación de Pontevedra, la cifra total escala al 1,14 millones de euros, criticando la ausencia de partidas de la Xunta de Galicia.

Sin apoyos de la Xunta

Precisamente, la delegada territorial autonómica en Vigo, Ana Ortiz, aseguró que la aportación de la Xunta no se otorgó porque no fue solicitada por la organización del festival.“Desde el festival non se dirigieron al Gobierno gallego en ningún momento para contar con el apoyo de la Administración autonómica, por lo que es imposible conceder ayudas a quien no las solicita”, apuntó Ortiz.

Ademais,recalcó que fue decisión “unilateral” de Concello y organización trasladar a Samil la proba que tradicionalmente patrocinaba la Xunta en el centro. “La estrategia permanente del alcalde de torpedear la labor del Gobierno gallego llega hasta el punto de vetar el patrocinio de eventos”, concluyó.