El sector empresarial urge a Concello y Xunta más entendimiento para aprobar el Plan Xeral

Aprobar provisional y definitivamente el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) cuanto antes. Es la petición que lanzan los sectores de la construcción, la promoción y el mercado inmobiliario, pero también los vecinos. Urgen a la Xunta de Galicia y el Concello que trabajen mano a mano y dejen de lado los colores políticos para dar salida a un instrumento por el que espera la ciudad desde hace años y está llamado a impulsar la economía y los servicios de la urbe más grande de Galicia. Las metas: lograr seguridad jurídica para atraer inversiones, conocer cuanto antes el resultado de las alegaciones presentadas –más de 4.000– para saber la calificación final de las parcelas particulares, por ejemplo, y evitar que decaiga el Instrumento de Ordenación Provisional (IOP).

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido, muestra la “preocupación” del gremio por la demora en la tramitación de la revisión del Plan Xeral, una coyuntura que, según advierte, puede alejar de Vigo operaciones pensadas inicialmente para acometer en la ciudad. “Hemos pedido repetidas veces a las administraciones implicadas que se pongan a ello para aprobar el documento. Es un objetivo clarísimo y evidente”, destaca antes de trasladar su “incertidumbre” al respecto de la vigencia de la ordenación provisional.

Misma petición lanza el presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP), Miguel Caruncho. Reclama a Xunta y Concello “que se entienden lo más rápido posible” para lograr el OK al Plan Xeral y comunica su preocupación, al igual que Garrido, por la vigencia del Instrumento de Ordenación Provisional. “Hay expectación al respeto de ambas cuestiones. El IOP nos permite trabajar en determinadas zonas, aunque no en todas las que desearíamos; si decae, se frenarían las promociones y, por tanto, la actividad”, apunta, a la vez que advierte de que hay “muchas inversiones paradas” a la espera de que se determine el nuevo PXOM. “Supondrá una carga de trabajo muy importante no solo en la ciudad, sino en toda la provincia”, anticipa.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, también pide “que se pongan de acuerdo” el gobierno municipal y el autonómico para llegar a buen puerto con la revisión del Plan Xeral, un paso que permitiría dar carpetazo al estado de “incertidumbre” y “preocupación” que se respira en los sectores afectados: “Los políticos nos reclaman colaboración público-privada. Nosotros urgimos colaboración público-pública. Es imprescindible que esté aprobado cuanto antes. Los empresarios necesitan planificar sus inversiones. La construcción genera economía, fijación en el territorio y mucho trabajo”. Añade que la pérdida de vigencia del IOP sería “muy mala”: “Supone quedarse en territorio de nadie. Es la herramienta que tenemos para promover y construir”.

“La falta de entendimiento entre administraciones solo perjudica a Vigo, a los vigueses y a todas las actividades económicas que se ubican en la ciudad" Benito Iglesias - Presidente de Fegein y Asemi

También demanda urgencia en la aprobación del Plan Xeral el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi) y la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias. Subraya que la ciudad necesita “sin demora” seguridad jurídica en materia de urbanismo a través de este instrumento. “La falta de entendimiento entre administraciones solo perjudica a Vigo, a los vigueses y a todas las actividades económicas que se ubican en la ciudad. Debe primar siempre el interés general. Vigo recupera inversiones e inversores que, hasta hace un tiempo, apostaban por el norte de Portugal o la comarca de A Coruña. Para que las inversiones y la generación de empleo se sigan produciendo, se necesita menos burocracia, más agilidad administrativa y de las administraciones y muchos menos palos en las ruedas por parte de quienes tienen la obligación pública de facilitar, gestionar y agilizar los recursos y trámites”, sentencia.

No solo el sector empresarial hace presión para conseguir que Xunta y Concello den luz a un nuevo Plan Xeral. También los ciudadanos, como destaca la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec), María Pérez, que traslada la preocupación mostrada por los vecinos ante la “falta de respuestas e información” sobre las alegaciones a la revisión del PXOM. Fuentes municipales destacaron a FARO a finales del año pasado que los afectados sabrán si sus sugerencias se incluyen o no en el documento cuando se apruebe provisionalmente. Las respuestas formales individualizadas se realizarán por vía telemática o carta una vez se valide definitivamente el nuevo Plan Xeral, “como establece la ley”.

Plazo de vigencia de la ordenación provisional

Precisamente, la Favec recurrió recientemente ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la suspensión del cómputo del plazo de vigencia del IOP, medida acordada por la Xerencia de Urbanismo en abril: decidió paralizar el transcurso del plazo para conseguir la aprobación provisional del Plan Xeral en revisión por el tiempo que medie entre el día en el que se materializó la petición del informe a la Axencia Galega de Infraestruturas, 5 de abril, y la fecha de recepción del informe solicitado –no ha trascendido su entrega por ahora– hasta un máximo de tres meses.

La aprobación provisional se debe realizar en el plazo de tres años y medio desde la fecha de publicación del acuerdo de aprobación definitiva del IOP. Hay un pero: el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 suspendió los plazos administrativos durante 82 días –desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 3 de junio de 2020–. Por lo tanto, el plazo para la aprobación provisional no termina hasta 82 días después de la fecha prevista inicialmente. Según un informe del secretario del pleno, sería el 18 de mayo, pero la suspensión del cómputo del plazo de vigencia del IOP durante tres meses –desde el 5 de abril hasta hoy, 5 de julio– haría que decayese el 17 de agosto –se cuentan los días que restaban desde el 5 de abril hasta el 18 de mayo–.

De todos modos, la Xunta señala que no decaería en mayo, sino a mediados de julio si se tienen en cuenta solo los días hábiles. Fuentes del Concello destacaban meses atrás que sería en torno al 10 de junio. Lo cierto es que se desconoce el día oficial al respecto, lo que incrementa la incertidumbre de la ciudad y hace todavía más necesario que las administraciones responsables se pronuncien al respecto de esta cuestión capital.

En todo caso, parece complicado que se pueda aprobar provisionalmente el Plan Xeral antes de cualquiera de las fechas mencionadas. Y es que el paso previo es superar el informe de evaluación ambiental –proceso que se puede demorar meses– una vez los 16 documentos dependientes de la Xunta tengan luz verde: están pendientes el de Patrimonio e Infraestruturas.

Si no se cumple el plazo, decaería el IOP, por lo que, para analizar la clasificación del suelo en los ámbitos recogidos en este instrumento, habría que volver a lo que se establece en el PXOM de 1993 y sus modificaciones –no se podrían dar licencias desde Urbanismo durante meses en las zonas afectadas, pero se mantienen las emitidas con el IOP en vigor– y esperar a que se actualicen con la aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Los informes pendientes: Patrimonio e Infraestruturas

La aprobación provisional –el paso anterior a la definitiva y el posterior a la inicial, conseguida en agosto de 2021– de la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) “está bloqueada”, en palabras de la concejala de Urbanismo, María José Caride, porque la Xunta “tuvo miedo” de emitir antes de los comicios municipales –celebrados el 28 de mayo– los informes de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y la Axencia Galega de Infraestruturas, que son los que están todavía pendientes de validación para pasar al escalón siguiente: superar el informe de evaluación ambiental.

Caride acusó recientemente al gobierno gallego de retrasar la aprobación “más de 12 meses” y asegura que “no existe ninguna razón técnica para que no emita esos informes favorables de forma inmediata”. El PP no lo ve así. La portavoz popular en el Ayuntamiento vigués y presidenta del partido en la ciudad, Marta Fernández-Tapias, solicitó a la Xunta prorrogar los plazos legales para la aprobación provisional del Plan Xeral ante la “incompetencia e inacción” del equipo socialista de Abel Caballero.