“Una romería urbana única en Galicia”. Así describía el presidente del Celta, Carlos Mouriño, una de las más importantes festividades de nuestra ciudad, la de San Roque, durante el pregón. La colaboración entre el equipo vigués y la hermandad del Santo Milagreiro respira Vigo por los cuatro costados y se da en un año más que especial para los celestes: el de su centenario. Así, dos de las entidades más antiguas y solemnes de Vigo se unen para rendirle un particular homenaje al patrón popular de la ciudad que los vio crecer y convertirse en lo que son hoy en día.

Mouriño aprovechó la oportunidad para reivindicar el valor de la festividad: “Es una romería que todo vigués, de cualquier generación, conoce”. El propio dirigente se encomendó al santo: “Desde ahora en adelante desviaremos las peticiones de milagros, que a veces nos llegan, al santo, que tiene más experiencia en estas lides”.

Carlos Mouriño leu o pregón das tradicionais festas de San Roque, que cada ano reúnen a miles de vigueses na romaría urbana máis antiga de Galicia



O presidente recibiu ademais en nome do club a medalla da Irmandade Cultural e Social de San Roque como devoto honorífico

El presidente también quiso comparar la importancia del centenario del Celta con la importancia de San Roque en Vigo. “No Celta temos a Oliveira dos cen anos, en Vigo temos a romaría de San Roque” e incluso se atrevió con algún que otro chascarrillo. “Aquí la gente le reza al santo y en Balaídos a veces rezan porque no les queda otra”, señaló.

Un discurso lleno de analogías entre el club y la ciudad olívica, destacando la de la fundación del Celta con la de la creación de la hermandad. “En unos días se cumplirá cien años del día en el que el Fortuna y el Sporting decidieron hacer un acto de altruismo en el que renunciaban a su identidad para crear un club que represente a Vigo y a Galicia, así como en el 1951 los vecinos de este barrio, de manera altruista, crearon la hermandad de devotos de San Roque para que esta tradición crezca y perdure”. Por último destacó el importante papel que tanto el equipo como el santo tienen en la cultura gallega: “O Celta e San Roque son a esencia de Galicia”.

El multitudinario discurso del presidente celtista fue el punto de partida de una noche memorable en el pazo vigués. The Hendersons pusieron a bailar a todos los asistentes al ritmo de “Can’t Buy Me Love”, “I Want To Hold Your Hand” o “Help!” de The Beatles. El grupo vigués en tributo a la legendaria banda de Liverpool hizo la labor de teloneros para el plato fuerte de la noche de ayer, el grupo La Guardia. Los autores de grandes canciones como “Cuando Brille el Sol”, “El Mundo Tras el Cristal” o “Mil Calles Llevan Hacia Ti” visitaron elcéntrico parque de San Roque, lleno hasta la bandera, dentro de la gira en conmemoración del 40 aniversario de la banda.

Una oferta musical que hoy continuará con las actuaciones de Gaiteiros Gonzalo Caride Banda, a las 13:00 horas, seguida de Nacional 81 a las 13:30. Por la tarde se podrá disfrutar del grupo O Fiadeiro, a las 20:30 horas, seguido de la actuación del Trio Somoza a las 22:00 horas y los San Rockers a las 23:00 horas.