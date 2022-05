“El PXOM estará aprobado de forma definitiva en el último trimestre de 2023”

Con el reto de sacar adelante el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que entierre de una vez por todas el de 1993 y con el orgullo que le permiten sentir los logros alcanzados en el seno del gobierno local y en su etapa como conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes. Así llega la concejala de Urbanismo y cuarta tenienta de alcalde de Vigo, María José Estévez Caride (Vigo, 1966), a su séptimo cumpleaños al frente de uno de los departamentos más exigentes de la política municipal. Avanza los plazos del Plan Xeral y de obras de calado en la urbe y destaca novedades para zonas devaluadas, como los entornos de Beiramar y el de Alfageme.

–¿Vigo tendrá nuevo PXOM en 2023 o habrá que esperar más?

–Espero que en 2023.

–¿Podría concretar cuándo?

–Probablemente, en el último trimestre de 2023. Es una fecha dicha con cautela. Dependerá de los informes que son preceptivos previa la aprobación definitiva. Sí vamos a tener el documento en condiciones de que se apruebe provisionalmente en el primer trimestre de 2023. Después de esa aprobación provisional, que hace el Concello, tiene que recabarse todavía un informe de la Xunta y los informes sectoriales previos a la aprobación definitiva, de Costas y Aviación Civil. Ya tenemos sus informes después de la aprobación inicial, ya estamos en contacto con ellos para resolver dudas o problemas que puedan hacer, por lo tanto, esperamos que no generen problemas. Si esos informes se emiten rápido y no hay ningún problema, la aprobación se podrá hacer inmediatamente después. En cualquier caso, si hay que corregir algo, no esperamos que se demore mucho.

–¿Cree que las elecciones municipales pueden poner en riesgo su aprobación definitiva el próximo año?

–Espero que no influya. Si tengo que evaluar el trabajo de los técnicos de la Xunta, no tengo temor, pero, si me fío de las declaraciones de algunos de los representantes políticos del PP, algún temor existe. El portavoz del PP en el pleno del Concello [Alfonso Marnotes] reiteradamente ha dicho que este plan no se va a aprobar. Me surgen todas las dudas y alarmas. De todos los informes que realizó la Xunta, que fueron 16, solamente cuatro no eran favorables a la aprobación del PXOM. De esos cuatro, que ya hemos respondido, dos de ellos hemos respondido hace meses y no tenemos ninguna información contraria. Los más importantes respecto a la tramitación del Plan, como puede ser el informe de Augas de Galicia, es favorable, por lo tanto, no encuentro razones técnicas para que exista una oposición al Plan, pero sí es verdad que desconfío del posicionamiento político que el PP pueda tener.

–¿Hay temor a que pueda ser tumbado por la Justicia, como pasó con el de 2008?

–No. Creemos que lo estamos haciendo con las suficientes garantías legales para que tenga todos los parabienes. De todos modos, la experiencia demuestra que los Planes Generales, en muchas ocasiones, cuando terminan en el Tribunal Supremo, son anulados incluso por razones que, a veces, no parecen demasiado importantes para el normal funcionamiento de una ciudad. Por este motivo, ya hace bastantes años, tanto el Gobierno anterior como el actual y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) trabajan en una modificación legal que cambie el régimen jurídico de los planeamientos, tiene el apoyo de todas las fuerzas políticas. Lo que no parece muy normal es que, por ejemplo, un Plan General se pueda anular por insuficiencia de un informe de género, pongamos por caso, o por insuficiente motivación de un informe medioambiental de la Xunta, como el caso de la a anulación del Plan de Vigo, y eso no sea subsanable y todos los documentos que emanan de ese Plan sean automáticamente anulados. No parece que sea la forma que dé más garantías. Deberían ser subsanables los defectos de tramitación, los que no son graves.

–¿Esta modificación podría beneficiar al Plan Xeral de Vigo?

–No lo sé, no depende de mí. Confío en que va a tener todos los requisitos que amparen la legalidad y en que no tenga ningún problema.

–¿Qué puntos del PXOM son los más fuertes con respecto al de 2008?

–Fundamentalmente, lo que hace esta revisión del PXOM es hacer un ejercicio de realismo. Creo que nos situamos en un escenario tanto de crecimiento de las expectativas de la ciudad o necesidades residenciales muchísimo más realista, por lo tanto, basadas en el papel fundamental de que queremos que Vigo siga siendo la cabecera del área metropolitana, centro de la eurorregión, principal polo de la actividad económica del Noroeste de España y eje fundamental de la actividad de Galicia. Es un plan muchísimo más acotado en las expectativas de crecimiento y, por otra parte, pone en valor de forma clara la necesidad de proporcionar a los ciudadanos zonas verdes, espacios libres y dotaciones en cantidad suficiente. No piensa solamente en proporcionarlos para los nuevos desarrollos que va a tener el Plan, sino también para la ciudad que ya tenemos consolidada. Pongo por ejemplo la generación de un espacio de calidad en zona verde, espacio libre, punto de encuentro, en el entorno entre la calle Aragón y la Travesía de Vigo, donde el crecimiento urbano no ha generado, no ha ido acompasado de espacios de calidad donde los ciudadanos puedan tener su esparcimiento. Ahí, se propone la generación de un gran parque urbano con la ampliación del parque Matías, pero no una ampliación menor, sino de unos 30.000 metros cuadrados. Otro ejemplo: la transformación del corredor del Lagares es un verdadero corredor de sostenibilidad en la ciudad: la revisión del PXOM propone multiplicarlo por más de tres su dimensión. El elemento medioambiental está presente desde la génesis del PXOM. Hay un esfuerzo adicional por poner encima de la mesa la necesidad de dotar a la ciudad de zonas verdes, espacios libres y dotaciones. Y tiene otro elemento muy importante: en contra de las expectativas especulativas de los Planes anteriores, este Plan, desde el momento cero, quiere que todos los ciudadanos que quieran vivir en Vigo puedan optar a unas condiciones de vivienda que les permitan poder comprarlas. Significa, por lo tanto, que hacemos un esfuerzo adicional en dotar a este planeamiento de vivienda protegida en cantidad suficiente, colocando el porcentaje de vivienda protegida en un 37%, el doble del mínimo legal que la actual legislación nos obliga a tener, por lo tanto, un esfuerzo muy importante. Además, queremos hacer intervenciones a dos ritmos: un plan de choque e intervenciones mientras el Plan va evolucionando. A día de hoy, Vigo es la ciudad gallega con mayor demanda de vivienda sometida a régimen de protección, tenemos a más de 5.500 inscritos en el registro de demandantes. Las iniciativas que tiene desarrolladas el titular de la competencia, que es la Xunta de Galicia, atenderían en Navia a 1.600 viviendas por las que llevamos esperando desde el año 2008, un volumen insuficiente para atender la necesidad que hay. Por lo tanto, proponemos un plan de choque adicional para hacer en un plazo lo menor posible un volumen de viviendas en suelo donde el 90 o 100% del suelo se destine a generar vivienda sometida a régimen de protección, por ejemplo, en la parcela que el Concello tiene donde está el Parque Central de Servicios, en Lavadores. Ese plan de choque será después acompañado por el normal desarrollo de la vivienda de protección en un 30% en todos los ámbitos de desarrollo.

–¿Ya se ha remitido de vuelta a la Xunta algún informe de los desfavorables o con condiciones?

–Hay informes que son favorables, pero que siempre advierten de alguna cuestión o te dicen que puedes mejorarlo en algo, por lo tanto, todos esos informes ya los hemos contestado. Del mismo modo, los informes desfavorables también estamos o bien con reuniones o bien ya hemos emitido informe para que las administraciones nos respondan. Hemos pedido una reunión a la Dirección General del Patrimonio para intentar clarificar las cuestiones que tienen que ver con su informe. Hemos hecho un informe previo, pero antes de enviarlo, queremos contárselo de forma directa. Lo mismo ocurre con Aviación Civil. Hemos respondido ya a la Dirección General de Movilidad o Portos de Galicia. Han pasado bastantes meses y no hemos tenido respuesta, entendemos que los informes son favorables.

–¿A qué actuaciones les daría prioridad una vez esté aprobado el PXOM?

–Aparte de la vivienda sometida a régimen de protección, que es una prioridad sin duda, creemos que en el primer estadio de ejecución del Plan debemos iniciar esas acciones, tenemos que dar prioridad a las que van a mejorar la calidad de los ciudadanos y tienen que ver con la resolución de problemas de movilidad. Todos los ciudadanos podemos entender que la zona de Plaza de España es una actuación que debemos impulsar lo más rápido posible para peatonalizarla y se mejore la vida de los ciudadanos del entorno. También es una actuación muy importante la que permitirá abrir un nuevo vial desde la avenida de Madrid hasta Vázquez Varela para resolver parte de los problemas de movilidad. Todas las acciones que van a tener como misión fundamental resolver algún problema de movilidad o zonas verdes y espacios libres vamos a priorizarlas. Las prioridades están establecidas en el documento de revisión por periodos de cuatro años. La recuperación del patrimonio industrial, como La Panificadora o Alfageme, también es prioritaria.

–¿Cuándo se empezarían a construir las viviendas de protección recogidas en el documento?

–Espero que, al menos en los siguientes cuatro años después de aprobarse el PXOM, tengamos a gente viviendo en viviendas del Parque Central.

Serán las primeras en construirse.

Sí. Es un suelo que ya es de titularidad municipal. En la mayor parte de los suelos, tendremos que hacer un trabajo previo de expropiación o negociación con los propietarios, que siempre puede llevar un poco más de tiempo.

–¿Cree que el suelo urbanizable liberalizado con la aprobación definitiva será suficiente para frenar la subida de precios de la vivienda libre?

–Hay una apuesta importante en el PXOM por la vivienda sometida a régimen de protección también de alquiler. Esto, por lo tanto, hará que baje el precio.

–¿Y en la vivienda libre?

–En la medida en que se colocan más viviendas en el mercado, seremos capaces de bajar el precio, aunque más condicionados con la evolución del precio global de la vivienda a nivel Galicia y España. El volumen de vivienda sometida a régimen de protección tanto de alquiler como de propiedad esperamos que contribuya a bajar los precios. Creemos que así será.

–¿Qué zonas tendrán Planes Especiales?

–Tenemos muchas en la ciudad. Esta revisión del PXOM no parte de la base de que todo está mal en Vigo. El Plan de 2008 sí consideraba que estaba todo mal en muchas zonas de Vigo y, por lo tanto, todo había que cambiarlo. Es un ejercicio poco realista. La ciudad tiene sus singularidades, y tenemos que intentar que sus singularidades se refuercen, mejoren, las dotemos de servicios, pero que puedan seguir existiendo esos planes especiales. Algunos Planes Especiales están vinculados a las dotaciones medioambientales, como el del Lagares, o los que tienen que ver con ejecución de infraestructuras y dotaciones deportivas, pero, además, hay unos Planes Especiales en Cambeses, A Rola, en el barrio de Ribadavia. Son Planes Especiales que delimitan zonas en las que ya tenemos muchas viviendas y parcelas, a veces, con tamaño no excesivamente grande, donde hacer un desarrollo urbanístico es muy complicado porque hay mucha gente viviendo, pero que, sin embargo, es posible generar espacios que permitan la rehabilitación de esas viviendas y la generación de pequeñas dotaciones que mejoren la vida de los ciudadanos y resuelvan problemas de movilidad que tienen a día de hoy.

–¿Podría citar alguna actuación prevista en esas zonas?

–En Valladares, dentro del Plan Especial, está la generación de un espacio verde que nos permita ir caminando por el río Barxa y llegar desde Valladares, desde donde está el Centro Cultural, llegar caminando hasta el Parque Tecnológico y el hospital Álvaro Cunqueiro. Además, con la transformación que haremos de Clara Campoamor para que sea aun vial más urbano, con una zona verde anexa. En casi todos los Planes Especiales, además, los elementos singulares del Patrimonio se pretenden reforzar al mismo tiempo que, obviamente, pequeñas intervenciones que tienen como finalidad mejorar el entorno.

–El nuevo PXOM no contempla la construcción de líneas de metro ligero. Usted defendió su puesta en marcha en Vigo como conselleira de Política Territorial. ¿Ya no le hace falta a la ciudad este medio de transporte?

–Hay muchas cosas que han cambiado desde 2005. La experiencia ha demostrado que tenemos que tener los pies muy en el suelo respecto a las operaciones que financieramente somos capaces de mantener. En ese sentido, me parece que hemos hecho un esfuerzo todos por pensar que los recursos que tenemos, que, después de la crisis de 2008, hemos descubierto que son menores que las expectativas, los tenemos que destinar a aquellos proyectos que tengan más rentabilidad y viabilidad. Tenemos los pies en el suelo apostando por que el transporte público sea el que tenemos reforzado, pero, sin duda, porque el elemento de sostenibilidad ha aparecido con muchísima fuerza, y Vigo ha optado por una opción tremendamente inteligente, que es que la gente pueda caminar por una ciudad que no es muy grata para caminar, que tiene bastantes dificultades en algunos tramos en los que la orografía dificulta la movilidad peatonal, y estamos intentando resolver con el Vigo Vertical, que permite aproximar la ciudad y convertir el transporte peatonal en una realidad para la ciudad. Creo que lo que va a suponer el Halo para la movilidad de una zona fundamental de la ciudad, que es todo el entorno de García Barbón hacia la zona del Calvario, Urzáiz, Vía Norte, es muy importante.

–Entiendo que, si hablamos del tranvía, es la misma explicación.

–Creo que hay una zona de las vías antiguamente utilizadas en la medida en que en Guixar puede desaparecer la estación porque ya no llegan los trenes allí que, a lo mejor, con el paso del tiempo, se puede replantear como una vía que tenga otra utilización, pero, a día de hoy, no tiene sentido. La estación todavía se está usando, y de forma intensa para las mercancías. Un uso compatible de las mercancías con otros usos parece que podría ser algo que, ene el futuro, pueda ser interesante.

–¿Se ha respondido alguna alegación al PXOM hasta la fecha?

–No. Si, por respuesta, se entiende la comunicación formal de las alegaciones presentadas, no. El proceso se hace con la aprobación definitiva, que es la que dice qué alegaciones se aprueban, qué alegaciones se rechazan, cuáles se aprueban parcialmente, y, a partir de ahí, apruebo un documento. Antes de empezar con el estudio pormenorizado de las alegaciones, aunque muchas ya las hemos visto porque el tiempo pasa, y muchas son contradictorias con lo que nos dicen los informes sectoriales, por lo tanto, primero, respondemos a los informes sectoriales, a llegar a un acuerdo con las administraciones públicas y, a partir de la definición de esos aspectos, vamos a empezar el análisis de las alegaciones para saber cuáles podemos incorporar y cuáles no. Nuestra voluntad es que todas aquellas alegaciones que puedan ser incorporadas porque no van en contra de ningún informe sectorial y porque son cuestiones de matiz que, en algunas ocasiones, incluso nos ayudan a corregir errores que hemos podido cometer, las vamos a aceptar. Las estudiaremos con la mejor predisposición para que, entre todos, podamos mejorar el documento.

–¿Podría avanzarme algunas de las alegaciones que se tendrán en cuenta?

–Podría decirte que hay algunas que tienen que ver con que, en el Instrumento de Ordenación Provisional, se definían algunas parcelas como suelo urbano consolidado que, ahora, o bien por un error o un matiz o algo, no se han incorporado. Casi todas esas peticiones de que sigan siendo suelo urbano consolidado, siempre y cuando cumplan los requisitos legales, porque la Ley de suelo cambió por el camino, se van a mantener.

“Los afectados por el vial de Beade van a poder mantener sus residencias en sus parroquias”

–El vial de Beade generó miles de alegaciones. ¿Se va a construir?

–Las alegaciones que se presentaron a este PXOM son 4.500. Al de 2008, fueron 61.000. Si no recuerdo mal, el Plan de 1993 tuvo más alegaciones que este, por lo tanto, es un ámbito bastante acotado. Me reuní en varias ocasiones con los representantes de la plataforma y entiendo que las personas, legítimamente, defiendan sus intereses particulares por un viario cercano a tu casa, puede no ser lo más deseable, pero al Concello le corresponde velar por el interés general, y, en la búsqueda de in interés general, todos somos conscientes de que, cuando la nueva autovía en túnel de Porriño llegue al entorno de la avenida de Madrid, vamos a necesitar diversificar el tráfico y hacer que esa vía sea permeable al resto de grandes generadores de la ciudad. Eso pasa por una actuación como esa. En cualquier caso, creo que se pretende buscar un itinerario que sea lo más razonable posible, tanto es así que, en una ciudad que tiene viviendas unifamiliares por casi cualquier sitio, la cifra de viviendas unifamiliares afectadas es relativamente pequeño y no debemos olvidar que a los ciudadanos hay que darles una correcta compensación de los perjuicios que se le causen. Esa compensación tiene que ser la adopción de medidas medioambientales para que el impacto, sea cual sea esa vía, sea el menor posible, por un lado, y, por otro, la justa compensación de los intereses particulares que se ven afectados. Es un vial muy necesario para vertebrar la ciudad y resolver los problemas de movilidad. En ese sentido, hubo una propuesta de la mano de la Entidad Menor Local de Bembrive, que nos exteriorizó que había ciudadanos que decían que, si no podían vivir en esa zona, se irían a otra parroquia, puesto que no tienen suelo. Esa reclamación se va a atender. Los ciudadanos afectados directamente por el vial van a poder mantener sus residencias en sus parroquias, diseñaremos alguna bolsa de suelo que, además, el Concello tendrá como finalidad que sea para los realojos de las personas afectadas por estas intervenciones o cualquier otra que pueda surgir en el entorno.

–¿Qué pasará con las personas cuyas casas quedarán a escasos metros de esta nueva infraestructura, que no van a recibir compensación económica por normativa al no afectarles directamente a su suelo, pero verán reducida su calidad de vida?

–Hay que adoptar medidas medioambientales que hagan que el perjuicio que podría ocasionar el vial a los ciudadanos sea el menor posible: pantallas verdes, pantallas acústicas, etc. Algunas vías que se hicieron en Vigo que no fueron muy sensibles al entorno. Nosotros partimos de la base de que queremos y somos sensibles al entorno por el que pasará, intentando minimizar su impacto, por eso, entre otras cosas, ese trazado se define en una buena parte en túnel o viaducto. No es de las acciones que van a ir en primer lugar. Partimos de que el nuevo vial a Porriño será un elemento central para condicionar la movilidad del entorno, por lo tanto, será para los últimos cuatrienios de vigencia del Plan. Por lo tanto, tendremos tiempo de pensar y poder definir de forma clara las condiciones del vial. Muchos ciudadanos hoy no se plantearían moverse por Vigo si no existiese Clara Campoamor o la VG-20, por ejemplo.

–¿En qué situación quedará el entorno del río Eifonso?

–Por primera vez, se establece una zona de cautela y protección para el río Eifonso. Me gustaría reforzar, además, la calidad medioambiental de este río. De las pocas fraguas que tenemos en la ciudad. Entendemos que es un espacio natural absolutamente singular. La propuesta inicial que hacía el Ministerio para la nueva autovía en túnel a Porriño era una alternativa que iba pegada al trazado del río. El equipo redactor del PXOM hace un esfuerzo para intentar defender el río Eifonso proponiendo una alternativa con un túnel mucho más largo y se aleja del río. Fomento entendió que era una alternativa bastante mejor y la ha incorporado como la alternativa que cree que es la más robusta en términos medioambientales. El PXOM defiende las fraguas del río Eifonso y genera suelo rústico de especial protección de aguas en todo su contorno generando espacios verdes. Hace una apuesta por su preservación.

–¿Qué espacios hay en Vigo para que el Celta desarrolle los proyectos que tienen en mente en Mos y los ya ejecutados?

–Tendría las instalaciones de A Madroa, que podría utilizarlas. Y se le trasladó que podrían ser ampliadas. Además, diseñamos una zona dotacional deportiva muy grande en el entorno de A Balsa, con 120.000 metros cuadrados y perfectamente ampliable. Si el Celta tuviera interés, no existiría ningún problema en compatibilizar usos para todos los ciudadanos con usos del Celta a través del proceso legal conveniente, sin asignar a dedo. Es un entorno que tiene una comunicación directa con la VG-20, con lo cual, está muy bien comunicada con las vías de alta capacidad de la ciudad y, desde este espacio, se observa el estadio de Balaídos, con el que hay comunicación directa muy fácil. Es una ubicación ideal. En cualquier caso, como es un proyecto vivo, si el Celta trasladase que quisiera terrenos en la ciudad para desarrollar un proyecto, intentaríamos darle encaje a esa petición dentro de la revisión del PXOM, pero no nos ha trasladado nada. Sin haber sido trasladada, creo que cualquier petición podría tener encaje. Antes de irse a Mos, el Celta me planteó la posibilidad de tener suelo para poder desarrollar actividades deportivas en la ciudad y se le explicaron los cauces legales. En Vigo, curiosamente, no le servía que hubiese una concesión por un número de años de un suelo rústico de especial protección, pero le sirve en Mos un contrato de alquiler con una comunidad de montes. Siempre se ha respondido a sus peticiones.

–¿Cuándo empezarán las obras del Barrio do Cura?

–Creo que, en el segundo semestre de este año, ya vamos a ver las grúas. Espero que sea en verano. El proyecto de urbanización ya está aprobado, está en información pública. Analizadas las alegaciones, se aprobará definitivamente y, a partir de ahí, podrían comenzar las obras. También estarán las licencias de las obras de edificación, que empezaremos a tramitarlas cuando el proyecto esté definitivamente aprobado. Va a ir rápido.

–¿Se acabarán antes los espacios públicos o las viviendas o irán las actuaciones al mismo ritmo?

–Creo que se acabará casi todo a la vez, aunque queremos que la guardería sea de las primeras cosas que se ejecuten y se ponga en servicio. Hay una plaza pública con aparcamiento debajo. Para tenerla terminada, hay que tener terminado lo que esté debajo y a los lados.

–¿Cuándo estarán finalizados los trabajos?

–Puede que en el segundo semestre de 2024. Son unos dos años de obras.

–¿La reforma de la Praza da Igrexa qué plazos tiene?

–Creo que la obra la vamos a empezar a principios del año que viene y podría estar acabada en un plazo un poco inferior a los dos años, unos 20 meses.

–¿El revés judicial al proyecto de La Panificadora dilatará los plazos para su rehabilitación?

–Hemos logrado dos cosas muy importantes: con independencia de que un tribunal nos haya dicho que se anula, lo hemos recurrido y todavía tenemos que ver el recorrido que tiene, hemos protegido los edificios, porque los elementos catalogados no han decaído. No van a construir tres torres de ocho plantas, seguiremos teniendo La Panificadora. Esto supone que el proceso de expropiación nos parece razonable esperar a la resolución del recurso, es lo lógico. Y, en cualquier caso, dentro de la revisión del PXOM, vamos a incorporar La Panificadora, de manera que, incluso en el peor de los casos, que el recurso no prosperase, cuando aprobemos el Plan Xeral, La Panificadora estará aprobada.

–La Xunta asegura que solo le consta la aprobación inicial de los polígonos 1 y 2B de Navia, pero no del 2A ni el 3. ¿Cuándo se aprobarán?

–Hemos aprobado inicialmente los polígonos que la Xunta nos dijo que consideraba más importantes, que son el 1, el que tiene un porcentaje de viviendas elevada, y el 2B, que es para el instituto. Están sometidos a información pública. El resto, en cuanto nos aporten las correcciones que le hemos solicitado, procederemos a su aprobación. Los proyectos de urbanización tienen que ser supervisados y corregidos si tienen algún defecto.

“Hay grandes ideas para los entornos de Beiramar y Alfageme"

–¿Hay algún proyecto todavía no anunciado para recuperar alguna zona abandonada de la ciudad?

–Hay importantes ideas, proyectos y propuestas para el entorno de Beiramar y de Alfageme. Hay interés y voluntad total por parte del Concello para que se puedan transformar esos entornos para que sean muy urbanos.

–¿Son intervenciones privadas?

–Casi todas. Hay otras en las que nos encantaría que la iniciativa privada se dinamizara y parece que van más lentas de lo que deberían. No descarto que sea el Concello el que se levante como promotor, como en A Seara. Hasta que no aprobemos el PXOM, no estará ninguna propuesta definida.

–¿Por qué se decide incluir la aprobación de los proyectos comerciales de Recaré y el Bricomart de Alcabre en el PXOM cuando ya estaban en marcha sus tramitaciones?

–En el caso de Recaré, tuvo bastantes dificultades para tener un informe favorable de Carreteras. Ese proceso duró más tiempo del inicialmente previsto. No tiene mucho sentido que, con una revisión del PXOM aprobado inicialmente, nos pongamos a aprobar inicialmente algo que está en el Instrumento de Ordenación Provisional. Por tramitación, tardará lo mismo. También incorporamos el ámbito de Cruceiro sin necesidad de tener una situación provisional. La provisionalidad ha estado muy bien para salvar el suelo urbano consolidado de la ciudad y poder construir mientras no teníamos PXOM, pero va a mantenerse gracias a que tendremos un PXOM, si no, decaería.

–La promotora asturiana Global Fitness Sport mostró su intención de desarrollar una nueva área comercial e industrial en los terrenos del poblado chabolista de O Caramuxo. ¿En qué punto se encuentra este proyecto?

–Se está tramitando. No va con el Instrumento de Ordenación Provisional, es un PERI. Los propietarios adquirieron el suelo y propusieron actuaciones que los técnicos municipales han ido corrigiendo. Presentaron un proyecto, los técnicos consideraron que no cumplía los requisitos para ser aprobado, y están en el proceso de corrección. Está en proceso, como el ámbito de Montana para viviendas unifamiliares en el entorno de Alcabre.

–¿Hay forma de acortar los trámites administrativos, una de las peticiones más repetidas en el sector de la construcción?

–Me encantaría. El problema está en el desarrollo del suelo. Pasa mucho tiempo desde que uno tiene la idea de programar un suelo hasta que se hace el Plan Parcial, el proyecto de equidistribución, el proyecto de urbanización y puede desarrollar el suelo. Acortar los plazos sería muy deseable, pero cada vez hay que pedir más informes sectoriales, que pueden tardar seis meses en ser emitidos, y eso no es en absoluto conveniente. No depende de la administración local porque son plazos que, en general, nos imponen otras administraciones. Debería existir una relación más fluida entre los ayuntamientos y los organismos del Estado o de las Comunidades Autónomas para agilizar los procesos.

"Si el alcalde me necesita, estaré. Si no, encantada de volver a la Universidad”

–¿Qué balance hace de sus siete años en el Concello?

–Esta etapa me ha parecido absolutamente enriquecedora. Permite tener una visión bastante clara del pulso de la ciudad, de las iniciativas que aparecen. Creo que Vigo es tremendamente rica en ideas, iniciativas e interés. Ha habido dos elementos dinamizadores muy importantes: el Concello, con su proyección de la ciudad, y los fondos públicos para la rehabilitación, como los dedicados a las Áreas de Rehabilitación Integral. Animo a los vecinos de estas ARI para que presenten iniciativas para mejorar sus viviendas.

–Hasta la fecha, ¿de qué logro se siente más orgullosa?

–Una de las mejores cosas que hicimos cuando estaba en la Xunta de Galicia fue haber puesto encima de la mesa un límite a la construcción en los primeros metros del mar. Después, llegó la crisis de 2008 y nos encontramos con edificios que quedaban a medio construir por toda España, con grúas abandonadas y, afortunadamente, eso nos pasó en muy pocos sitios de Galicia porque habíamos aprobado una ley que decía vamos a esperar y repensar lo que estamos haciendo en nuestra costa. Fue una decisión valiente para preservar uno de nuestros patrimonios más valiosos. En el Concello, me siento orgullosa de pequeñas cosas que han resuelto la vida de alguna gente, desde hacer una ordenanza para que los ascensores se puedan colocar por las fachadas de los edificios y las ayudas correspondientes, pero, sobre todo, de que la puerta de mi despacho está abierta para todo el mundo. A todos los tratamos igual. Y de los grandes proyectos de la ciudad, que se está transformando: Vialia es un proyecto genial.

–¿Se ve en el próximo gobierno socialista si el PSdeG revalida el apoyo de los vigueses dentro de un año?

–El alcalde puede contar conmigo, estoy encantada de poder colaborar con este gobierno, pero mi trabajo en la Universidad de Vigo me encanta, el trabajo docente e investigador también es vocacional, y no tengo ningún problema en volver. Si el alcalde me necesita, que cuente conmigo. Si no, encantada de volver a mi trabajo. El alcalde tiene por mi parte todos los grados de libertad para decidir su equipo. Estaré encantada de seguir colaborando con él, si no, igual de contenta.

–¿Tiene ganas de volver a la docencia?

–Me gusta mucho, siempre me ha gustado. No la echo de menos porque mantengo contacto con mis compañeros. Pienso en volver. De hecho, colaboro y doy clase en un máster y me encanta.

Está al frente de una de las concejalías con más peso del gobierno local. ¿Estaría dispuesta a asumir mayor responsabilidad?

La tarea de la revisión del PXOM es muy compleja, por lo tanto, me concentro en eso. Si el alcalde quiere cambiar la asignación de atribuciones y me quiere cambiar de área, lo hablaríamos, pero estoy muy cómodo donde estoy. Si quiere contar con otra persona que crea que puede aportar más a la ciudad, yo seguiré siendo ferviente admiradora de Abel Caballero y votante.

–¿Se ve como alcaldesa?

–No. Es un grado de exposición pública en el que yo no me veo.