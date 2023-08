El parque de bomberos de Coruxo se vio obligado de nuevo a cerrar este sábado por "falta de personal", quedando únicamente abierto el de Teis. Así lo han denunciado desde la comisión del cuerpo, integrado por varios sindicatos, que incide además en la celebración durante este fin de semana del festival de deporte urbano O Marisquiño.

"Este fin de semana no es uno cualquiera, se está celebrando O Marisquiño, con una afluencia altísima de personas en nuestra ciudad, con el consiguiente aumento de las posibilidades de emergencias", subrayan en una nota de prensa. En ella, además, señalan que precisamente la zona de Samil, donde este año se concentra la mayor parte de los eventos de la cita, debería ser cubierta por los efectivos del parque anulado. "Se hace casi imposible desde el parque central de Teis la operatividad del servicio: el tiempo de respuesta ante una emergencia en Samil aumenta en casi 15 minutos". A ello le suman la "escasez de medios materiales y humanos", con "solo 5 bomberos operativos".

De este modo, continúan, el Concello de Vigo "sigue incumpliendo los mínimos que aprobó en la junta de gobierno local".

En el comunicado, finalmente, reclaman que se cubran las vacantes del servicio, "se modernice la plantilla adaptándola a las necesidades actuales de la ciudad, se ejecuten urgentemente todas las OEP (Oferta de Empleo Público) pendientes y se desbloqueen las bases paralizadas desde el año 2022". "La seguridad no puede depender de la suerte, no haber previsto un evento de estas características desde el punto de vista de la seguridad no se le puede permitir a un gobierno municipal", zanjan desde la comisión, formada por los sindicatos CC. OO., SICO, CUT, UGT y CIG.