“En Londres tenemos reservas al 94% y en Barcelona lleva dos meses al 100%”

Ryanair está de vuelta en Peinador. La recuperación de frecuencias y la ruta con apoyo público a Londres han impulsado las cifras de la compañía y del aeropuerto tras la pandemia. Elena Cabrera, su Country Manager en España y Portugal, ratifica estas buenas perspectivas para el futuro.

–Con poco margen de venta, pero la ruta a Londres ya es la tercera de Peinador en solamente tres meses. ¿Qué balance hacen?

–Lo valoramos muy bien. De hecho, comenzó de una manera un poco más floja, pero sí que es verdad que ha ido mejorando conforme ha ido pasando el tiempo y ha seguido aumentando la cuota de bookings [reservas] para este verano.

–En mayo superó el 76% de ocupación y hemos visto varios llenos. ¿En qué porcentaje se mueve?

–Exacto. Pues sí, nosotros tenemos un porcentaje de bookings que están rozando ya el 94%, va muy bien y por ahora estamos contentos con ello pero sí que esperamos que haya margen de mejora. Igualmente, es verdad que en Barcelona ya tuvimos el 100% prácticamente reservado de todo abril y junio y esos vuelos iban completos.

–¿Predominan más los viajeros ingleses o los vigueses en la ruta?

–Está equilibrado, no hay tampoco una gran diferencia entre ambos y están bastante equiparados.

–Han confirmado 1.500 plazas mensuales extra en invierno que beneficiarán a las luces de Navidad. ¿A qué se debe?

–Cuando estableces una nueva ruta, también lleva un tiempo para que madure y empiece a coger impacto. Empezamos más flojos pero hemos ido viendo cómo ha aumentado ese booking. Estamos contentos y creemos que para la temporada de invierno va a seguir funcionando bien. Tenemos una apuesta en general por el norte de España en el que queremos seguir creciendo en las próximas temporadas, pero también personal para desestacionalizar, de seguir operando en esos aeropuertos que son más secundarios al mismo nivel tanto en verano como en invierno.

–En esa misma ruta Vueling ha perdido el 11% de su pasaje. ¿Aspiran a esa cuota de mercado?

–Entra dentro de nuestra estrategia en general en España, el objetivo es seguir creciendo como segundo mercado que es para nosotros. Para crecer necesitas capacidad, y para eso necesitas aviones.

–¿Habrá ampliación de flota?

–De los 210 Boeing 737-800 que pedimos ya recibimos 100. A partir del 2026 recibiremos otros 300 y la mitad irán a renovación, aunque la edad media es de 8 años.

–En 2017 sumaban 200.000 pasajeros de Peinador. ¿Hay voluntad de recuperar esas cifras?

–Tenemos como objetivo para este año fiscal llegar a 117.000, sería casi duplicar los del año anterior.

–El Concello ha anunciado nuevos concursos a París y Bruselas ¿Se presentarán?

–Siempre vemos con buenos ojos las opciones de seguir aumentando rutas.

–¿Cómo es su relación con él?

–Las relaciones que tenemos con las instituciones son buenas y de conversaciones constantes.

–¿Podrían volver a Vigo las rutas internacionales trasladadas a Santiago desde 2019 u otras nuevas?

–Sí, que se operen en una ciudad cercana no quiere decir que no se puedan operar también en otra. Nosotros hemos comprobado que no hay una canibalización de pasajeros. Realmente los pasajeros quieren salir de su aeropuerto más cercano. Aquí es posible. y por lo tanto, ningún problema. Siempre digo que si comercialmente para nosotros tiene sentido y tenemos los datos que lo apoyen. ¿Por qué no?

– Luis Gallego, el CEO de IAG, ya habla de Ryanair como una de las posibles aerolíneas a las que ceder los slots tras la fusión con Air Europa. ¿Cómo lo valoran?

–Son temas que no están sobre la mesa porque todavía no ha tenido lugar la fusión. En el momento que se vea en qué aeropuertos pueden liberarse slots, pues ya las analizaremos. Estamos con objetivos de crecimiento muy ambiciosos, tenemos los aviones en la capacidad para hacerlo. Ahí donde podamos tener opciones de tener más slots, pues obviamente intentaremos optar a ellos.